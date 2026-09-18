[오늘의 정치일정] 9월 18일(금)

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 17일 기자회견과 칼둔 접견을 했다
- 민주당 김민석 대표가 평양공동선언 8주년 행사에 참석했다
- 국민의힘 정점식 원내대표가 원내대책회의를 주재했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
10:00 이재명 대통령 기자회견 (청와대 영빈관)
14:00 '칼둔' 아부다비 행정청장 접견 (청와대 본관)
<외교부>
-장관
미국 출장
-1차관
통상업무
-2차관
09:30 서울 ODA 국제회의
<통일부>
-장관
14:00 ｢9.19 평양공동선언 및 남북군사합의 8주년 기념식｣ 참석
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
11:00 군인가족의 날 기념식
<국가보훈부>
-장관
14:00 을지회의 사후강평회의
18:00 유엔참전용사 재방한 감사 만찬
<더불어민주당>
-김민석 당대표
07:00 유튜브 생중계 '민티07' 출연
13:20 서울시당 유튜브 생중계 '주간 묘묘' 출연
14:00 9.19 평양공동선언 및 남북군사합의 8주년 행사 (의원회관 대회의실)
16:00 2026 희망바자회 (소통관 앞마당)
-한병도 원내대표
통상업무
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
통상업무
정점식 원내대표
09:00 원내대책회의 (국회 본관 245호)
<개혁신당>
-이기인 비상대책위원장
통상업무
-천하람 원내대표
통상업무
<조국혁신당>
-신장식 당대표·김준형 원내대표
14:00 9.19평양공동선언 및 남북군사합의 8주년 기념식 (의원회관 대회의실_
-신장식 당대표
10:00 윤석열정권 방송탄압 정상화 세미나 (의원회관 1세미나실)
16:00 홍사훈쑈 출연
-김준형 원내대표
07:30 김어준의 뉴스공장 공개방송
09:20 한반도평화체제 구축 및 북미정상회담 개최촉구 결의안 기자회견 (소통관 기자회견장)