WP "엔비디아·애플, 백악관 연회장에 각 2500만 달러 기부"

"기부자 절반이 연방정부 계약 기업"







[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 추진하는 백악관 무도회장 건설에 민간 기부금 3억3300만 달러가 모인 것으로 나타났다. 엔비디아와 애플이 각각 2500만 달러를 약정했다.

워싱턴포스트(WP)는 15일(현지시간) 입수한 내부 명단을 근거로 이같이 보도했다. 지난달 말 기준 1만 달러를 넘는 기부 67건의 출처와 날짜, 금액이 담긴 모금 관리용 자료다.

최고액인 2500만 달러를 약정한 곳은 엔비디아와 애플 외에 공화당 최대 후원 가문 중 하나인 애덜슨 가문, 통신사 디시네트워크 공동창업자인 찰스 어건 회장이다.

명단에 트럼프 대통령 본인은 없었다. 그는 지난해 동관 철거 며칠 뒤 "전적으로 나와 내 친구들이 비용을 댄다"고 밝힌 바 있다.

업종별로는 기술 분야가 1억2610만 달러로 가장 많았다. 통신·미디어 3750만 달러, 금융 3100만 달러, 암호화폐 1860만 달러, 방위 1600만 달러 순이었다. 아마존과 캐터필러, 컴캐스트, 마이크로소프트, T모바일도 주요 기부자에 포함됐다.

공사 중인 미국 백악관.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.10.16 mj72284@newspim.com

WP는 "모금액의 대부분이 연방정부와 이해관계가 있는 기업과 부유층에서 나왔다"며 트럼프 2기 들어 연방정부와 계약한 기업이나 그 경영진이 전체의 절반가량을 차지했다고 분석했다. 다만 기부와 행정부의 우호적 조치 사이의 연관성은 확인되지 않았다고 덧붙였다.

익명 요청도 많았다. 내부 기록에 따르면 최소 7700만 달러가 익명을 원한 기부자에게서 나왔다. WP가 공개한 10만 달러 이상 기부자 57명 중 최소 9명이 익명을 요청했다.

기부금은 워싱턴DC 비영리단체 내셔널몰신탁을 거쳐 대통령이 직접 관리하는 백악관 계좌로 들어간다. 비영리단체는 통상 기부자를 공개할 의무가 없다. 정부와 신탁이 맺은 협약에는 법이 허용하는 범위에서 기부자의 익명성을 유지하고 백악관 관저실의 서면 승인 없이는 기부자를 공개적으로 거명하지 않는다고 명시돼 있다.

데이비스 잉글 백악관 대변인은 개별 기부를 언급하지 않은 채 "훌륭한 미국 기업과 관대한 개인들이 폭넓게 참여했다"며 "가짜 이해충돌을 주장하는 바로 그 비판자들이, 미국 납세자가 이 오래 미뤄진 보수 비용을 댔다면 그것도 불평했을 것"이라고 말했다.

무도회장은 논란의 중심에 있다. 영부인 집무실과 영화관이 있던 역사적 동관을 철거하고 짓는 데다, 트럼프 대통령이 권한을 넘어섰다는 비판이 나온다. 미 연방대법원은 지난 8월 5대 4로 공사를 계속 진행하도록 허용했지만 존 로버츠 대법원장은 반대의견에서 "불법일 가능성이 크다"고 밝혔다.

모금액은 트럼프 대통령이 목표로 제시한 4억 달러에 못 미친다. 동관 신축 전체 비용은 지난 3월 6억 달러로 늘어난 것으로 추산됐다. 백악관은 일부를 세금으로 충당해왔다.

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