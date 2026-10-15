조정식 의장, 매카시 전 美 하원의장 면담..."한미동맹 강화·한반도 평화 공조"

양국 의회 간 상시 소통채널 구축 강조

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 조정식 국회의장은 15일 의장 접견실에서 케빈 매카시 미국 전 하원의장과 면담을 갖고 한미동맹 발전과 양국 의회 간 교류·협력 강화 방안을 논의했다.

조 의장은 "한미동맹은 한반도와 인도·태평양 지역의 평화와 번영을 위한 핵심축이자 우리 외교와 국가 발전에 있어 변함없는 핵심 관계"라며 "지난 유엔 총회 계기 한미 정상회담에서, 작년 11월에 한미 간 합의한 공동 팩트시트의 이행 동력을 확보하고, 한반도 평화와 안정을 위한 공조 의지를 재확인했다"고 밝혔다.

조정식 국회의장은 15일 의장 접견실에서 케빈 매카시 미국 전 하원의장과 면담을 갖고 한미동맹 발전과 양국 의회 간 교류·협력 강화 방안을 논의했다. [사진=국회]

아울러 "지난달 양국이 합의한 에너지 분야 대미 투자 프로젝트가 이행 단계에 들어선 만큼, 공동 팩트시트에서 합의한 핵심 안보 분야의 합의사항 이행에 속도를 내기를 바란다"고 덧붙였다.

조 의장은 또 "한미동맹이 대한민국 외교정책의 근간인 만큼, 양국 의회 간 상시적이고 제도적인 소통 채널 구축이 매우 중요하다"며 "국회의장 재임 기간 이를 위해 최대한 노력하겠다"고 말했다.

이어 "한국 국회에는 여야 의원 161명이 초당적으로 참여하는 '한미의원연맹'이 구성돼 활동하고 있으며, 저 역시 공동회장을 맡았었다"며 "미국 의회에도 이에 상응하는 상시적이고 제도적인 소통 채널이 구축된다면 양국 의회 간 협력을 강화하는 데 큰 힘이 될 것"이라고 강조했다.

끝으로 조 의장은 "매카시 의장님께서 하원의장 재임 기간 미국 의회 내 한국에 대한 이해를 높이고 지지 기반을 확대하는 데 기여해 주셨다"며 감사를 표하고, "앞으로도 미국 의회와 조야에서 한미동맹에 대한 변함없는 관심과 성원을 보내주시기를 바란다"고 당부했다.

이에 매카시 전 하원의장은 "양국 간의 유대는 굉장히 굳건하다고 생각한다"며 "트럼프 대통령께서 조 의장님께 따뜻한 안부와 함께 취임을 축하한다는 말씀을 전해주셨다"고 말했다. 이어 "에너지·기술 분야를 비롯한 투자와 협력 확대는 양국 관계를 더욱 굳건하게 만들 것"이라고 밝혔다.

또한 매카시 전 하원의장은 양국 의회 간 협력 강화의 필요성에 공감을 표하며 "앞으로도 양국 간 대화를 증진하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

아울러 "한미 양국은 긴밀한 유대 속에서 때로는 이견이 있을 수 있지만, 친구 사이처럼 대화를 통해 해결할 수 있다"며 "안보와 경제 분야의 협력을 통해 세계를 더욱 안전하게 만들 수 있을 것"이라고 강조했다.

kimsh@newspim.com