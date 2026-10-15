조정식 의장, 매카시 전 美 하원의장 면담..."한미동맹 강화·한반도 평화 공조"

AI 핵심 요약beta
- 조정식 국회의장은 15일 매카시 전 의장과 한미동맹 발전을 논의했다
- 조 의장은 공동 팩트시트 이행과 안보 협력 강화를 촉구했다
- 양측은 의회 소통 채널 구축과 에너지·기술 협력 확대에 공감했다
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[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 조정식 국회의장은 15일 의장 접견실에서 케빈 매카시 미국 전 하원의장과 면담을 갖고 한미동맹 발전과 양국 의회 간 교류·협력 강화 방안을 논의했다.
조 의장은 "한미동맹은 한반도와 인도·태평양 지역의 평화와 번영을 위한 핵심축이자 우리 외교와 국가 발전에 있어 변함없는 핵심 관계"라며 "지난 유엔 총회 계기 한미 정상회담에서, 작년 11월에 한미 간 합의한 공동 팩트시트의 이행 동력을 확보하고, 한반도 평화와 안정을 위한 공조 의지를 재확인했다"고 밝혔다.
아울러 "지난달 양국이 합의한 에너지 분야 대미 투자 프로젝트가 이행 단계에 들어선 만큼, 공동 팩트시트에서 합의한 핵심 안보 분야의 합의사항 이행에 속도를 내기를 바란다"고 덧붙였다.
조 의장은 또 "한미동맹이 대한민국 외교정책의 근간인 만큼, 양국 의회 간 상시적이고 제도적인 소통 채널 구축이 매우 중요하다"며 "국회의장 재임 기간 이를 위해 최대한 노력하겠다"고 말했다.
이어 "한국 국회에는 여야 의원 161명이 초당적으로 참여하는 '한미의원연맹'이 구성돼 활동하고 있으며, 저 역시 공동회장을 맡았었다"며 "미국 의회에도 이에 상응하는 상시적이고 제도적인 소통 채널이 구축된다면 양국 의회 간 협력을 강화하는 데 큰 힘이 될 것"이라고 강조했다.
끝으로 조 의장은 "매카시 의장님께서 하원의장 재임 기간 미국 의회 내 한국에 대한 이해를 높이고 지지 기반을 확대하는 데 기여해 주셨다"며 감사를 표하고, "앞으로도 미국 의회와 조야에서 한미동맹에 대한 변함없는 관심과 성원을 보내주시기를 바란다"고 당부했다.
이에 매카시 전 하원의장은 "양국 간의 유대는 굉장히 굳건하다고 생각한다"며 "트럼프 대통령께서 조 의장님께 따뜻한 안부와 함께 취임을 축하한다는 말씀을 전해주셨다"고 말했다. 이어 "에너지·기술 분야를 비롯한 투자와 협력 확대는 양국 관계를 더욱 굳건하게 만들 것"이라고 밝혔다.
또한 매카시 전 하원의장은 양국 의회 간 협력 강화의 필요성에 공감을 표하며 "앞으로도 양국 간 대화를 증진하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.
아울러 "한미 양국은 긴밀한 유대 속에서 때로는 이견이 있을 수 있지만, 친구 사이처럼 대화를 통해 해결할 수 있다"며 "안보와 경제 분야의 협력을 통해 세계를 더욱 안전하게 만들 수 있을 것"이라고 강조했다.
kimsh@newspim.com