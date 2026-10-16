[미국 특징주] 코어위브, 젠슨 황 발언에 4%대 상승 전환

AI 핵심 요약beta
- 코어위브는 15일 황 CEO 발언에 힘입어 주가가 상승 전환했다.
- 코어위브 주가는 전날 15% 급락한 뒤 장중 9%대까지 하락했다.
- 황 CEO는 코어위브의 재무 체력과 자금 조달 여건을 낙관했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
엔비디아는 지분 10% 보유한 2대 주주
[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 코어위브의 주가가 15일(현지시간) 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 발언에 힘입어 상승 전환했다. 부채 우려로 전날 급락한 뒤 이날도 밀리던 흐름이 뒤집혔다.
코어위브의 주가는 이날 오후 3시 16분 전장보다 4.55% 오른 68.77달러를 기록했다. 전날 15% 급락해 지난 2월 이후 최대 하락한 데 이어 이날도 장중 9%대 낙폭을 보였지만 황 CEO의 발언 이후 상승 전환에 성공했다.
최근 매도세는 공동창업자가 보험사들의 무제한 자금을 빌리려는 계획을 언급한 게 촉발했다. 이후 코어위브 회사채 금리가 16% 위로 급등하면서 부채 부담이 주식으로 번졌다.
황 CEO는 이날 스웨덴 스톡홀름에서 열린 행사에서 블룸버그통신에 "코어위브의 체력은 날마다 좋아지고 있다"며 "나는 낙관적이다. 그들의 자본 조달 비용은 오히려 낮아지고 있다"고 말했다.
엔비디아는 코어위브 지분 약 10%를 보유한 2대 주주다. 동시에 코어위브는 엔비디아의 주요 고객이기도 하다.
mj72284@newspim.com