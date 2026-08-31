대한항공·아시아나항공, 미래세대 위한 합동 사회공헌활동 전개

AI 핵심 요약beta
- 대한항공과 아시아나항공이 31일 미래세대 사회공헌활동을 했다.
- 양사 봉사단은 29일 항공업계 직업특강을 진행했다.
- 28일에는 어린이 안전체험을 함께 지원했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자 = 대한항공과 아시아나항공이 통합 대한항공 출범을 앞두고 미래세대를 위한 합동 사회공헌활동을 이어가고 있다.
대한항공은 아시아나항공과 함께 교육기부 봉사와 어린이 안전체험 지원 등 사회공헌활동을 진행했다고 31일 밝혔다.
대한항공·아시아나항공 교육기부 봉사단은 지난 29일 서울 양천구 서울특별시교육청 양천도서관에서 초등·중학생 50여명을 대상으로 항공업계 직업 특강을 진행했다.
이번 강연에는 대한항공 정비사와 아시아나항공 객실 승무원이 연사로 참여했다. 이들은 현직에서 쌓은 경험을 토대로 항공업계의 다양한 직무와 실제 업무를 소개하고 학생들의 진로 설계를 도왔다.
특강에 참여한 한 중학생은 "항공 분야에 대한 이해가 한층 넓어졌고 진로에 대해 더 구체적으로 고민해 볼 수 있는 계기가 됐다"고 말했다.
앞서 지난 28일에는 대한항공과 아시아나항공 운항본부 소속 봉사단원들이 지역사회 어린이들의 안전체험 활동을 공동으로 지원했다.
어린이들은 서울 강서구 마곡안전체험관에서 자전거·킥보드와 대중교통 이용 시 필요한 안전 수칙을 배우고 비상 탈출 활동을 체험했다. 지진·태풍·화재 등 재난 상황별 대처 요령과 소화기 사용법도 익혔다.
양사 봉사단원들은 어린이들의 눈높이에 맞춰 안전수칙을 설명하고 실제 상황을 가정한 체험 프로그램을 함께 진행했다. 체험에 앞서 간식을 준비하고 아이스브레이킹 프로그램도 진행하며 어린이들과 소통하는 시간을 가졌다.
대한항공 관계자는 "올해 12월 통합 대한항공 출범을 앞두고 양사 임직원들이 자발적인 교류를 이어가며 나눔의 가치를 실천하고 있다"며 "합동 사회공헌활동이 지역사회에 온기를 전하는 동시에 양사 화합과 소통을 강화하는 계기가 되고 있다"고 말했다. 이어 "앞으로도 지속적인 사회공헌활동을 이어갈 것"이라고 덧붙였다.
heoneykim@newspim.com