[오늘의 정치일정] 10월 16일(금)

AI 핵심 요약beta
- 국방부 장관은 15일 해병대사령부를 현장점검했다
- 국가보훈부 장관은 15일 부마민주항쟁 기념식에 참석했다
- 여야 지도부는 15일 국정감사와 부산 일정 등을 진행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
통상업무
<외교부>
-장관
통상 업무
-1차관
태국 싱가포르 출장
-2차관
통상 업무
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
09:45 해병대사령부 현장점검
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
14:00 제47주년 부마민주항쟁 기념식
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-김민석 당대표
07:00 유튜브 생중계 '민티07' 전화 출연
09:50 부산 최고위원회의 (더불어민주당 부산시당 3층 대회의실)
14:00 제47주년 부마민주항쟁 기념식
15:40 북극항로 거점 항만 육성을 위한 부산 항만물류 현장 방문 및 관계자 간담회 (부산항만공사 항만안내선)
한병도 원내대표
09:50 부산 최고위원회의
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
10:00 2026년도 국정감사 - 교육위원회 (국회 본관 522호)
-정점식 원내대표
08:30 국정감사대책회의 (국회 본관 245호)
<개혁신당>
-이기인 비상대책위원장
통상업무
-천하람 원내대표
10:00 국방위원회 현장감사 (기아, 육군 제31보병사단, 해군 제3함대사령부)
<조국혁신당>
-신장식 당대표
10:00, 농협 등 국정감사
-김준형 원내대표
외교통일위원회 국정감사