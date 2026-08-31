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송석언 JDC 이사장 "제주 AI 데이터센터 추진…헬스케어·예래단지 정상화"

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AI 핵심 요약

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  • 송석언 JDC 이사장이 31일 제주에 40MW AI 데이터센터 추진을 밝혔다.
  • 카카오와 협업을 준비하고 SK·KT 등 민간 참여도 타진하고 있다.
  • 임기 중 최우선 과제로 제주헬스케어타운·예래단지 정상화를 꼽았다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

카카오 등과 40MW 규모 AI 센터 조성 모색

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 송석언 제주국제자유도시개발센터(JDC) 이사장이 제주에 40MW(메가와트) 규모의 인공지능(AI) 데이터센터를 조성하는 방안을 추진하고 있다고 강조했다. 카카오와 협업을 준비하는 한편 SK, KT 등 민간 기업과도 접촉하며 사업 참여 가능성을 타진하고 있다. 임기 중 최우선 과제로는 장기간 사업이 중단된 제주헬스케어타운과 예래휴양형주거단지 정상화를 꼽았다.

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 지난 28일 송석언 제주국제자유도시개발센터(JDC) 이사장이 기자간담회에서 인사말을 하고 있다. 2026.08.31 min72@newspim.com

31일 업계에 따르면 송석언 JDC 이사장은 지난 29일 제주특별자치도 제주시 JDC 본사에서 기자간담회을 열고 "제주특별자치도와 공동으로 AI 데이터센터 구축을 위한 기획용역을 진행하고 있다"며 이같이 말했다.

과학기술정보통신부에서 4억7500만원을 지원받아 제주테크노파크(TP) 등과 용역을 추진 중이며 오는 11월 결과가 나오면 정부에 사업비 지원을 요청할 계획이다. 예비타당성조사가 면제될 경우 내년 사업계획 수립과 기본설계 단계로 넘어가는 방안을 검토하고 있다.

AI 데이터센터는 제2첨단과학기술단지에 조성하는 방안이 검토되고 있다. JDC는 단순 데이터 저장시설을 넘어 제주지역의 인공지능 전환(AX)과 공공데이터·행정서비스를 지원하는 인프라로 활용하고 재생에너지와 연계하는 방안도 구상하고 있다.

송 이사장은 취임 이후 내놓은 '뉴 JDC' 구상과 관련해서는 부동산 개발에 의존했던 기존 사업 방식에서 벗어나 AI와 기업 육성 등 새로운 영역을 확대하겠다는 방침이다.

다음은 송석언 JDC 이사장과의 일문일답.

▲JDC가 추진하는 AI 데이터센터 사업은 어느 정도 진행됐나.

-제주도와 JDC가 40MW 규모의 AI 데이터센터를 검토하고 있다. 데이터센터를 운영하려면 결국 민간의 참여가 필요하다. 카카오와 협업을 준비하고 있고 SK, KT와도 이야기를 나누고 있다. 특정 기업 한 곳만을 대상으로 하는 것은 아니다. 지역마다 데이터센터의 역할과 특성화 분야가 다를 수 있기 때문에 여러 기업과 논의하고 있다.

▲카카오·SK·KT 등 기업과의 협의는 어느 수준까지 진행됐나.

-카카오의 경우 안산 데이터센터를 계속 벤치마킹해 왔고 제주에서도 함께할 수 있는 방안을 준비하고 있다. SK와 KT의 경우에는 오히려 기업 측에서 JDC에 사업 가능성을 타진하고 있다. 아직 고용창출 효과 등 구체적인 수치를 제시할 단계는 아니며 우선 데이터센터 기반시설을 어떻게 갖출지 논의하고 있는 단계다.

▲향후 AI 데이터센터 추진 일정은.

-지난해부터 자체적으로 검토하다 올해 초 제주도에서 공동 추진을 제안해 함께 준비하고 있다. 현재 과기부에서 4억7500만원을 지원받아 제주TP와 JDC 등이 기획용역을 진행하고 있다. 11월쯤 기획용역 보고서가 나오면 정부에 예산 지원을 요청할 계획이다. 예비타당성조사가 면제되면 내년에 사업계획을 수립하고 기본설계 용역 등 다음 단계로 넘어갈 수 있을 것으로 보고 있다.

▲데이터센터가 들어서면 전력 사용이나 환경 문제로 주민 반발 가능성도 있는데.

-제2첨단과학기술단지가 시내에서 떨어진 중산간 지역에 있어 민원이 발생할 가능성을 살펴보고 있지만 심각한 수준은 아닐 것으로 보고 있다. 제주에도 AX 전환과 공공데이터·행정서비스 등을 담당할 공공 성격의 데이터센터 하나는 필요하다고 판단한다. 민원이 발생한다면 제주에 데이터센터가 필요한 이유를 충분히 설명하고 대화해 나가겠다. 제주가 탄소중립 지역을 지향하고 있는 만큼 데이터센터와 재생에너지를 연계하는 방안도 검토하고 있다. 데이터센터가 재생에너지의 변동성을 보완하는 역할을 할 수 있는지 실증하고 이를 토대로 정부 지원을 요청하는 방안도 살펴보고 있다.

▲스타트업 투자를 위한 JDC 펀드 운용 성과와 추가 투자 계획은.

-현재 JDC가 시드머니로 투자한 금액은 약 28억원이다. 문화체육관광부, 고용노동부, 국토교통부 관련 펀드 등 4개 정도로 나눠 투자하고 있다. 일반적으로 4년 정도 투자한 뒤 4년간 회수하는 구조로 전체 설정 기간은 약 8년이다. 이 가운데 한 기업이 기업공개(IPO)에 성공하면서 약 34%의 수익을 냈고 올해 처음으로 투자 수익금을 배당받는 사례가 나올 예정이다. 국토부에서도 올해 약 15억원의 추가 출자를 승인했다. 이를 더하면 JDC의 시드머니는 50억원에 조금 못 미치는 규모가 된다. 앞으로 여력이 된다면 투자 규모를 더 확대하고 AI 데이터센터 등 새로운 분야에 추가 투자할 수 있을지도 검토할 계획이다.

▲면세점 매출이 줄어드는 상황에서 돌파구는.

-제주 지정면세점은 상품 구매 한도와 품목 제한 때문에 일반 면세점과 비교해 운영에 제약이 있다. 특히 판매할 수 있는 품목이 16개로 제한돼 있어 새로운 상품이 나와도 곧바로 대응하기 어렵다. 예를 들어 스마트 안경처럼 기존 품목 분류만으로 명확하게 구분하기 어려운 제품도 등장하고 있다. 이런 부분을 규제 당국과 계속 협의하고 있다. 면세사업에만 의존할 수는 없는 만큼 개발사업과 새로운 사업의 비중도 함께 확대해야 한다. 기업 유치나 첨단산업 육성이 쉽지만은 않지만 기존 면세사업과 개발사업을 다변화하려는 노력을 하고 있다.

▲면세점 수익 감소 등으로 투자 재원이 부족하면 기관채 발행도 가능한가.

-JDC도 투자할 사업은 많은데 자체 수입만으로 자금이 부족할 경우 기관채를 발행한다. 과거에도 여러 차례 발행했다. 최근에는 공공기관 채권 역시 국가부채 관리 등의 영향으로 발행 관리가 엄격해졌지만 향후 투자 필요성이 있다면 기관채 발행을 활용할 수 있다.

▲'뉴 JDC'가 기존 JDC와 가장 달라지는 부분은 무엇인가.

-JDC는 제주국제자유도시 출범과 함께 국제화를 위한 기반시설 조성과 제도 개선 등을 담당하기 위해 출범했다. 국제학교와 의료관광 등 여러 사업을 추진했지만 대부분 부동산 개발을 기반으로 시작했다. 앞으로는 개발사업뿐 아니라 제주도민 자체의 국제화와 같은 소프트웨어적인 사업도 확대할 필요가 있다고 생각한다.

학생들을 대상으로 영어캠프를 운영하거나 제주 국제학교와 동남아 국제학교가 정기적으로 교류하는 프로그램 등도 생각해볼 수 있다. 부동산 개발 위주에서 벗어나 JDC 본래의 '국제화'라는 정체성을 살리는 사업을 확대하겠다는 것이 뉴 JDC 구상의 한 축이다.

▲장기간 중단된 예래휴양형주거단지는 어떻게 정상화할 계획인가.

-사업을 다시 추진하기로 하고 토지를 재매입하고 있다. 현재 토지의 약 80%를 다시 사들인 상태다. 과거 토지 수용과 개발에 약 1000억원이 들어갔지만 다시 토지를 매입하려면 시가를 반영해야 해 부담이 크게 늘어난 상황이다. 현재는 민간투자 유치가 가능한 형태로 사업 인허가를 다시 받기 위해 노력하고 있다. 제주도도 사업 정상화 필요성에 공감하고 있다. 올해 말이나 내년 초에는 도시개발사업과 관련한 방향이 결정되기를 기대하고 있다. 사업 허가권이 제주도에 있는 만큼 도와 협의를 이어가고 있다.

▲임기 중 가장 역점을 두고 추진할 사업 하나를 꼽는다면.

-하나가 아니라 두 가지. 제주헬스케어타운과 예래휴양형주거단지다. 두 사업 모두 추진하다 중단돼 반드시 해결해야 하는 상황이다. JDC에 있는 동안 우선순위 1번은 이 두 사업을 정상화하는 것이다. 다른 사업들은 상대적으로 우선순위가 뒤로 밀릴 정도로 두 사업 정상화에 역점을 두고 있다.

min72@newspim.com

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日 장기금리 3% 목전 [서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 일본 장기금리가 3% 선을 눈앞에 두고 있다. 일본은행(BOJ)의 추가 금리인상 관측이 확산하면서 국채 매도세가 이어진 영향이다. 31일 도쿄 채권시장에서 장기금리의 지표인 신규 발행 10년물 국채 수익률은 한때 2.950%까지 상승했다. 전 거래일보다 0.030%포인트 오른 수준으로, 1996년 9월 이후 약 30년 만의 최고치를 다시 경신했다. 시장에서 심리적 저항선으로 여겨지는 대표적 기준선인 3%까지는 불과 0.05%포인트를 남겨두고 있다. 채권 시장에서는 BOJ가 이르면 9월 금융정책결정회의에서 추가 금리인상에 나설 것이라는 전망이 강해지고 있다. 금리 상승을 예상한 투자자들이 국채 매도를 늘리는 한편 신규 매수를 주저하면서 장기금리에 상승 압력이 커지고 있다. 미국의 금리인상 가능성이 다시 부각된 것도 일본 국채시장에 영향을 미쳤다. 미 연방준비제도(FRB)의 케빈 워시 의장은 28일 잭슨홀 회의에서 기조적 인플레이션이 2% 목표를 웃도는 상황이 이어진다면 추가 대응이 필요하다는 취지로 발언했다. 이에 미국 금리가 상승하고 달러 매수가 강해지면서 엔화는 달러당 160엔대까지 하락했다. 엔화 약세가 다시 강해지면서 BOJ의 추가 금리인상 필요성이 커질 것이라는 관측도 확산하고 있다. 지난달 말 미국과 일본이 엔화를 매수하는 공동 외환시장 개입에 나선 이후 시장에서는 엔저를 억제하기 위해 BOJ가 금리인상 속도를 높일 수 있다는 전망이 힘을 얻었다. 시장이 반영하는 9월 금융정책결정회의의 금리인상 확률도 이미 80%를 넘어선 것으로 나타났다. BOJ 내부의 매파적 분위기도 시장의 금리인상 기대를 뒷받침하고 있다. 히미노 료조 부총재는 27일 금리인상과 관련해 "다음 회의를 포함해 매번 금융정책결정회의에서 충분히 검토해 나가겠다"고 밝혔다. 9월 인상을 명시적으로 예고하지는 않았지만 조기 금리인상 가능성을 부정하지 않은 셈이다. 일본 정부의 적극적인 재정정책에 따른 국채 공급 증가 우려도 장기금리 상승 요인으로 꼽힌다. 재정지출 확대를 위해 국채 발행이 늘어날 경우 시장에서 국채를 소화하기 위해 더 높은 금리를 요구할 가능성이 있기 때문이다. 일본 재정에 대한 경계감이 커지면서 장기 국채에 대한 투자자들의 매수세가 약해지고 있다는 분석이다. 시장의 관심은 이제 일본 10년물 국채 금리가 심리적 저항선인 3%를 넘어설지에 쏠리고 있다. BOJ의 추가 긴축 기대와 엔화 약세, 적극재정에 따른 재정 우려가 동시에 이어질 경우 장기금리의 상승 압력은 당분간 지속될 가능성이 있다. [사진=블룸버그] goldendog@newspim.com 2026-08-31 11:01
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월가를 달구는 8가지 화두 이 기사는 8월 31일 오전 08시08분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다. 이 기사는 인공지능(AI) 번역을 바탕으로 전문 기자들의 검증과 분석을 거쳐 생산된 콘텐츠입니다. 원문은 8월28일 블룸버그통신 기사(Carry Trades to Treasury Twists: A Guide to the Hot Debates on Wall Street)입니다. [서울=뉴스핌] 이홍규 기자 = 케빈 워시 연방준비제도(연준) 의장과 스콧 베선트 미국 재무장관이 잇달아 시선을 끄는 정책 결정을 내리면서 투자자들은 올여름 한산한 시기를 누리지 못했다. 베선트 장관이 이끄는 재무부는 엔화 강세를 유도하고 장기 차입비용을 억제하기 위해 예상치 못한 시장 개입을 단행했다. 투자자들은 중동 전쟁에 따른 불확실성도 여전히 감당해야 하는 상황에서 새로운 거래 기법에 눈을 돌리는 한편 당국이 반영해야 할 새로운 전략을 구사하고 있는지를 두고 논쟁을 벌이고 있다. 이 과정에서 다양한 거래 기법과 이론이 뒤섞여 제시되고 있다. 이에 트레이딩 데스크에서 가장 뜨겁게 논의되는 주제들의 배경과 현재 상황, 향후 전망을 짚어본다. 본드 스티프너(Bond Steepener) 미국 국채 수익률 곡선의 장기물 금리는 인플레이션이 좀처럼 꺾이지 않는 가운데 연방정부 재정적자가 확대되고 인공지능(AI) 투자 자금 조달을 위한 회사채 발행이 늘면서 국채와 경쟁하는 구도가 형성되며 올해 상승했다. 연준이 인플레이션 억제를 위해 금리를 인상할지 여부에 대한 불확실성도 장기채 보유에 대한 우려를 키운 요인으로 작용했다. 30년물 국채 수익률이 2007년 이후 처음으로 해당 수준까지 오르면서 월가에서는 장기물 국채 가치가 단기물 대비 하락할 것이라는 전망이 강화됐다. 이런 현상은 커브 스티프닝(curve steepening)으로 불린다. 재무부가 8월 10년물부터 30년물까지의 국채에 대한 재매입(바이백) 규모를 최소 두 배로 늘리겠다고 밝혔음에도 이런 전망은 유지되고 있다. 해당 발표 이후 장기물 국채 수익률은 하락했지만 골드만삭스그룹(GS)과 웰스파고(WFC)의 금리 전략가들은 장기 수익률이 높은 수준을 유지할 것으로 내다보고 있다. 캐리 트레이드(Carry Trade) 캐리 트레이드는 금리가 낮은 통화로 저렴하게 자금을 조달한 뒤 이를 훨씬 높은 금리를 제공하는 국가의 통화로 전환하는 고위험 거래를 의미한다. 신흥국 8개 통화 기준 블룸버그 누적 외환 캐리트레이드 지수 분기별 추이 [자료=블룸버그통신] 이 거래는 신흥국 금리가 주요국 대비 높고 신흥국 통화가 달러, 유로, 엔 등 주로 차입에 활용되는 통화 대비 안정적이거나 강세를 보일 때 활발해진다. 이 거래는 7개 분기 연속으로 플러스 수익률을 기록해 2008년 이후 가장 긴 상승세를 이어갔다. 다만 2024년 여름 일본은행이 기준금리를 인상했을 당시처럼 이 거래는 빠르게 반전될 수 있다. 디베이스먼트 트레이드(Debasement Trade) 디베이스먼트 트레이드는 달러 가치 하락 우려로 투자자들이 달러를 매도하고 금이나 비트코인처럼 공급량이 제한된 자산으로 옮겨가는 현상을 뜻한다. 이 용어는 잉글랜드의 헨리 8세나 로마 황제 네로처럼 금화와 은화에 구리 등 값싼 금속을 섞어 화폐 가치를 떨어뜨린, 이른바 화폐 개악(debasement)을 단행했던 역사적 사례에서 비롯됐다. 현대적 의미에서는 미국의 부채가 40조달러를 넘어선 데다 인플레이션이 지속되면서 시간이 지날수록 달러 구매력이 잠식될 것이라는 우려로 투자자들이 달러를 경계하는 현상을 가리킨다. 미국 정책 당국이 의도적으로든 실수로든 달러 약세를 유발하는 정책을 추진하고 있다는 의구심도 한몫하고 있다. 디베이스먼트 트레이드에 대한 논의는 2025년 도널드 트럼프 대통령의 관세 정책과 미국 정부 셧다운 가능성 등을 계기로 확산됐다. 이후 2026년 중반 베선트 장관이 엔화와 미국 장기 국채를 지지하기 위한 시장 개입을 승인하면서 월가에서 다시 논쟁으로 떠올랐다. 미국 재무부의 국채 바이백 계획 발표 전후 블룸버그 달러스팟 지수 추이 [자료=블룸버그통신] 다만 달러 약세가 나타날 때마다 이를 모두 디베이스먼트로 해석할 수는 없다. 전세계 투자자들이 여전히 미국 국채를 대규모로 보유하고 있다는 점은 달러 표시 자산에 대한 전면적인 이탈이 나타나고 있지 않음을 시사한다. 탈달러화(De-Dollarization) 디베이스먼트가 달러 가치에 대한 우려를 반영하는 개념이라면 탈달러화는 달러 의존도를 낮추는 행위 자체에 초점을 맞춘다. 여기에는 중앙은행이 외환보유액에서 달러 비중을 축소하거나 기업이 달러가 아닌 통화로 채권을 발행하거나 전세계 투자자들이 자금을 미국 밖 시장으로 이동시키는 행위 등이 포함된다. 전세계 외환보유액에서 달러가 차지하는 비중은 1999년 약 70%에서 최근 60% 미만으로 상당폭 낮아졌다. 각국 중앙은행들이 장기적으로 달러 익스포저를 줄이겠다는 방침을 밝히는 가운데 유로화와 위안화가 매력적인 대안으로 꼽히면서 이런 흐름에 힘을 보태고 있다. 탈달러화 논의는 2022년 러시아의 우크라이나 침공 이후 본격화됐다. 미국이 러시아 자산을 동결하고 달러 기반 금융 시스템에 대한 접근을 제한하면서 미국이 자국의 금융 시스템과 통화를 무기화할 수 있는 능력에 관심이 쏠렸다. 다만 미국 증시는 여전히 전세계 주식시장 시가총액의 약 절반을 차지하고 있으며 미국 채권시장 규모도 세계 최대다. 달러의 우위는 시장의 깊이와 미국 경제 규모, 그리고 이를 진정으로 대체할 만한 통화가 없다는 점에 뒷받침되고 있다. 금융억압(Financial Repression) 금융억압은 1973년 스탠퍼드대 경제학자 로널드 매키넌과 에드워드 쇼가 만든 용어로 정부가 저축을 국채나 특정 우대 차입자에게 유도해 차입비용을 인위적으로 낮게 유지하는 정책을 뜻한다. 이런 정책은 2차 세계대전 이후 미국과 유럽, 일본에서 광범위하게 시행됐다. 자본 통제, 금리 상한제, 금융기관의 국채 보유 의무화 등이 대표적인 사례다. 채권 보유자들의 수익률을 낮춤으로써 정부는 과중한 부채 부담을 줄일 수 있었다. 실제로 연준은 2차 세계대전 기간과 종전 이후 단기 국채 수익률에 상한을 뒀다. 이 조치는 1951년 재무부-연준 협정 체결로 종료됐다. 억만장자 투자자 스탠리 드러켄밀러를 비롯한 일부 투자자들은 베선트 장관의 국채 재매입을 정부 차입비용을 억누르기 위한 금융억압의 한 형태로 평가하고 있다. 관련된 개념으로 재정 우위(fiscal dominance)가 있다. 이는 부채 규모가 큰 상황에서 중앙은행이 인플레이션 억제 대신 정부의 저비용 차입 지원 쪽으로 방향을 트는 것을 의미한다. 이 경우 결과적으로 인플레이션이 다시 자극될 수 있다. 트위스트(The Twist) 베선트 장관의 재매입 전략이 실질적으로 장기채를 단기채로 대체하는 효과를 낸다면 이는 연준이 수십 년간 여러 차례 시행해온 오퍼레이션 트위스트(Operation Twist)의 재무부 버전에 해당한다. 연준의 오퍼레이션 트위스트는 중앙은행 포트폴리오 내 단기 국채를 장기 국채로 교체하는 방식으로 진행됐다. 이를 통해 장기 차입비용을 낮추고 경제성장을 뒷받침하는 것이 목표였다. 베선트 장관은 자신이 트레저리 트위스트를 시행하고 있다고 밝혔다. 이 전략을 통해 단기 국채(T-Bill) 비중을 25%까지 끌어올리고 수익률을 낮출 수 있다는 분석도 나온다. 도이체방크(DB)의 조지 사라벨로스 외환리서치 글로벌 총괄은 재매입 계획 발표 이후 "오퍼레이션 트위스트가 시작됐다"며 "재무부는 시장에서 듀레이션을 제거하기 위한 자금을 마련하려면 단기 국채 발행을 늘려야 할 것"이라고 말했다. 그는 이를 사실상 "연성 금융억압"이라고 덧붙였다. 일각에서는 이런 조치를 베선트 풋(Bessent Put)이라고 부른다. 풋옵션은 매수자가 정해진 가격에 특정 자산을 매도할 수 있는 권리를 뜻한다. 이 경우 시장에 대규모 매수자가 존재한다는 사실을 트레이더들이 인지하고 있어 이에 맞서는 거래를 꺼리는 상황을 가리킨다. 셀 아메리카(Sell America) 정책 및 정치적 불확실성이 커지면서 일부에서는 트럼프 대통령의 2기 집권 기간 투자자들이 결국 셀 아메리카(Sell America)로 향하고 있다는 관측을 내놓고 있다. 그 배경으로는 관세 정책, 제롬 파월 전 연준 의장 재임 당시 연준을 겨냥한 압박, 그린란드 병합 언급으로 인한 전통적 동맹 관계 훼손 등이 꼽힌다. 국가부채 증가와 같은 근본적인 취약 요인도 이런 흐름에 더해지고 있다. 30년물 국채 수익률은 8월 거의 20년 만에 최고 수준까지 상승했다. 같은 기간 달러 가치를 나타내는 지수는 지난해 약 8% 하락했다. 다만 해외의 미국 국채 보유액은 올해 사상 최대치를 기록했고 미국 증시도 인공지능(AI)을 비롯한 기술 분야에서 미국이 주도하는 발전에 힘입어 잇달아 사상 최고치를 새로 썼다. 수익률곡선통제(Yield Curve Control) 장기채 재매입 규모를 늘리려는 재무부의 조치는 시장 원리에 따라 금리 수준이 결정되도록 두지 않고 당국이 차입비용을 인위적으로 낮게 유지하려는 정책과 이미 비교되고 있다. 미국·일본·독일·영국 10년물 국채 금리 추이 [자료=블룸버그통신] RBC블루베이를 비롯한 일부 투자자들은 국채 수익률이 통제 범위를 벗어날 경우 트럼프 행정부가 어디까지 개입할지, 그리고 이것이 결국 연준에 금리 억제를 위한 압박으로 작용할지를 두고 의문을 제기하고 있다. 연준은 이런 압박에 맞서 독립성을 지킬 것으로 예상된다. 워시 의장이 오랫동안 자산 매입 활용과 재정·통화 정책 간 경계가 모호해지는 현상에 의문을 제기해온 점도 이런 전망에 힘을 싣는다. 연준의 협조 없이는 베선트 장관이 이끄는 재무부가 차입비용을 실질적으로 억제하기 위해 막대한 재원을 투입해야 할 것으로 보인다. 일본이 2016년부터 2024년까지 시행한 수익률곡선통제(YCC) 정책의 엇갈린 성과는 반면교사로 꼽힌다. 당시 일본은행은 10년물 국채 수익률 방어에 나섰지만 그 결과 엔화 가치가 사상 최저 수준까지 떨어지는 결과로 이어졌다. bernard0202@newspim.com 2026-08-31 08:11

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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