미 국무부, 사우디에 F-35 전투기 48대 판매 승인

AI 핵심 요약beta
- 미 국무부가 17일 사우디에 F-35 48대 판매를 승인했다
- 사우디는 최종 인도되면 F-35를 운용하는 유일한 아랍국이 된다
- 미 의회 검토와 이스라엘 우위·중국 유출 우려가 변수다
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사우디, 이란 위협 대응 위해 수년간 도입 추진…이스라엘 강력 반대 안해
[워싱턴=뉴스핌] 이상민 특파원 = 미국 국무부가 17일(현지시간) 사우디아라비아에 최첨단 스텔스 전투기 F-35 48대를 판매하는 방안을 승인했다. 약 243억 달러(약 33조5천억원) 규모의 이번 판매가 최종 성사돼 전투기가 인도되면 사우디아라비아는 F-35를 운용하는 유일한 아랍 국가가 된다.
국무부는 이날 F-35 전투기 48대와 관련 엔진 49대를 비롯해 통신장비, 예비 부품 및 기타 지원 품목을 사우디아라비아에 판매하는 대외군사판매(FMS) 계획을 승인하고 이를 의회에 통보했다.
국무부는 이번 판매가 "걸프 지역의 정치적 안정과 경제적 발전의 주축이자 주요 비(非)NATO 동맹국인 사우디아라비아의 안보를 향상시킴으로써 미국의 외교 정책 및 국가 안보 목표를 지원할 것"이라고 설명했다.
이어 "사우디아라비아의 국토 방위를 강화하고 미군 및 기타 지역·NATO 군과의 상호운용성을 개선해 현재와 미래의 위협에 대한 대응 능력을 강화할 것"이라고 밝혔다.
또한 "이번 장비 및 지원의 판매가 지역의 기본적인 군사적 균형을 변화시키지는 않을 것"이라고 덧붙였다.
로이터통신은 17일(현지시간) 이번 판매 승인이 미국의 중요한 정책 전환을 의미하며 중동의 군사력 균형에 영향을 미칠 수 있을 뿐 아니라, 동맹국 이스라엘의 '질적 군사 우위(Qualitative Military Edge·QME)'를 유지해 온 미국의 기존 정책에도 시험대가 될 수 있다고 분석했다.
미국은 중동 지역에 대한 무기 판매를 결정할 때 이스라엘이 주변 국가보다 군사적 우위를 유지할 수 있도록 하는 '질적 군사 우위' 원칙을 고려해 왔다.
적의 탐지를 피하는 스텔스 기술을 적용한 F-35는 미국의 최첨단 전투기 가운데 하나다.
이스라엘은 지난 10년간 이 F-35를 운용하며 여러 비행대대를 창설했으며 현재 중동에서 이 전투기를 운용하는 유일한 국가다.
사우디아라비아는 공군 현대화와 특히 이란으로부터의 지역 안보 위협에 대응하기 위해 수년간 F-35 도입을 추진해 왔다.
미국 매체 악시오스는 17일(현지시간) 중동에서 이스라엘의 '질적 군사 우위'를 보장해 온 미국과 오랜 합의를 맺고 있는 이스라엘 정부가 터키에 대한 F-35 판매를 막으려 했던 것과 달리 사우디아라비아의 F-35 도입에 대해서는 강력하게 반대하지 않았다고 전했다.
악시오스에 따르면 이스라엘은 트럼프 대통령이 사우디아라비아와 이스라엘의 관계 정상화를 F-35 판매의 조건으로 삼기를 원했지만 트럼프 대통령은 두 사안을 직접 연계하지 않았다.
다만 국무부 승인 이후 이어지는 미 의회의 검토 절차가 F-35 판매의 변수가 될 수 있다는 관측도 나온다.
미 국무부는 이날 무기수출통제법(AECA)에 따라 사우디아라비아에 대한 F-35 전투기 48대 판매 계획을 의회에 공식 통보했다.
의회는 해당 판매가 미국의 외교 정책과 국가 안보, 지역 정세 등에 미칠 영향을 검토하게 된다. 의회가 판매에 반대할 경우 법에 정해진 절차를 통해 이를 저지하려 할 수 있다.
미 의원들은 2018년 사우디 언론인 자말 카슈끄지 살해 사건 이후 사우디아라비아와의 무기 거래에 지속적으로 문제를 제기해 왔으며, 일부 의원들은 사우디와의 군사협력 심화에 여전히 경계심을 나타내고 있다고 악시오스는 전했다.
특히 사우디아라비아가 중국과 합동 해군훈련 등 군사협력을 확대해온 만큼 민감한 F-35 관련 기술이 중국에 노출될 가능성에 대한 우려도 제기되고 있다.
smlee@newspim.com