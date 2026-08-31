LGU+, 지역난방공사와 AIoT로 집단에너지 시설 안전관리

AI 핵심 요약beta
- LG유플러스와 한난이 31일 AIoT 안전관리 협약을 맺었다.
- 집단에너지 시설의 지반침하와 부식 위험을 실시간 감지한다.
- 수·배전실 물리보안 강화 등 안전사고 예방체계를 구축한다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= LG유플러스와 한국지역난방공사가 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT)을 결합한 AIoT 기술로 집단에너지 시설의 안전관리 체계를 구축하기로 했다.
두 회사는 31일 서울 용산구 LG유플러스 용산사옥에서 'AIoT 기반 집단에너지 분야 안전관리 고도화를 위한 업무협약'을 체결했다.
집단에너지는 대규모 에너지 생산시설에서 생산한 열과 전기를 공동주택, 업무시설, 상업시설 등에 공급하는 시스템이다. 열병합발전소에서 생산한 열을 열수송관을 통해 도시에 공급하는 지역난방이 대표적이다.
다만 열원시설과 열수송관은 100도 이상의 고온 환경에서 운영되며 지하에 매설된 열수송관은 지반침하나 배관 부식 시 대형 안전사고로 이어질 수 있어 철저한 모니터링이 필수적이다.
양사는 LG유플러스의 AI 기반 관제 플랫폼 운영 경험과 IoT 통신 기술력, 한국지역난방공사의 집단에너지 시설 운영 노하우를 결합해 위험 요인을 실시간으로 감지하고 안전사고 발생 가능성을 미리 예측·대응하는 시스템을 구축할 계획이다.
구체적으로는 지반침하 사전 감지, 열수송관 미주전류 탐지, 수·배전실 등 위험 시설의 물리보안 및 관제 강화 등의 기술을 실증한다.
지반침하 감지를 위해 공동 개발한 지중지열 원격감지 단말의 기울기 센싱 기술을 활용한다. 센서로 기울기 증가량과 진동 세기를 실시간으로 파악한 뒤 AI로 지반 변화 정도를 정밀 분석한다.
열수송관 부식의 원인이 되는 미주전류 탐지를 위해서는 각 배관의 전류 밀도와 주파수를 분석해 전기 신호를 실시간 모니터링하고 부식 위험 지점을 조기에 식별한다.
감전·끼임 사고 위험이 높은 수·배전실에는 AI 기반 물리보안 기술을 적용한다. 통합 관제 플랫폼을 통해 24시간 모니터링을 진행해 작업 이력 관리 및 출입문·함체·서버랙 등 핵심 설비에 대한 접근 제어를 강화한다.
두 회사는 2020년 국내 최초로 'IoT 온도센서'를 공동 개발했으며 지난해에는 지중 설치가 가능하도록 소형화된 IoT 감시장치의 현장 실증을 완료했다.
권용현 LG유플러스 엔터프라이즈 부문장(부사장)은 "집단에너지 시설 현장에서 발생하는 안전 사각지대를 면밀히 살피고 AIoT 솔루션을 지속적으로 고도화해 에너지 인프라 안전 강화에 기여하고자 한다"며 "앞으로도 다양한 인프라 현장의 페인 포인트를 해결할 수 있도록 AI와 IoT 기술을 결합한 맞춤형 솔루션을 선보이겠다"고 말했다.
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