조정식 의장, 그리스 대통령·국회의장 회동..."조선·해운 협력 방산으로 확대"

카클라마니스 국회의장·타술라스 대통령 만나

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 조정식 국회의장이 12일 오후(현지시간) 그리스 아테네에서 니키타스 카클라마니스 국회의장과 콘스탄티노스 타술라스 대통령을 잇달아 만나 양국 간 미래지향적 협력 확대 방안을 논의했다.

이번 방문은 올해 한-그리스 수교 65주년을 맞아 양국의 오랜 우호 관계를 바탕으로 실질협력을 확대하고, 의회 간 교류를 강화하기 위해 이뤄졌다.

조정식 의장이 니키타스 카클라마니스 그리스 국회의장과 면담을 하고 있다. [사진=국회의장실]

◆"조선·해운 중심 협력을 첨단기술·방위산업 영역까지 확장"

조 의장은 그리스 의회에서 카클라마니스 국회의장과 만나 "양국은 오랜 우정을 바탕으로 경제협력을 활발히 진행해 왔다"며 "지금까지 조선·해운 중심으로 이루어졌던 협력을 첨단기술·방위산업의 영역까지 확장해 간다면, 양국의 혈맹관계에 큰 기여가 될 것"이라고 말했다.

이어 "지난해와 올해 양국 의원친선협회장이 상호 방문하는 등 최근 양국 의회 간 교류가 활발해지고 있는 것을 뜻깊게 생각한다"며 "가까운 시일 내 의장님의 공식 방한이 이루어져 양국 의회 관계가 더욱 긴밀해지기를 기대한다"고 덧붙였다.

조 의장은 타술라스 대통령을 만나 "1950년 한국전쟁 당시 그리스는 미수교국이었음에도 1만여 명의 군사를 파병해 대한민국의 자유와 평화를 지켜준 혈맹국"이라며 "대한민국 국민은 참전용사들의 숭고한 희생과 헌신을 지금도 깊이 기억하고 있다"고 감사의 뜻을 전했다.

또한 "그동안 양국은 세계 최대 선주국인 그리스의 해운 역량과 세계 최고 수준인 한국의 조선 기술을 결합해 상호호혜적인 협력관계를 발전시켜 왔다"면서 "앞으로도 조선·해운 분야의 협력을 고도화하고, 방산 등 미래산업 분야로 협력의 지평을 넓혀가기를 기대한다"고 말했다.

특히 "유럽의 안보 위협이 가중되면서 그리스가 전력 강화를 추진 중인 만큼, 우리 기업들의 참여가 그리스의 방위력 증강에 기여할 수 있기를 바란다"며 관심과 지원을 당부했다.

조 의장은 "한국과 그리스는 민주주의와 법치, 국제법에 기반한 국제질서와 평화라는 가치를 공유하고 있다"며 "대한민국 국회도 양국의 오랜 우정이 보다 미래지향적이고 실질적인 협력으로 이어질 수 있도록 적극 뒷받침하겠다"고 강조했다.

이에 타술라스 대통령은 "앞으로 조선 해운 분야 협력을 고도화하고 방산 등 미래 사업 분야로 협력의 지평을 넓히자는 의장님의 말씀에 공감한다"면서 "해양 전력 확충을 위한 한국 방산기업들의 관심을 잘 알고 있으며, 말씀하신 사항들을 관련 기관에서 잘 검토할 것"이라고 답했다.

이어 "한국이 그리스의 해양 안보 강화에 기여할 수 있을 것"이라며 "나아가 그리스가 내년 EU(유럽연합) 이사회 의장국을 맡게 되면, 그리스를 넘어 EU 전체의 방위력 향상에도 한국이 역할을 할 수 있을 거라 기대한다"고 강조했다.

조정식 의장이 콘스탄티노스 타술라스 그리스 대통령과 면담을 하고 있다. [사진=국회의장실]

◆현지 동포·지상사 간담회 개최…기업 애로 해소·민간 외교 격려

면담을 마친 뒤 조 의장은 카클라마니스 국회의장이 주최하는 공식 오찬에 참석했다. 이 자리에서 양국 대표단은 수교 65주년을 맞은 양국의 오랜 우호 관계를 되새기고, 경제·산업 및 의회 교류 등 다양한 분야에서 협력을 확대해 나가자는 데 뜻을 모았다.

이어 조 의장은 현지 동포 및 지상사 대표들과 간담회를 갖고 "여러분이 민간 외교관 역할을 해주시는 덕분에 한국과 그리스가 지속적으로 우정과 신뢰 관계를 발전시켜 오고 있다"며 "특히 최근 그리스에서 한국 문화와 한국어에 대한 관심이 높아진 것은 한인회와 한글학교를 중심으로 여러분께서 헌신적이고 지속적인 노력을 기울여주신 덕분"이라고 평가했다.

조 의장은 "오늘 대통령과 국회의장을 만나 조선·방산 등 다양한 분야에서 양국이 함께 발전할 수 있는 환경을 만들자고 이야기하고, 우리 기업들이 현지에서 활동하는 데 어려움이 없도록 주재원 체류허가 등 현장의 애로사항에 대한 관심을 요청했다"고 설명했다.

그러면서 "앞으로도 여러분을 든든하게 성원하고 뒷받침하며, 함께 문제를 풀어나가는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

이번 그리스 방문에는 더불어민주당 한정애·황희 의원, 국민의힘 강민국 의원 등이 동행했다.

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