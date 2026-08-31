우수 경제교육 사례 찾는다…2026 대한민국 경제교육대상 공모

AI 핵심 요약beta
- 재정경제부가 31일 2026 대한민국 경제교육대상 신청을 받는다고 밝혔다.
- 대상은 2년 이상 경제교육을 한 학교·교사·기관이다.
- 정부는 11월 심사해 12월 4일 시상식을 연다.
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[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 재정경제부는 경제교육단체협의회와 함께 오는 9월 1일부터 '2026 대한민국 경제교육대상' 신청을 받는다고 31일 밝혔다.
'대한민국 경제교육대상'은 학교와 교사, 경제교육기관 등을 대상으로 우수 경제교육 사례를 발굴하는 행사다. 2018년 처음 개최돼 올해로 9회째를 맞았다. 경제교육에 기여한 학교와 교사뿐 아니라 관련 기관·단체와 종사자도 시상 대상에 포함된다.
경제교육단체협의회는 경제교육단체 간 협의·조정과 상호 협력을 위해 '경제교육지원법'에 따라 2017년 설립된 단체다. 현재 51개 회원사가 참여하고 있다.
신청 대상은 2년 이상 경제교육을 실시한 전국 초·중·고등학교와 경제교육단체, 교사·강사, 관련 단체 종사자 등이다. 접수 기간은 9월 1일부터 10월 19일 오후 4시까지이며, 이메일로 신청할 수 있다.
정부는 접수를 마친 뒤 11월 심사를 거쳐 수상자를 선정하고, 오는 12월 4일 시상식을 열 예정이다. 구체적인 공모 내용은 재정경제부 '경제배움e+', 한국개발연구원(KDI) 경제교육·정보센터, KDI 종합교육연수원 홈페이지에서 확인할 수 있다.
wideopen@newspim.com