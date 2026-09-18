[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 9월 18일

AI 핵심 요약beta
- 국회는 17일 평양공동선언 8주년 행사와 관련 일정을 잡았다.
- 상임위는 법사위 전체회의와 과방위 예결소위를 열었다.
- 여야는 평화·방송탄압·민생 현안으로 기자회견과 세미나를 연속 개최했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
13:30 2026 매니페스토 회복력 도시 컨퍼런스 / 의원회관 제3세미나실
14:00 9.19 평양공동선언 및 남북군사합의 8주년 / 의원회관 대회의실
◆상임위원회
10:00 법제사법위원회 전체회의 / 본관 406호
10:00 과학기술정보방송통신위원회 예산결산심사소위원회 / 본관 628호
◆의원실 세미나
10:00 백선희 의원실 등, 사회복지인 퇴직연금 도입-복지 현장의 필요성을 말하다 / 의원회관 제9간담회의실
10:00 차규근 의원실 등, 민간임대차시장 정상화 방안 / 의원회관 제11간담회의실
10:00 안태준 의원실 등, 2026 건설노동자 생명과 건강을 보호하는 안전보건센터 / 의원회관 제2간담회의실
10:00 이재강 의원실 등, 경원선, 평화와 경제를 잇다: 한반도 공동성장과 접경지역의 재도약 / 의원회관 제4간담회의실
10:00 윤한홍 의원실 등, 국내 전기차산업 경쟁력 강화방안 / 의원회관 제8간담회의실
10:00 오세희 의원실 등, 네일폴리쉬 화장품 사용기산 표시 개선을 위한 간담회 / 의원회관 306호
10:00 박주민 의원실 등, 생산자·소비자·중소상인 모두를 위한 농안법 개정 방향 / 의원회관 제7간담회의실
10:00 김현 의원실 등, 위법적 YTN 사영화 어떻게 바로잡을 것인가 / 의원회관 제1세미나실
10:30 이성권 의원실, 가덕도신공항 공사비 현실화를 위한 간담회 / 의원회관 제5간담회의실
13:00 서삼석 의원실, 한국형 해양영역인식(MDA) 체계 고도화를 위한 국회 세미나 / 의원회관 제1소회의실
14:00 민병덕 의원실 등, 사모펀드 MBK 책임규명과 홈플러스 진짜 회생을 위한 국회토론회 / 의원회관 제7간담회의실
14:00 강경숙 의원실 등, 지방대 위기와 지역소멸 / 의원회관 제4간담회의실
14:00 고민정 의원실 등, 청년 일자리, 대한민국의 미래 / 의원회관 제6간담회의실
15:00 김병주 의원실 등, AI가 반려동물을 만났을 때 / 의원회관 제5간담회의실
◆소통관 기자회견
09:20 송영길 의원, [한반도 평화체제 구축 및 북미정상회담 개최 촉구 기자회견]
09:40 김동아 의원, [장애인 방어권 보장 관련 기자회견]
10:00 윤용근 의원, [농산물 가격 보장제 관련 기자회견]
10:20 정혜경 의원, [공공기관 기능개혁 관련 기자회견]
10:40 박충권 의원, [탈북어민 강제북송 사건 관련 기자회견]
11:00 박홍배 의원, [대유위니아그룹 관련 기자회견]
11:20 최혁진 의원, [중증장애인생산품 우선구매비율 미달 관련 기자회견]
11:40 정연욱 의원, [현안 기자회견]
13:20 강명구 의원, [정치 현안 기자회견]
13:40 이용우 의원, [LH 규탄 및 수사·감사 촉구 기자회견]
17:00 박은정 의원, [현안 기자회견]
◆더불어민주당
*김민석 당대표
07:00 유튜브 생중계 '민티07' 출연
13:20 서울시당 유튜브 생중계 '주간 묘묘' 출연
14:00 9.19 평양공동선언 및 남북군사합의 8주년 행사 / 의원회관 대회의실
16:00 2026 희망바자회 / 소통관 앞마당
*한병도 원내대표
- 공개일정 없음
◆국민의힘
*장동혁 당대표
통상업무
*정점식 원내대표
09:00 원내대책회의 / 본관 245호
◆조국혁신당
*신장식 당대표·김준형 원내대표
14:00 9.19평양공동선언 및 남북군사합의 8주년 기념식 / 의원회관 대회의실
*신장식 당대표
10:00 윤석열정권 방송탄압 정상화 세미나 / 의원회관 1세미나실
16:00 홍사훈쑈 출연
*김준형 원내대표
07:30 김어준의 뉴스공장 공개방송
09:20 한반도평화체제 구축 및 북미정상회담 개최촉구 결의안 기자회견 / 소통관 기자회견장
◆개혁신당
*이기인 비상대책위원장
통상업무
*천하람 원내대표
통상업무
allpass@newspim.com