티웨이항공, 9월 10일부터 '트리니티항공'으로 운항

AI 핵심 요약beta
- 티웨이항공이 9월 10일 트리니티항공으로 바꿨다
- 국내선·국제선과 유니폼도 같은 날 전환했다
- 기존 예약·항공권 조건은 그대로 유지했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
SSC 전략 본격화…A330-900NEO·B737-8 도입해 중장거리 경쟁력 강화
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자 = 티웨이항공이 오는 9월 10일부터 '트리니티항공(Trinity Airways)'으로 이름을 바꾸고 운항을 시작한다.
티웨이항공은 지난 5월 국토교통부로부터 트리니티항공으로의 사명 변경을 위한 면허 변경 승인을 받은 데 이어 국내외 관련 절차를 순차적으로 마무리하고, 9월 10일을 브랜드 전환 및 운항 개시일로 확정했다고 31일 밝혔다.
이에 따라 다음 달 10일부터 티웨이항공의 국내선과 국제선 항공편은 트리니티항공 브랜드로 운항한다. 새롭게 선보인 유니폼도 같은 날부터 전면 적용한다.
홈페이지와 모바일 애플리케이션(앱), 공항 내 탑승수속 카운터 등 주요 고객 접점도 트리니티항공으로 전환된다. 탑승수속 터미널과 카운터 위치는 기존과 동일하다.
기존 예약 고객의 이용 조건에는 변화가 없다. 9월 10일 이후 출발하는 항공권을 티웨이항공 명의로 구매했더라도 별도 변경 절차 없이 이용할 수 있다. 항공사 코드 'TW'와 편명, 운항 스케줄 및 기존 예약·항공권 이용 조건도 그대로 유지된다.
사명 변경 이전 발급된 예매확인증에는 '티웨이항공'이라는 기존 항공사명이 표시될 수 있지만 실제 탑승에는 문제가 없다.
트리니티항공은 브랜드 전환과 함께 새로운 브랜드 미션인 'Relaxed and Reliable(편안하고 신뢰할 수 있는 항공사)'를 바탕으로 SSC(Selective Service Carrier) 전략을 본격 추진할 계획이다.
SSC는 모든 노선에서 동일한 서비스를 일괄 제공하는 대신 노선 특성과 여행 목적에 맞춰 고객 수요가 높은 서비스를 선택적으로 강화하는 사업 모델이다.
트리니티항공은 단거리 노선에서는 운임 경쟁력을 유지하고 장거리 노선에서는 프리미엄 체크인 카운터와 기내식, 기내 엔터테인먼트(IFE) 등 서비스를 확대한다. 향후 라운지 운영과 마일리지 프로그램 도입도 추진할 계획이다.
기단 현대화도 이어간다. 연내 A330-900NEO 중대형기와 B737-8을 지속 도입해 서비스와 노선 경쟁력을 강화한다는 방침이다.
티웨이항공 관계자는 "오는 9월 10일을 기점으로 새로운 이름과 브랜드로 고객들을 만날 예정"이라며 "기존 예약과 항공편 이용에는 변함이 없도록 안정적인 전환을 최우선으로 준비하고 있다"고 말했다.
이어 "트리니티항공이라는 새로운 이름 아래 고객에게 보다 편안하고 신뢰할 수 있는 여행 경험을 제공하고 항공과 호스피탈리티를 결합한 차별화된 서비스를 통해 새로운 글로벌 항공사로 도약해 나가겠다"고 밝혔다.
heoneykim@newspim.com