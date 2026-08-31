통신 3사, PASS 신분증 QR검증 캠페인

AI 핵심 요약beta
- SK텔레콤·KT·LG유플러스가 31일부터 PASS QR검증 캠페인을 했다.
- 신분증 위변조 대응 위해 육안 한계 보완 기술을 적용했다.
- 응모자 2076명에 경품을 주고 안전 검증 문화 확산을 추진했다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자 = SK텔레콤, KT, LG유플러스가 모바일 인증 플랫폼 'PASS'의 신분증 QR검증 기능 이용을 장려하는 캠페인을 31일부터 10월 5일까지 진행한다.
신분증 위변조 사례가 증가하면서 현장에서 육안으로만 진위 여부를 확인하는 한계를 보완하기 위한 것이다. PASS 신분증은 개통·단말 정보 점유 확인, 캡처 방지, 동적 이미지, 검증 시간 제한 등 보안 기술을 적용해 위변조를 방지한다.
캠페인 기간 중 PASS 앱에서 QR 인증 기능으로 상대방 신분증을 검증하거나 본인의 PASS 신분증 QR을 이용한 고객은 이벤트 페이지를 통해 경품에 응모할 수 있다.
응모 고객 중 추첨을 통해 총 2076명에게 경품을 제공한다. 갤럭시 Z 폴드8 512GB 2명, 다이슨 에어랩 코안다2x 멀티스타일러 앤 드라이어 2명, 레이밴 메타 스마트 글래스 2명, 황금올리브치킨과 콜라 1.25L 70명, 메가MGC커피 아이스 아메리카노 2000명이 당첨된다.
통신 3사는 신분증 위변조 시 도로교통법에 따른 처벌을 고지하고 QR스캔을 통한 안전한 신분증 검증 문화 활성화를 위한 공익 캠페인도 함께 진행할 계획이다.
통신 3사는 "이번 캠페인을 통해 신분증 위·변조에 대한 우려 없이 QR 검증을 통해 신분을 확인하는 문화가 자리잡기를 기대한다"며 "앞으로도 국민 누구나 안전하게 신분증을 확인할 수 있는 환경을 만들어가겠다"고 밝혔다.
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