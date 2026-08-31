SKT, AI 글래스 사진 자동 정리하는 '에이닷 로그' 출시

AI 핵심 요약beta
- SK텔레콤이 31일 에이닷 앱에 에이닷 로그를 추가했다
- 에이닷 로그는 사진을 자동 분석해 제목·태그를 만든다
- 민감정보는 마스킹하고 사진은 단말에만 보관했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= SK텔레콤이 31일 메타의 AI 글래스와 안드로이드 스마트폰으로 촬영한 사진을 자동으로 정리하고 검색할 수 있는 '에이닷 로그' 기능을 에이닷 앱에 추가했다.
에이닷 로그는 사진 속 정보를 인공지능으로 분석해 제목, 설명, 태그를 자동 생성한다. 공연 포스터를 촬영하면 공연명·일시·장소 정보를 자동으로 기록하고 사용자는 시간이나 키워드로 원하는 사진을 다시 찾을 수 있다. 명함, 영수증, 회의자료, 주차 위치 등 다양한 카테고리로 자동 분류된다.
AI 글래스 사용자는 에이닷 앱에서 자동 연동 기능을 설정하면 레이밴 메타 젠2 등 메타의 AI 글래스로 촬영한 사진이 에이닷 로그에 자동 연동된다. 스마트폰 사용자도 에이닷 앱 내 카메라로 촬영하거나 기존 사진첩에서 사진을 불러와 같은 기능을 이용할 수 있다.
개인정보 보호를 위해 주민등록번호 등 민감정보가 포함된 사진은 자동으로 마스킹 처리된 후 분석되며 사진은 사용자 단말에만 보관되고 서버에 저장되지 않는다.
장성국 SKT AI서비스개발담당은 "'에이닷 로그'는 AI 글래스처럼 순간을 빠르게 담을 수 있는 새로운 디바이스의 활용성을 일상의 기록 경험으로 확장한 기능"이라며 "앞으로도 고객이 사진과 메모 등 다양한 형태의 정보를 보다 쉽게 남기고 다시 활용할 수 있도록 에이닷 서비스를 지속 고도화하겠다"고 밝혔다.
origin@newspim.com