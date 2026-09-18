[미국 특징주] 젠슨 황 "내년 칩 판매량 2배로"…엔비디아 주가 2%대↑

AI 핵심 요약beta
- 젠슨 황은 17일 내년 칩 판매가 두 배라 했다
- 엔비디아 주가는 이날 2.66% 오른 219.60달러다
- 황 CEO는 AI 투자 확대로 고성장을 전망했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 엔비디아 주가가 17일(현지시간) 뉴욕증시에 2%대 상승 흐름을 보이고 있다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 내년 반도체 판매를 낙관했다.
엔비디아 주가는 이날 오후 3시 38분 전장보다 2.66% 오른 219.60달러를 기록했다.
황 CEO는 이날 영국 스코틀랜드에서 찰스 3세 국왕과 함께한 행사에서 취재진에게 "내년에는 엔비디아가 올해보다 두 배 많은 칩을 팔 것으로 예상한다"고 말했다. 그는 "인공지능(AI)이 여러 산업과 경제에 기여하는 바가 워낙 크기 때문"이라며 "우리가 진출한 거의 모든 나라에서 사람들이 AI에 투자하기를 원한다"고 설명했다. 이번 발언은 향후 6개 분기 동안 고성장이 이어질 것이라는 전망을 재확인한 셈이다.
엔비디아는 전체 칩 판매량을 공식적으로 공개하지 않는다. 황 CEO는 지난해 가을 네 개 분기 동안 블랙웰 그래픽처리장치(GPU) 600만 개를 출하했다고 밝힌 바 있다.
mj72284@newspim.com