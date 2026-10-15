[2026 국감] 과방위, 이관섭 전 비서실장 증인 채택…한상혁 전 방통위원장은 부결

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與 주도 이관섭 전 비서실장 국감 증인 채택

국민의힘 "증인 골라 세우는 정치재판장 아냐"

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 국회 과학기술정보방송통신위원회(과방위)가 15일 여당 주도로 이관섭 전 대통령비서실장을 국정감사 증인으로 추가 채택했다.

국민의힘이 요구한 한상혁 전 방송통신위원장의 증인 채택안은 부결되면서 야당이 강하게 반발했다.

과방위는 이날 오후 전체회의에서 이관섭 전 비서실장 등에 대한 국정감사 증인 출석요구 안건을 표결해 의결했다. 국민의힘 의원 5명은 반대표를 던졌다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 최형두 야당 간사(왼쪽)와 한준호 여당 간사가 15일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 과학기술정보방송통신위원회 정보통신산업진흥원 등에 대한 국정감사에서 대화하고 있다. 2026.10.15 kunjoo@newspim.com

더불어민주당은 윤석열 정부 당시 YTN 매각 과정에서 외압이 행사됐다는 의혹을 규명하기 위해 이 전 실장을 국감 증인으로 불러야 한다고 주장했다.

야당 간사인 최형두 국민의힘 의원은 "(YTN 매각 의혹은) 감사원 감사라든가 이후 조치로 진실이 다 밝혀질 사안"이라며 "이 전 실장을 굳이 추가하시겠다면 한상혁 전 방송통신위원장도 함께 표결하겠다"고 말했다.

반면 여당 간사인 한준호 민주당 의원은 YTN 매각 의혹과 관련한 감사원 감사 결과 등을 언급하며 "책임 있는 사람에 대해 상임위에서 따져 묻는 것은 충분히 요청할 만한 사안"이라고 밝혔다.

국민의힘 요구에 따라 한 전 위원장의 증인 채택안도 별도로 표결에 부쳐졌으나 찬성 6표, 반대 11표, 기권 1표로 부결됐다. 한 전 위원장은 문재인 정부 당시 TV조선의 종합편성채널 재승인 심사 과정에 개입한 혐의로 기소된 바 있다.

국민의힘 소속 과방위원들은 표결 이후 성명을 내고 "민주당은 이 전 실장 증인 채택에는 다수당 힘을 앞세워 표결로 강행하면서 한 전 위원장 증인 채택에는 반대했다"며 "국정감사는 정권의 입맛에 따라 증인을 골라 세우는 정치재판장이 아니다"라고 비판했다.

이어 "한 전 위원장에게 TV조선 재승인 심사 당시 방통위 의사결정 과정과 심사의 공정성에 대해 국민 앞에서 따져 물어야 한다"며 "방송의 자유와 독립을 지키기 위해 사실과 법률에 따라 공정하게 검증할 것을 요구한다"고 밝혔다.

앞서 과방위는 이날 오전 전체회의에서 윤구 구글코리아 사장, 신창섭 엑스(X·옛 트위터)코리아 대표이사, 허욱 메타코리아 부사장, 홍범식 LG유플러스 최고경영자(CEO) 등도 국감 증인으로 추가 채택했다.

hyeng0@newspim.com