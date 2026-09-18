외국인, 8월 코스피 1.9조 순매수…코스닥은 1.5조 순매도

AI 핵심 요약beta
- 외국인 투자자가 8월 국내 상장주식을 3440억원 순매수했다.
- 유가증권시장은 순매수, 코스닥은 순매도로 엇갈렸다.
- 채권시장은 4개월 만에 4조7360억원 순회수로 돌아섰다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 외국인 투자자가 8개월 만에 국내 상장주식을 순매수로 전환했다. 유가증권시장에서는 순매수에 나섰지만 코스닥에서는 순매도하면서 시장별 온도 차도 나타났다. 반면 국내 채권시장에서는 4개월 만에 순회수로 돌아섰다.
18일 금융감독원이 발표한 '2026년 8월 외국인 증권투자 동향'에 따르면 지난달 외국인은 상장주식 3440억원을 순매수했다. 유가증권시장에서 1조8880억원을 순매수한 반면 코스닥시장에서는 1조5450억원을 순매도했다.
외국인의 국내 주식 순매수 전환은 올해 들어 8개월 만이다. 외국인은 올해 7월까지 상장주식을 순매도해왔지만 8월 순매수로 돌아섰다. 8월 말 기준 외국인의 국내 상장주식 보유액은 2280조6110억원으로 전월보다 약 25조원 증가했다. 전체 시가총액에서 외국인 보유액이 차지하는 비중은 34.8%다.
국가별로는 매매 방향이 크게 엇갈렸다. 미국 투자자는 13조3820억원을 순매수해 가장 큰 순매수 규모를 기록했다. 아일랜드도 3조2050억원을 순매수했고 룩셈부르크는 2조3400억원을 순매수했다. 반면 영국 투자자는 16조8950억원을 순매도했다.
외국인의 국내 주식 보유액 가운데 미국 투자자의 비중은 43.8%로 가장 높았다. 미국의 보유액은 999조6550억원으로 외국인 전체 보유액의 절반에 가까웠다. 이어 영국 176조7860억원(7.8%), 싱가포르 139조9150억원(6.1%), 룩셈부르크 129조9620억원(5.7%), 아일랜드 114조5620억원(5.0%) 순이었다.
채권시장에서는 외국인 자금이 빠져나갔다. 외국인은 8월 상장채권을 3조9350억원 순매도한 데 이어 8010억원의 만기상환을 받으면서 총 4조7360억원을 순회수했다. 외국인의 채권 순회수는 4개월 만이다.
이에 따라 8월 말 외국인의 상장채권 보유액은 330조2670억원으로 전월보다 5조8410억원 감소했다. 전체 상장채권 잔액에서 외국인 보유액이 차지하는 비중도 11.4%로 전월(11.7%)보다 낮아졌다.
채권 종류별로는 국채에서 3조5270억원, 특수채에서 1조2210억원을 각각 순회수했다. 반면 회사채에서는 110억원 순투자했다.
잔존만기별로는 5년 이상 장기채에서 2조1300억원 순투자했지만, 1년 미만 채권에서 6조2650억원, 1~5년 미만 채권에서 6010억원을 순회수했다.
8월 말 기준 외국인의 국내 상장증권 전체 보유액은 2610조8780억원으로 집계됐다. 이 가운데 상장주식이 2280조6110억원, 상장채권이 330조2670억원이다. 외국인은 8월 한 달 동안 전체 상장증권에서 4조3920억원을 순회수했다.
rkgml925@newspim.com