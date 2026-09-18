뉴욕증시, 유가·금리 동반 하락에 상승 마감…나스닥 1.69%↑

AI 핵심 요약beta
- 17일 뉴욕증시가 유가·금리 하락에 상승했다
- 다우 0.61%·S&P500 1.14%·나스닥 1.69% 올랐다
- 고용지표 호조에 연준 추가긴축 우려가 완화됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
신규 실업수당 청구 감소·VIX 12.8% 급락
[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 뉴욕증시에서 주요 지수가 17일(현지시간) 일제히 상승 마감했다. 국제유가와 미 국채 금리가 함께 내리고 고용 지표도 양호하게 나오면서, 전날 연방준비제도(Fed)의 3년여 만의 금리 인상에 따른 충격을 하루 만에 되돌렸다.
이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 블루칩으로 구성된 다우존스산업평균지수는 전장보다 316.14포인트(0.61%) 오른 5만1778.04에 거래를 마쳤다. 대형주 중심의 S&P500지수는 85.95포인트(1.14%) 상승한 7637.76, 기술주 중심의 나스닥지수는 439.87포인트(1.69%) 뛴 2만6418.30으로 장을 마감했다.
월가의 공포지수로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 2.27포인트(12.82%) 급락한 15.44를 기록했다.
국제유가는 사우디아라비아산 원유가 오만을 통해 공급된다는 소식에 공급 차질 우려가 진정되면서 장중 일주일 만의 최저치를 기록했다. 브렌트유는 배럴당 104.82달러에 마감했다. 10년물 미 국채 금리는 2007년 이후 최고 수준에서 물러나며 8거래일 연속 상승세를 끊었다.
베어드의 로스 메이필드 투자전략 애널리스트는 "이번처럼 유가 충격이 길어지면 경제 전반의 물가로 스며들 수밖에 없다"며 "지금 세계 경제가 직면한 유일한 주요 역풍인 만큼 이 부분이 완화되면 소비자와 기업에 순풍이 되고 연준도 덜 매파적일 수 있다"고 분석했다.
고용 지표도 뒷받침했다. 미 노동부에 따르면 지난주 신규 실업수당 청구 건수는 1969년 이후 최저 수준에 근접했다. 케빈 워시 연준 의장은 전날 기자회견에서 미국 경제가 견조하며 물가 안정을 달성하는 과정에서 고용시장이 반드시 훼손되는 것은 아니라고 말했다.
연준은 2023년 7월 이후 처음으로 기준금리를 인상했다. 12명의 위원이 전원 찬성했고, 성명에는 인플레이션이 2% 목표로 보다 시기적절하게 복귀하는 것을 뒷받침하겠다는 문구가 담겨 연내 추가 긴축 가능성을 열어뒀다.
전날 연준의 금리 인상 이후 하락한 시장에서는 하루 만에 긍정적인 평가가 나왔다. 다코타 웰스의 로버트 파블릭 선임 포트폴리오 매니저는 "이번 금리 인상을 앞두고 크게 밀렸던 영역에 관심이 쏠리고 있다"며 "투자자들이 조정 국면에서 조금씩 매수에 나서는 모습"이라고 진단했다.
메이필드 애널리스트는 "위원들이 모두 같은 방향으로 표를 던졌다는 점에서 시장이 연준의 일관성에 다소 안도했다"며 "워시 의장은 연준의 독립성을 재차 강조했다"고 평가했다.
에드워즈 애셋 매니지먼트의 밥 에드워즈 최고 투자 책임자(CIO)는 전날 주가 하락이 과도한 반응이었으며 매수 기회를 만들었다고 봤다. 그는 "금리 인상이 지나간 만큼 불확실성이 걷혔고 주식은 앞으로 나아갈 수 있다"고 말했다.
시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 시장은 10월 회의에서 0.25%포인트 추가 인상이 이뤄질 확률을 53.1%로 반영했다. 일주일 전의 27.2%에서 크게 높아졌다.
업종별로는 금·은 광산주와 반도체주가 두드러졌다. 필라델피아 반도체 지수는 3.14% 급등했다. 단독주택 착공과 주택 매매 계약이 지난달 늘었다는 지표에 주택건설주도 올랐다.
가상화폐 관련주는 미 증권거래위원회(SEC)가 토큰화 주식 거래에 5년간 면제 조치를 적용하기로 하면서 상승했다. 서클 인터넷 그룹은 5.77%, 로빈후드와 코인베이스는 각각 5.16%, 5.75% 상승했다.
제너럴모터스(GM)는 록히드마틴에 패트리엇 미사일 부품을 처음 납품했다는 소식 속에서 2.76% 올랐다.
반면 코어위브는 30억 달러 규모의 전환사채 발행을 포함한 자금 조달 계획을 발표한 뒤 4.16% 하락했다.
mj72284@newspim.com