대신증권, 10월 한 달간 국내 파생상품 거래 고객 대상 경품 제공

AI 핵심 요약beta
- 대신증권이 10월 선물·옵션 계좌 개설 이벤트를 진행한다.
- 신규 개설·주식선물 거래 고객 500명에 경품을 준다.
- 참여는 HTS·MTS·홈페이지에서 별도 신청해야 한다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 대신증권은 오는 10월 한 달간 선물·옵션 계좌 신규 개설 및 주식선물 거래 고객을 대상으로 경품을 제공하는 이벤트를 진행한다고 밝혔다.
31일 대신증권에 따르면 회사는 국내 파생상품에 대한 고객의 관심을 높이고 거래 참여를 확대하기 위해 8월과 10월 두 차례에 걸쳐 이벤트를 마련했다.
2차 이벤트에서는 선물·옵션 계좌를 신규 개설한 고객 가운데 250명, 주식선물을 1계약 이상 거래한 고객 가운데 250명 등 총 500명을 추첨해 투썸플레이스 기프트카드 1만원권을 증정한다.
이벤트 참여를 원하는 고객은 대신증권 홈트레이딩시스템(HTS)과 모바일트레이딩시스템(MTS)인 사이보스·크레온 또는 홈페이지를 통해 별도로 신청해야 한다.
응모는 1인 1계좌만 가능하며 주식선물 거래의 경우 회차마다 신청할 수 있다. 단 회차 내에서의 중복 신청은 불가하다.
김진용 대신증권 에쿼티운용본부장은 "파생상품 거래에 관심 있는 고객들이 다양한 투자 기회를 경험할 수 있도록 이번 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 고객 투자 수요에 맞춘 다양한 서비스를 제공해 나가겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com