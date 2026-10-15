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[AI MY 뉴스] 뉴욕 반도체주 프리뷰...TSMC 호실적도 못 막은 AI주 매도세

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AI 핵심 요약

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  • 15일 뉴욕증시 개장 전 주요 반도체주가 일제히 하락했다
  • 미국 생산자물가 급등으로 추가 금리 인상 우려가 커졌다
  • 중국 기술 추격과 AI 투자 수익성 우려가 매도세를 키웠다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

9월 생산자물가 1.3% 급등에 금리 인상 우려
엔비디아·마이크론 동반 하락
中 반도체 추격·AI 투자 수익성 우려 지속

[AI MY 뉴스]는 AI 어시스턴트가 분석한 내용을 바탕으로 기자가 정리한 내용입니다. ChatGPT AI 모델이 적용됐습니다. 상단의 'AI MY 뉴스' 로그인을 통해 뉴스핌의 차세대 AI 콘텐츠 서비스를 활용해 보기 바랍니다.

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 15일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서 주요 반도체주가 일제히 하락하고 있다.

미국의 9월 생산자물가지수(PPI)가 시장 예상을 크게 웃돌면서 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상 우려가 커진 가운데 인공지능(AI) 관련주에 대한 매도세가 더욱 거세지고 있다. 중국 메모리 반도체 업체의 기술 추격과 AI 인프라 투자 수익성에 대한 우려가 겹치면서 투자 심리가 위축된 모습이다.

엔비디아(NVDA)는 개장 전 거래에서 1.7% 하락하고 있으며 마이크론테크놀로지(MU)는 4.4% 떨어지고 있다. 주요 AI 반도체주인 어드밴스트 마이크로 디바이시스(AMD)와 브로드컴(AVGO), 인텔(INTC)도 약세를 보이고 있다.

기술주 중심의 나스닥100지수 선물도 하락하면서 뉴욕 증시의 약세 출발을 예고하고 있다.

엔비디아 로고 [사진=블룸버그통신]

이날 발표된 미국의 9월 PPI는 전월 대비 1.3%, 전년 동기 대비 6.3% 상승했다. 전월 대비 상승률은 2022년 3월 이후, 전년 동기 대비 상승률은 2022년 12월 이후 가장 높았다.

전날 발표된 9월 소비자물가지수(CPI)도 전년 동기 대비 3.7% 상승하며 시장 예상을 웃돈 데 이어 생산자물가까지 급등하면서 고금리 장기화에 대한 우려가 커지고 있다.

한편 세계 최대 파운드리(반도체 위탁생산) 업체인 대만 TSMC는 이날 시장 예상을 웃도는 3분기 실적을 발표했다. 순이익이 전년 동기보다 약 69% 급증했지만 미국 증시에 상장된 주식은 개장 전 거래에서 2%대 하락했다.

AI 반도체 수요가 여전히 강하다는 사실이 실적으로 확인됐음에도 시장에서는 높은 밸류에이션과 AI 투자 확대의 지속 가능성에 대한 경계심이 더 크게 작용하는 모습이다.

마이크론 4%대 급락…中 CXMT 기술 추격·공급 과잉 우려

마이크론테크놀로지는 개장 전 거래에서 4.4% 하락하고 있다.

중국 메모리 반도체업체 창신메모리테크놀로지(CXMT)의 차세대 D램 기술 개발 소식에 따른 경쟁 심화 우려가 이어지는 가운데 향후 메모리 시장의 공급 과잉 가능성까지 부각된 영향이다.

CXMT는 새로운 설계 구조를 적용해 저장 밀도를 높인 서버용 메모리 제품을 출시할 계획이다. 중국 업체가 기술 격차를 좁힐 경우 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론 등 기존 메모리 강자들의 시장점유율과 가격 결정력에 부담을 줄 수 있다는 우려가 제기됐다.

다만 전문가들은 CXMT의 기술 개발이 실제 대량생산으로 이어질 수 있을지는 불확실하다고 지적한다.

퀼터체비엇의 벤 배린저 글로벌 기술 리서치 책임자는 CNBC에 "반도체 설계 구조를 바꿀 때 중요한 것은 제품을 만들 수 있느냐가 아니라 얼마나 높은 수율을 확보할 수 있느냐는 것"이라고 말했다.

로젠블랫증권의 케빈 캐시디 선임 리서치 애널리스트도 "이번 기술 개발이 메모리 시장의 수급 균형을 바꿔놓을 것으로 보지 않는다"고 밝혔다.

시장에서는 중국의 기술 추격뿐 아니라 2028~2029년 이후 메모리 공급이 빠르게 늘어나면서 현재의 공급 부족이 공급 과잉으로 전환될 가능성에도 주목하고 있다.

최근 5거래일 동안 SK하이닉스 주가는 26%, 삼성전자는 22%, 마이크론은 약 11% 하락한 것으로 CNBC는 집계했다.

이날 한국 증시에서도 SK하이닉스가 11.1%, 삼성전자가 9.5% 급락하는 등 메모리 반도체주에 매도세가 집중됐다.

엔비디아·AMD 동반 약세…AI 투자 수익성 우려 확산

엔비디아는 개장 전 거래에서 1.7% 하락하고 있다.

AMD와 브로드컴, 인텔 등 주요 반도체주도 약세를 나타내고 있다.

최근 글로벌 AI 관련주가 급락하는 배경에는 대규모 데이터센터 투자에 비해 실제 수익 창출이 충분히 빠르게 늘어날 수 있을지에 대한 의문이 자리 잡고 있다.

AI 기업들이 막대한 자금을 투입해 데이터센터와 반도체를 확보하고 있지만, 이러한 투자가 장기적으로 기대만큼의 수익을 창출할 수 있을지를 둘러싼 논쟁이 커지고 있다.

특히 AI 스타트업 앤스로픽의 매출 증가 속도가 둔화했다는 소식도 투자 심리에 부담을 주고 있다.

마켓워치에 따르면 앤스로픽의 분기 매출 증가율은 2분기 145%에서 3분기 50%로 둔화했다. 매출 규모는 168억달러에 달했지만 성장 속도가 느려졌다는 점이 AI 관련주에 대한 경계심을 키웠다.

미국의 물가 상승 압력도 부담이다.

9월 PPI가 전월 대비 1.3% 급등하면서 연준의 추가 긴축 가능성이 부각됐다. 높은 금리는 대규모 자금 조달이 필요한 AI 인프라 기업들의 금융비용을 높이고, 미래 성장 기대가 주가에 크게 반영되는 반도체 기업들의 밸류에이션에도 부담으로 작용한다.

시장에서는 AI 반도체 수요 자체는 여전히 강하지만, 기업들의 높은 실적 성장률이 이미 주가에 상당 부분 반영돼 있다는 분석이 나온다.

TSMC 순이익 69% 급증…호실적에도 주가 2%대 하락

세계 최대 파운드리 업체인 TSMC(TSM)는 이날 시장 예상을 웃도는 3분기 실적을 발표했지만 개장 전 거래에서 주가는 2%대 하락했다.

TSMC의 3분기 순이익은 7631억대만달러로 전년 동기보다 68.7% 증가했다. 금융정보업체 LSEG가 집계한 시장 예상치인 7463억대만달러를 웃도는 수준이다.

매출액은 1조4942억4000만대만달러로 전년 동기보다 50.9% 증가했다. 미국 달러 기준 매출액은 467억2000만달러로 전년 동기 대비 41.2% 늘었다. 엔비디아와 AMD 등 주요 고객사들의 AI 반도체 수요가 실적 개선을 이끌었다.

TSMC는 4분기 매출액이 523억~543억달러에 이를 것으로 전망했다. 이는 시장 예상치를 웃도는 수준이다.

특히 7나노미터 이하 첨단 공정이 전체 웨이퍼 매출에서 차지하는 비중은 79%에 달했다.

회사는 올해 설비투자 규모를 600억~640억달러 수준으로 유지할 계획이라고 밝혔다.

그러나 시장에서는 TSMC의 호실적보다 AI 관련주의 높은 밸류에이션과 대규모 설비투자에 따른 부담에 더 주목하는 모습이다.

TSMC의 미국 상장주식은 실적 발표 이후 개장 전 거래에서 2%대 하락했다. 전날에도 3% 넘게 떨어진 데 이어 약세가 지속되고 있다.

TSMC의 실적은 AI 반도체 수요가 여전히 강하다는 점을 보여줬지만, 높아진 투자자들의 기대를 충족하는 것만으로는 주가 하락을 막기 어려운 상황이라는 분석이 나온다.

ASML·글로벌 반도체주 동반 하락…매도세 확산

네덜란드 반도체 장비업체 ASML도 글로벌 반도체주 매도세를 피하지 못하고 있다.

ASML은 전날 3분기 순이익이 시장 예상을 웃돌았다고 발표했지만 이날 유럽 증시에서 주가가 5% 넘게 하락했다.

ASML의 3분기 순이익은 49억6000만유로로 시장 예상치인 41억유로를 웃돌았다. 반면 순매출액은 116억6000만유로로 예상치인 117억2000만유로를 소폭 밑돌았다.

ASML은 일부 고객들이 2029년과 2030년 인도분에 대한 장비 주문에 관심을 나타내고 있다고 밝혔지만, 시장에서는 단기적인 AI 투자 수익성과 반도체 업종의 밸류에이션 부담에 대한 우려가 이어지고 있다.

유럽의 다른 반도체 기업들도 약세를 나타냈다. 독일 반도체업체 인피니언테크놀로지는 5% 넘게 하락했다.

메모리 공급 과잉 우려에도…"과거와 같은 급락 없을 것"

시장에서는 메모리 반도체 업황이 향후 공급 과잉으로 전환될 가능성을 둘러싼 논쟁도 이어지고 있다.

AI 데이터센터 투자 확대로 메모리 수요가 급증하면서 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론 등 주요 업체들은 생산능력 확대에 나서고 있다.

그러나 신규 반도체 공장을 건설하고 실제 가동하기까지는 통상 3~5년이 걸리는 만큼 공급 부족이 2028년까지 이어질 것이라는 전망이 많다.

일부에서는 2029년 이후 신규 생산시설이 본격적으로 가동되면 메모리 시장이 공급 과잉에 빠질 수 있다는 우려도 제기된다.

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 최근 소셜미디어 엑스(X)를 통해 "중국은 2028년에 엄청난 양의 램(RAM)을 생산할 것"이라고 밝혔다.

다만 시장조사업체 카운터포인트리서치는 메모리 산업의 하강 국면이 과거와 다른 양상을 보일 것으로 전망했다.

카운터포인트리서치는 D램 가격이 2028년에는 전년보다 약 23% 하락하겠지만, 2025년과 비교하면 여전히 약 230% 높은 수준을 유지할 것으로 예상했다.

카운터포인트리서치의 최정구 선임 리서치 애널리스트는 "현재 메모리 시장은 뉴노멀 시대에 진입한 것으로 평가되며 하강 국면도 과거와 다를 것"이라고 말했다.

그는 공급업체와 구매업체들이 선급금과 가격 상·하한선을 포함한 3~5년짜리 장기 공급계약을 체결하고 있어 과거와 같은 급격한 가격 하락이 나타날 가능성은 작다고 설명했다.

美 생산자물가 4년여 만에 최대 상승…금리 인상 우려 부담

거시경제 환경도 반도체주에 부담으로 작용하고 있다.

이날 발표된 미국의 9월 PPI는 전월 대비 1.3% 상승해 2022년 3월 이후 가장 큰 상승폭을 기록했다. 전년 동기 대비 상승률도 6.3%로 2022년 12월 이후 최고 수준을 나타냈다.

전날 발표된 CPI 역시 전년 동기 대비 3.7% 상승해 시장 예상치인 3.6%를 웃돌았다.

중동 분쟁에 따른 에너지 가격 상승이 물가 압력을 높이면서 연준이 기준금리를 추가로 인상할 가능성이 다시 부각되고 있다.

다만 미 국채 10년물 수익률은 이날 장 초반 5.09% 수준까지 하락했다. 이후 예상보다 높은 생산자물가가 발표되면서 연준의 추가 긴축 가능성에 대한 경계감이 커졌다.

시장에서는 높은 금리 수준 자체가 AI 데이터센터 투자 확대와 반도체 기업들의 밸류에이션에 부담을 주고 있다는 분석이 나온다.

미국 반도체 ETF인 아이셰어즈 반도체 ETF(SOXX)는 최근 7거래일 동안 약 12% 하락했다. 이날까지 하락세가 이어질 경우 8거래일 연속 약세로, 11년 만의 최장 하락 행진을 기록할 가능성이 있다.

시장의 관심은 앞으로 발표될 주요 AI 기업들의 실적과 데이터센터 투자 계획에 쏠려 있다.

TSMC의 호실적으로 첨단 반도체 수요가 여전히 견조하다는 점은 확인됐지만, 투자자들은 막대한 AI 투자 규모가 실제 수익 증가로 이어질 수 있는지에 대해 더욱 엄격한 평가를 내리고 있다.

이에 따라 이날 반도체주는 미국의 물가 상승 압력과 AI 투자 수익성에 대한 우려, 중국 업체들의 기술 추격과 향후 메모리 공급 과잉 가능성이 겹치면서 전반적인 약세를 이어가고 있다.

koinwon@newspim.com

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靑 "임광현 발탁, 李대통령 국정 의지 담겨" [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 15일 임광현 신임 대통령비서실장 발탁 배경에 '일하는 비서실'과 '일하는 행정부'를 지향하는 대통령의 국정 의지가 담겨 있다고 밝혔다. 성기홍 청와대 홍보소통수석은 이날 오전 CBS 라디오 '박성태의 뉴스쇼'에서 "이재명 대통령께서 깊이 숙고한 결과물로서 임광현 국세청장을 신임 2기 비서실장으로 발탁했다고 생각한다"며 이같이 전했다. 성 수석은 강 전 실장과 임 실장의 차이도 짚었다. 그는 "강 전 실장의 경우에는 여의도에서 잔뼈가 굵은 중진 정치인 출신"이라며 "초대 비서실장으로서 그 시기에는 내란을 극복하고 인수위원회도 없이 출범했던 이재명 정부의 새로운 국정 로드맵을 짜 나가고 설계하는 게 우리 초대 비서실장의 중요한 임무였다"고 설명했다. 이재명 대통령(당시 더불어민주당 대표, 오른쪽)과 임광현 비서실장(당시 전 국세청 차장)이 국회에서 열린 인재환영식에서 기념촬영을 하고 있다. [사진=뉴스핌 DB] ◆ "정통 관료 출신…국회의원 경험도" 이어 2기 비서실장인 임 실장에 대해 성 수석은 "이제 이 대통령은 초기에 만들었던 국정의 로드맵이 현실 속에서 국민에게 체화될 수 있도록 성과물을 내는지가 굉장히 중요하다고 생각한다"며 "그러니 이것을 시행해 나갈 그런 바퀴를 교체할 필요가 있는 것"이라고 강조했다. 성 수석은 "그런 바퀴로서 정통 경제 관료 출신으로서 실제로 국세청장으로 재임하며 성과로 실력을 입증한 관료 출신, 그러면서 국회의원 경험도 있는 임 실장을 선택한 것"이라며 "그래서 저는 일하는 비서실, 일하는 정부를 향한 인선이라고 평가하고 싶다"고 밝혔다. 임 실장이 관료출신이라 정무 부분에서 취약할 것 같다는 지적에 성 수석은 "임 실장은 거의 20~30년 동안을 행정부에서 근무한 분"이라며 "현대의 행정 업무는 여의도의 정치적 환경이라든지 정부적인 상황을 고려하지 않은 상태에서 그 성과를 내는 것은 힘들다"고 반박했다. 성 수석은 "국세청장을 하면서 고액 체납 징수, 역외 세금을 환수하는 작업에 매끄럽게 성과를 이끌어내는 과정 자체가 단지 정책 역량만이 아니라 정무적인 판단도 있다고 생각한다"며 "또 임 실장은 국회의원으로서 역할을 한 바도 있다"고 설명했다. 일각에서 제기된 강 전 실장과 김현지 부속실장 사이에 알력 다툼이 있었다는 소리에 성 수석은 "팩트에 근거하지 않은 루머들이 오히려 정통 담론을 뒤흔드는 양상의 소문들이 많이 퍼져 나가고 있는데 그런 것 중 하나"라며 "실제로 청와대 내부에서는 강 전 실장을 중심으로 모든 비서실 시스템이 굴러가는 식으로 쭉 진행돼 왔다"고 선을 그었다. 임광현 국세청장이 5일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 민생물가 특별관리 관계장관 TF 회의에서 발언하고 있다. [사진=뉴스핌DB] ◆ '보은 인사' 지적에 "근거 없다" 야권에서 제기된 '보은 인사' 지적도 성 수석은 반박했다. 야권은 임 실장의 처남인 이승엽 변호사가 이 대통령의 대장동 사건을 변호한 데 따른 보은 인사라 주장 중이다. 또 복지부 공무원으로 오래 재직한 임 실장의 배우자가 휴스턴 총영사로 재임 중인 점도 문제 삼았다.  성 수석은 "임 실장이나 이경은 휴스턴 총영사의 경우에는 기본적으로 개인적인 업무 역량과 커리어 자체가 굉장히 탁월하신 분들"이라며 "처남을 비서실장의 발탁과 연결시키는 것은 근거가 없다"고 말했다. 이경은 총영사에 대해서는 "복지부 공무원을 한 것은 전체 경력 쪽에 한 10년 정도"라며 "원래 출발은 공보처에서 출발해서 노무현 정부 청와대 시절에 해외 언론 비서관실에 해외 공보를 담당했다"고 짚었다. 이어 "복지부 공무원을 그만두고 난 이후에 국제 엠네스티에 한국 사무처장을 하면서 국제 관계 분야에 활동을 많이 하신 분"이라고 덧붙였다. pcjay@newspim.com 2026-10-15 09:21
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'청년버스킹 축제' 17일 오후 1시 한강공원서 개최 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 선선한 가을바람이 부는 한강에서 청년 음악가들의 다채로운 공연과 시민 참여형 프로그램이 펼쳐진다. 감엔터테인먼트가 주최하고 서울특별시가 후원하는 '2026 한강 청년 버스킹 축제 : DAY OFF SEOUL'이 오는 17일 여의도한강공원 녹음수광장에서 열린다. 행사는 오후 1시부터 5시까지 진행되며 모든 공연과 체험 프로그램은 무료로 운영된다. [사진=감엔터테인먼트] 올해 축제는 '한강 위에서 하루를 통째로 쉬어가는 청년 문화 축제'를 주제로 마련된다. 음악과 피크닉, 한강, 가을을 결합해 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 열린 문화 공간을 조성하고 시민 참여와 청년 예술가 발굴을 함께 꾀한다. 청년 예술가에게는 시민과 만나는 무대를, 시민에게는 일상에서 잠시 벗어나 문화와 휴식을 함께 즐길 수 있는 공간을 제공한다는 취지다. 축제의 중심은 청년 음악가들의 버스킹 무대다. 싱어송라이터 오디션 '히든스테이지' 출신의 김은찬밴드,신직선,윤태경,윤준,채수빈,심각한 개구리, 채비(Che!vee), 혼즈(Hon'z) 등 10팀이 참여해 각기 다른 장르와 개성을 담은 음악을 선보인다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = '히든스테이지' 대상 심각한 개구리(위 왼쪽부터 시계방향으로), 최우수상 윤태경, 우수상 김은찬밴드. [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 특히 지난 7일 열린 '히든스테이지' 결선에서 대상을 받은 심각한 개구리를 비롯해 최우수상 윤태경, 우수상 김은찬밴드 등 수상자들도 이번 축제를 통해 다시 관객들과 만난다. 경연 무대에서 실력을 겨룬 청년 음악가들이 이번에는 한강 야외 무대로 자리를 옮겨 시민들과 가까이에서 호흡할 예정이다. 청년 아티스트들의 공연에 더해 특별 초청 무대도 마련된다. 뉴올리언스 사운드를 기반으로 활동하는 컨템포러리 재즈밴드 '김루꾸밴드'와 국악·비보이·아크로바틱 등을 결합한 퍼포먼스팀 '라스트릿크루', 비트박서 잭브라이언(Jackbryan)이 무대에 올라 축제의 볼거리를 더한다. 싱어송라이터들의 음악부터 재즈와 퍼포먼스, 비트박스까지 서로 다른 장르의 무대를 한자리에서 만나볼 수 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 사진 위쪽부터 라스트릿크루, 김루꾸밴드, 비트박서 잭브라이언(Jackbryan). [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 시민도 직접 무대의 주인공이 될 수 있다. '시민과 함께하는 버스킹' 참가 희망자는 축제 공식 홈페이지를 통해 사전 신청할 수 있으며 개인 또는 팀 단위로 지원 가능하다. 신청자의 자기소개와 활동 경력, 희망 공연곡과 장르, 공연 영상 등을 종합적으로 검토해 참가자를 선정한다. 선정된 참가자는 '시민과 함께하는 버스킹' 무대에 참여하게 된다. 청년 뮤지션의 공연과 함께 시민에게도 직접 무대에 참여할 기회를 제공한다. 무대 밖에서는 공연과 함께 즐길 수 있는 체험 프로그램이 이어진다. '서울의 향을 찾아서'에서는 서울을 대표하는 핫플레이스 이미지를 향으로 구현해 시향한 뒤 원하는 향료를 더해 자신만의 맞춤 향수를 만들 수 있다. 여러 향을 직접 맡아보고 취향에 맞게 조합해 결과물을 만드는 방식이다. '한강 포토 스테이션'에서는 축제 현장의 즐거운 순간을 간직할 수 있도록 즉석 사진 인화 부스 '한강로 사진관'을 운영한다. 현장에서 촬영한 사진을 인화해 축제의 순간을 기록할 수 있도록 마련했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 한강 포토 스테이션 [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 음악과 한강의 풍경, 청춘에게 전하고 싶은 문장을 엽서에 적어 남기는 참여형 아카이브 프로그램 '한강 사운드 엽서'도 준비된다. 공연 관람에 더해 향수 제작과 사진, 엽서 등 다양한 방식으로 축제를 즐길 수 있도록 구성했다. 주최 측은 "청년 음악가들이 시민과 가까이에서 소통하고, 시민들도 공연과 체험에 직접 참여할 수 있는 축제를 준비하고 있다"며 "가을 한강에서 음악과 휴식을 함께 즐기는 특별한 하루가 되길 바란다"고 말했다. taeyi427@newspim.com 2026-10-13 06:33

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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