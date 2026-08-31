CMG제약, 기능성 신소재 3종 상용화 추진

AI 핵심 요약beta
- CMG제약이 31일 기능성 신소재 3종 상용화를 추진했다
- 천선과나무 잎 추출물은 개별인정 신청을 마쳤다
- 파이토에스트로겐과 초유 EV도 제품화 절차를 밟고 있다
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여성건강·펫케어 소재도 제품화 추진
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 차바이오 그룹 CMG제약이 차 의학연구원과 공동 연구한 기능성 신소재 3종의 상용화를 추진한다.
31일 CMG제약은 인지기능 개선을 위한 '천선과나무 잎 추출물'과 여성 갱년기 건강을 위한 '파이토에스트로겐', 반려동물 건강관리를 위한 '초유 세포외소포체(EV)'의 연구개발과 제품화를 진행하고 있다고 밝혔다.
천선과나무 잎 추출물은 지난 6월 4일 식품의약품안전처에 건강기능식품 개별인정형 원료 인정 신청을 마쳤다. 차 의학연구원과 공동 개발한 천연물 소재로 회사는 연구를 통해 기억력과 인지기능 개선 가능성을 확인했다고 설명했다.
CMG제약은 향후 개별인정 획득과 제품 상용화에 대비해 제주 지역에 천선과나무 재배단지를 조성하고 원료 공급망을 구축할 계획이다.
여성 갱년기 증상 개선을 목표로 개발 중인 파이토에스트로겐은 현재 인체적용시험에 앞서 독성평가를 진행하고 있다. 칡과 서리태 발효복합물을 기반으로 한 소재로 차바이오그룹의 유산균 발효 기술이 적용됐다.
회사는 독성평가와 인체적용시험을 거쳐 파이토에스트로겐의 개별인정형 기능성 원료 인정 절차를 추진할 예정이다.
초유 EV는 차 의학연구원의 세포외소포체 분리·정제 기술을 적용한 반려동물용 기능성 소재다. CMG제약은 최근 원료 전용 생산시설을 구축하고 생산 허가를 획득했으며 노령견과 노령묘의 관절·피부·장 건강 등을 위한 제품 개발에 착수했다.
이주형 CMG제약 대표는 "CMG제약의 제품 개발·사업화 역량과 차 의학연구원을 비롯한 차바이오그룹의 바이오 연구역량을 결합해 새로운 기능성 소재를 개발하고 있다"며 "롱제비티와 여성건강, 펫케어 등 성장 가능성이 높은 소비자 헬스케어 분야로 사업 영역을 확대해 나가겠다"고 말했다.
winter1004@newspim.com