HD현대중공업, 사업장서 근로자 1명 사망

AI 핵심 요약beta
- HD현대중공업 사업장에서 31일 근로자 1명이 숨졌다.
- 경찰과 고용노동부가 지난 28일 사고 현장과 자료를 조사했다.
- 울산동부지청은 A형 사다리 일체에 부분 작업중지 명령을 내렸다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자 = HD현대중공업 사업장에서 근로자 1명이 숨지는 사고가 발생해 경찰과 고용노동부가 조사에 나섰다.
HD현대는 종속회사인 HD현대중공업에서 중대재해가 발생했다고 31일 공시했다.
공시에 따르면 지난 28일 HD현대중공업 한우리회관 보일러 기계실에서 근로자 1명이 쓰러진 채 발견됐다. 해당 근로자는 사망했으며 현재까지 사망 원인은 확인되지 않았다. 현재 경찰과 고용노동부가 현장 조사와 관련 자료 확인을 진행하고 있다.
부산지방고용노동청 울산동부지청은 지난 30일 사고와 관련해 HD현대중공업 사업장 내에서 사용 중인 A형 사다리 일체에 대해 부분 작업중지 명령을 내렸다.
HD현대 측은 공시에서 "산업안전보건법상 중대재해 해당 여부는 공시일 현재 기준 불분명하다"며 "관계기관 조사 결과에 따라 변동사항이 발생할 경우 정정공시할 예정"이라고 밝혔다.
heoneykim@newspim.com