BYD 딜러 DT네트웍스, kt wiz '브랜드 데이'…고객 접점 확대

AI 핵심 요약beta
- BYD코리아 딜러 DT네트웍스가 9월 2일 kt wiz와 Brand Day를 연다.
- 출고 고객 100팀을 초청해 경기 관람과 기념품을 제공했다.
- 씨라이언 6 DM-i 전시·시승과 이닝 이벤트를 진행했다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = BYD코리아 공식 딜러 DT네트웍스가 프로야구 kt wiz와 함께 고객 대상 브랜드 행사를 연다.
DT네트웍스는 오는 9월 2일 수원 kt위즈파크에서 'DT네트웍스 Brand Day'를 개최한다고 밝혔다.
이번 행사는 kt wiz와의 공식 파트너십을 기념하고 BYD 출고 고객과 야구팬에게 브랜드 경험을 제공하기 위해 마련됐다. DT네트웍스는 출고 고객 가운데 추첨을 통해 100팀을 경기장에 초청하고 홈 경기 관람과 기념품을 제공한다.
경기장에서는 플러그인 하이브리드 SUV '씨라이언 6 DM-i'를 비롯한 BYD 주요 차량 전시와 시승 프로그램을 운영한다. 포토존과 응원단·마스코트 포토타임 등 현장 이벤트도 진행한다.
경기 시작 전에는 권혁민 DT네트웍스 대표가 시구자로 나서며, 경기 중 'BYD 돌핀 댄스타임'과 '그라운드 레이싱' 등 이닝 이벤트도 열린다.
DT네트웍스는 올해 kt wiz와 스폰서십 계약을 맺고 경기장 광고와 출고 고객 전용 스카이박스 운영 등 스포츠 마케팅을 이어가고 있다.
권 대표는 "스포츠와 문화 콘텐츠를 활용한 마케팅 활동을 통해 고객 서비스를 강화해 나가겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com