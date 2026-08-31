네이버-컬리 '컬리N마트' 1년 만에 거래액 10배 성장

AI 핵심 요약beta
- 네이버는 31일 컬리N마트 거래액이 1년 만에 10배 늘었다고 밝혔다.
- 30~40대 단골이 늘며 네이버플러스스토어 앱 거래가 80%를 넘겼다.
- 네이버와 컬리는 오늘배송 확대와 추천 기능 강화를 추진한다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 네이버는 컬리와 함께 운영하는 온라인 장보기 서비스 '컬리N마트'가 출시 1년 만에 거래액을 약 10배 늘렸다고 31일 밝혔다.
지난해 9월 출시한 컬리N마트는 네이버플러스 멤버십 중심으로 단골 사용자를 확보했다. 네이버의 쇼핑 사용자 기반과 네이버플러스 스토어의 사용성에 컬리의 상품 소싱 역량과 새벽배송 인프라가 결합된 결과다.
주요 사용층은 30~40대다. 10회 이상 이용한 단골 중 30~40대 비중이 72% 이상이며 2회 이상 재구매한 비율도 가장 높다. 특히 40대는 평균 주 1회 이상 방문하는 반복 구매 성향을 보였다.
거래액의 80% 이상이 네이버플러스 스토어 앱에서 발생했다. 컬리의 물류 역량으로 새벽배송은 물론 지난 2월부터 오늘배송도 제공 중이다. 오늘배송 도입 이후 오전 6시부터 낮 12시까지 주문 건수는 한 달 만에 34% 증가했다.
네이버와 컬리는 장보기 패턴과 구매 데이터를 바탕으로 상품 경쟁력을 높이고 있다. 네이버 스마트스토어의 인기 상품을 발굴해 컬리N마트 내 'N+셀렉션'으로 선보이고 컬리 배송망을 활용해 스마트스토어 상품도 빠르게 배송한다. 손질 식재료와 밥반찬, 간편식 중심으로 구색을 넓히는 중이다.
하반기에는 검색·클릭·구매이력 등 쇼핑 데이터를 바탕으로 사용자의 관심 상품을 추천하는 '발견형 추천'으로 확장할 계획이다. 캠핑 장비를 구매한 이력이 있는 사용자에게 캠핑장에서 즐길 수 있는 밀키트나 인기 식품을 함께 추천하는 방식이다.
컬리N마트는 31일부터 9월 6일까지 '1주년 페스타'를 개최한다. 31일 오후 8시에는 인플루언서 '육식맨'과 함께 특집 쇼핑라이브를 진행하며 소고기와 쪽갈비 등을 최대 56% 할인한다.
매일 오전 11시에는 무항생제 계란 등을 100원에 선착순 판매하고 오후 2시와 5시에는 짜장면, 떡갈비 등 베스트셀러를 반값으로 제공한다. 행사 기간 출석 횟수에 따라 최대 50% 할인 쿠폰도 지급한다.
김평송 네이버 그로서리&레저사업 리더는 "컬리N마트는 네이버와 컬리의 역량과 경험을 결합해 출시 1년 만에 경쟁력을 입증하는 등 양사가 함께 성장할 수 있었던 성공적인 파트너십 모델"이라며 "앞으로도 컬리N마트 사용자에게 더욱 편리한 장보기 경험을 제공할 수 있도록, 상품, 물류, 마케팅 등 전방위적으로 컬리와 긴밀한 협업을 이어가겠다"고 말했다.
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