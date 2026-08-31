온코닉테라퓨틱스 '네수파립', 美 결정형·제조방법 특허 등록 결정

AI 핵심 요약beta
- 온코닉테라퓨틱스가 31일 네수파립 미국 특허 결정을 받았다.
- 이 특허는 신규 결정형과 제조방법에 관한 것이다.
- 회사는 2042년까지 특허 포트폴리오를 넓혔다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 온코닉테라퓨틱스가 항암신약 후보물질 '네수파립(Nesuparib)'의 신규 결정형과 제조방법에 대한 미국 특허 등록 결정을 받았다고 31일 밝혔다.
온코닉테라퓨틱스는 미국특허상표청(USPTO)의 특허 등록 결정 이후 등록료 납부를 완료했으며 현재 최종 등록을 위한 행정절차를 진행하고 있다. 향후 특허등록번호 부여 등 발행 절차가 마무리되면 최종 등록된다.
이번 특허는 네수파립의 고순도·고안정성 신규 결정형과 이를 제조하는 방법에 관한 것으로 존속기간은 2042년 5월까지다.
온코닉테라퓨틱스는 2036년 만료 예정인 기존 물질특허에 이어 결정형과 제조방법까지 특허 포트폴리오를 확대했다. 의약품 결정형은 원료의약품의 순도와 안정성, 품질 일관성 및 제조 재현성 등에 영향을 미치는 요소로 향후 의약품 생산과 품질관리(CMC) 과정에도 활용된다.
네수파립은 탱키라제(Tankyrase)와 PARP를 동시에 억제하는 이중표적 합성치사 항암신약 후보물질이다. 현재 췌장암과 난소암, 자궁내막암, 위암 등 4개 적응증을 대상으로 임상 2상을 진행하고 있다.
MSD의 면역항암제 '키트루다' 및 셀트리온의 '베그젤마'와 병용하는 임상도 진행 중이다.
네수파립은 미국 식품의약국(FDA)으로부터 췌장암, 위암 및 위식도접합부암, 소세포폐암을 대상으로 총 3건의 희귀의약품 지정(ODD)을 받았다.
온코닉테라퓨틱스는 올해 말 네수파립의 미국 임상 2상 임상시험계획(IND) 제출을 목표로 FDA와 사전미팅(Pre-IND)을 진행하고 있다.
이번 결정형·제조방법 관련 특허는 미국을 포함해 전 세계 30개국 이상에 출원됐다. 한국과 일본, 유라시아, 호주, 사우디아라비아, 이란, 칠레 등에서는 등록을 마쳤다.
온코닉테라퓨틱스 관계자는 "미국에서 임상 2상 진입을 준비하는 시점에 특허 보호 범위를 확대했다"며 "네수파립의 글로벌 임상개발과 상업화 준비를 지속적으로 추진할 것"이라고 말했다.
sykim@newspim.com