JW중외제약, '프렌즈' 첫 확장 제품…캔디 '아이크런치' 출시

AI 핵심 요약beta
- JW중외제약이 31일 프렌즈 첫 확장 제품 아이크런치를 출시했다.
- 아이크런치는 씹어 먹는 캔디로 비타민A와 마리골드꽃추출분말을 담았다.
- JW중외제약은 프렌즈를 토탈 아이케어 브랜드로 키우겠다고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
4가지 향·청량감 구성…GS25·온라인몰 등 판매
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = JW중외제약이 아이케어 브랜드 '프렌즈(Frenz)'의 첫 확장 제품으로 씹어 먹는 캔디 '아이크런치'를 출시했다고 31일 밝혔다.
아이크런치는 JW중외제약이 최근 프렌즈를 의약품에서 화장품과 의료기기, 식품 등을 아우르는 브랜드로 확장한 이후 선보이는 첫 제품이다. 새롭게 개발한 프렌즈 통합 브랜드 아이덴티티(BI)도 처음 적용했다.
아이크런치는 입안에서 녹여 먹는 일반적인 민트 캔디와 달리 씹어 먹을 수 있도록 만든 제품이다. 기존 인공눈물 '프렌즈 아이드롭'의 시원하고 상쾌한 브랜드 이미지를 일반식품으로 확장한다는 취지로 개발했다.
제품에는 비타민A와 마리골드꽃추출분말 등을 함유했다. 휴대할 수 있도록 7일분 소포장 형태로 구성했다.
향과 청량감에 따라 총 4종으로 출시했다. 블루베리향 '순'은 멘톨을 사용하지 않았으며 청포도향 '쿨'은 청량감 4단계, 멘톨향 '쿨하이'는 8단계, 스트롱멘톨향 '아이스'는 10단계로 구성했다.
아이크런치는 전국 GS25 편의점을 비롯해 온라인몰과 카카오톡 선물하기에서 판매한다.
JW중외제약 관계자는 "아이크런치는 프렌즈가 의약품 중심에서 일상 속 다양한 영역으로 소비자 접점을 확대하는 첫 출발점"이라며 "앞으로도 다양한 제품을 선보여 프렌즈를 토탈 아이케어 브랜드로 육성할 것"이라고 말했다.
sykim@newspim.com