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[재산공개] 국토부 산하기관 고위공직자 서울 다주택 없어…JDC 송석언 60억 '1위'

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  • 정부공직자윤리위원회가 26일 국토부 산하기관 고위공직자 7명의 재산변동사항을 공개했다
  • 서울·수도권 다주택 고위공직자는 없었고 JDC 송석언 이사장만 제주 소재 2주택 보유한 다주택자로 나타났다
  • 송 이사장은 총 60억4300만원 재산으로 7명 중 1위였고 다른 공직자들은 1주택·임차·부채 등으로 비교적 소규모 재산을 신고했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 이재명 대통령의 '주택정책 라인 다주택자 합류 금지' 지시 이후 국토교통부에 이어 산하기관 고위공직자 가운데도 다주택자를 찾아보기 어렵게 됐다. 

비수도권 지방에서 두 채의 주택을 가진 경우는 있지만 서울·수도권에서 다주택을 보유한 공직자는 이번 재산공개 대상자 가운데는 없었다. 

26일 정부공직자윤리위원회가 공개한 '2026년 6월 수시 공직자 재산변동사항'에 따르면 국토교통부 산하기관 고위공직자 가운데 송석언 제주국제자유도시개발센터(JDC) 이사장만 다주택자로 조사됐으며 나머지는 모두 1주택 또는 임차 주택에 거주하는 것으로 나타났다.

정부세종청사 국토교통부 전경 [사진=뉴스핌 DB]

이번에 재산을 공개한 국토부 산하기관 고위공자는 모두 7명으로 이중 현직에 재직 중인 공직자는 4명이다. 재산 1위는 송석언 제주국제자유도시개발센터 이사장으로 조사됐다. 송 이사장은 모두 60억4300만원의 재산을 공개했다. 송 이사장은 이번에 재산을 공개한 국토부 산하기관 고위공직자 중 유일한 다주택자로 나타났다. 다만 송 이사장이 보유한 두 채의 집은 모두 제주시 소재 물건인 것으로 파악돼 이재명 대통령이 지목한 '다주택자'에는 해당되지 않는다. 

송 이사장 부부는 제주 노형동에 있는 아파트와 단독주택 모두 2채의 주택을 각각의 명의로 보유하고 있으며 상가 건물을 부부 공동명의로 갖고 있어 총 13억3900만원에 이르는 주택 관련 재산을 가진 것으로 나타났다. 송 이사장의 나머지 재산은 대부분 주식이 차지했다. 그가 보유한 주식 가격은 총 37억2500만원으로 재산의 60%를 차지하고 있다. 

김태승 한국철도공사(코레일) 사장은 모두 5억9100만원의 재산을 신고했다. 김 사장은 배우자 명의로 된 1억1600만원 짜리 전북 고창군 단독주택을 보유하고 있으며 장남 명의인 서울 신림동 다가구주택 임차권(1억2000만원)을 주택 재산으로 분류했다. 다만 본인이 거주하고 있는 주택은 공개된 재산으로는 확인되지 않아 회사 소유 기숙사에 거주하는 것으로 추정된다. 이와 함께 전북 고창군의 전답을 보유하고 있어 주택과 토지 재산은 총 4억1000만원 정도로 집계됐다. 예금은 2억8600만원 있으며 채무도 1억3000만원을 갖고 있는 상태다. 

(주)에스알 박현식 부사장은 총 7200만원의 부채를 신고했다. 박 부사장은 4억1000만원인 경기 화성시 병점 소재 전용 84㎡ 아파트를 보유하고 있으며 2300만원 어치 예금도 신고했다. 하지만 1억3900만원의 개인 및 금융 부채가 있어 총 보유재산으로는 7200만원의 부채만 남아 있는 상황이다. 

금홍섭 코레일 상임감사도 두 채의 주택을 가진 것으로 드러났다. 한 채는 코레일이 있는 대전시 대덕구 와동의 84㎡ 아파트며 다른 한 채는 고향으로 보이는 경북 안동시의 단독주택이다. 다만 실제 거주는 대전 월평동 다가주주택에서 전세로 살고 있는 '비거주 1주택자'로 파악됐다. 금 감사는 모두 3억5100만원의 재산을 신고했다. 예금 2억1200만원이 있지만 와동 아파트 전세보증금(1억2500만원)을 비롯해 채무도 총 1억5800만원이 있다. 

donglee@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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