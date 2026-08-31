[PGA] 7억원 보탠 김시우, 한국선수 최초 한 시즌 상금 1000만달러 돌파

AI 핵심 요약beta
- 김시우가 31일 PGA 투어 최종전서 14위에 올랐다
- 한국 선수 처음으로 시즌 상금 1000만달러를 넘겼다
- 저스틴 로즈 홀인원 속 김시우는 샷이글도 기록했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김시우가 미국프로골프(PGA) 투어 플레이오프 최종전에서 한국인 최초로 시즌 상금 1000만 달러 돌파라는 대기록을 작성했다.
김시우는 31일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타의 이스트 레이크 골프클럽(파70)에서 열린 PGA 투어 플레이오프 3차전 투어 챔피언십 마지막 날 4라운드에서 이글 1개, 버디 4개, 보기 3개, 더블 보기 1개를 묶어 1언더파 69타를 쳤다. 최종 합계 9언더파 271타를 기록한 김시우는 김주형, 잰더 쇼플리, 콜린 모리카와(이상 미국)와 함께 공동 14위로 대회를 마쳤다.
이번 대회 전까지 올 시즌 상금 973만 5444달러를 기록 중이던 김시우는 공동 14위 상금 53만 6520달러(약 7억 4000만 원)을 더해 올 시즌 총상금 1027만 1694달러(약 142억 원)를 기록했다. 한국 선수가 PGA 투어 단일 시즌 상금 1000만 달러(약 140억 원)를 넘어선 것은 김시우가 처음이다.
이날 김시우는 진풍경을 연출했다. 이날 동반했던 저스틴 로즈는 9번홀(파3)에서 홀인원을 기록한 뒤 김시우의 축하를 받았다. 뒤이은 10번홀(파4)에서는 김시우가 109.7m 거리 페어웨이에서 시도한 두 번째 샷이 그대로 홀 안으로 꽂히며 샷이글을 잡아 로즈의 축하를 받았다.
11번홀(파3) 보기 후 12번홀(파4) 버디로 타수를 되찾은 김시우는 15번 홀(파3) 티샷이 해저드에 빠지며 더블 보기를 범했지만 16번 홀(파4)과 17번 홀(파4)에서 연속 버디를 솎아내며 순위를 지켰다.
psoq1337@newspim.com