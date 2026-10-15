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뉴욕증시 프리뷰, 美 나스닥 선물 1% 급락…AI주 시총 1조달러 증발, 고금리·자금난 우려 확산

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AI 핵심 요약

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  • 미국 증시는 15일 예상 웃돈 물가에 나스닥 선물이 1% 넘게 하락했다
  • AI·반도체 기업 20곳 시총은 이번 주 1조달러 이상 증발했다
  • 고금리와 AI 인프라 자금난 우려에 글로벌 기술주 매도세가 확산했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

美 물가 예상 웃돌자 연준 추가 금리 인상 우려
코어위브·오라클 이틀째 급락…TSMC 사상 최대 실적에도 반도체주 매도세
美 국채 금리 급락·유가 하락에도 투자심리 위축…PPI·소매판매 발표 주목

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 뉴욕증시의 나스닥100지수 선물이 15일(현지시간) 1% 넘게 하락했다. 예상보다 높은 미국의 9월 소비자물가 상승률로 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상 가능성이 커진 가운데 인공지능(AI) 인프라 투자에 필요한 막대한 자금 조달 비용이 기술기업들의 부담으로 떠오르고 있다.

전 세계 주요 AI·반도체 기업 20곳의 시가총액은 이번 주 들어 1조달러 이상 증발했다. 엔비디아와 마이크론테크놀로지, 어드밴스트 마이크로 디바이시스(AMD) 등 미국 반도체주가 개장 전 거래에서 동반 하락했고, 한국과 일본, 유럽에서도 기술주 매도세가 확산했다.

미 국채 금리와 국제유가가 동반 하락했지만 투자심리를 되돌리기에는 역부족이었다. 시장에서는 AI 수요 자체보다 고금리 환경에서 대규모 인프라 투자를 지속할 수 있을지에 대한 우려가 커지고 있다.

이날 미 동부시간 오전 7시 55분(한국 시간 오후 8시 55분) 기준 나스닥100지수 선물은 334.50포인트(1.11%) 하락했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수 선물도 0.23% 내렸다. 반면 다우존스30산업평균지수 선물은 160.00포인트(0.31%) 상승했다.

미국 뉴욕증권거래소에서 근무 중인 트레이더 [사진=블룸버그통신]

전날 뉴욕증시에서도 기술주를 중심으로 매도세가 거셌다. 나스닥종합지수는 1.88% 하락한 2만6692.87에 마감하며 지난 7월 23일 이후 최대 낙폭을 기록했다. S&P500지수는 1.11% 내린 7718.94로 거래를 마쳐 7월 29일 이후 가장 큰 폭으로 하락했다. 다우지수는 0.09% 떨어졌다.

나스닥지수는 지난주 기록한 사상 최고치에서 3% 넘게 밀렸다.

개장 전 거래에서도 반도체주 약세가 이어졌다. ▲엔비디아(NVDA)는 1.6% 하락했고 ▲마이크론테크놀로지(MU)와 ▲AMD(AMD)는 3~4%대 하락하고 있다.

AI 데이터센터 운영업체 ▲코어위브(CRWV)는 4.9% 급락했다. 전날 15% 하락한 데 이어 이틀 연속 큰 폭의 하락세를 보이고 있다.

클라우드 컴퓨팅 기업 ▲오라클(ORCL)도 전날 약 9% 급락한 데 이어 개장 전 거래에서 1.6% 하락했다. 코어위브와 오라클의 회사채에도 매도세가 몰리면서 채권 수익률이 사상 최고 수준으로 상승했다.

네오클라우드 기업 ▲네비우스(NBIS)도 4% 하락했다.

고금리·AI 투자 자금난 우려…TSMC 호실적도 외면

기술주 급락의 직접적인 배경은 예상보다 높은 미국의 물가 상승률이다.

미 노동부에 따르면 9월 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비 0.6%, 전년 동월 대비 3.7% 상승했다. 전월 대비 상승률은 시장 예상과 일치했지만, 전년 동월 대비 상승률은 예상치인 3.6%를 웃돌았다.

식품과 에너지를 제외한 근원 CPI도 전월 대비 0.3%, 전년 동월 대비 2.6% 상승해 각각 시장 예상치인 0.2%, 2.5%를 상회했다.

국제유가 급등에 따른 에너지 가격 상승이 물가를 밀어 올렸다. 9월 휘발유 가격은 9.1% 상승해 전체 CPI 상승분의 절반을 차지했고, 에너지 지수도 5.2% 급등했다.

물가 압력이 예상보다 강한 것으로 확인되면서 연준이 이달 말 기준금리를 추가로 인상할 수 있다는 전망이 다시 부각됐다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 다음 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 금리가 인상될 확률은 한때 58%까지 치솟았다. 이후 AI 투자와 신용시장에 대한 우려가 커지면서 31% 수준으로 낮아졌다.

금리 상승은 AI 기업들에 이중 부담으로 작용하고 있다. 미래 이익에 대한 할인율을 높여 기술주의 기업가치를 압박하는 동시에 데이터센터와 반도체 생산시설 구축에 필요한 자금 조달 비용도 끌어올리기 때문이다.

브로드컴(AVGO)의 혹 탄 최고경영자(CEO)는 이번 주 자금 조달 문제가 반도체나 전력 부족보다 AI 산업 확장에 더 큰 장애물이 될 수 있다고 경고했다. 인텔(INTC) 경영진도 AI 투자 확대 과정에서 자금 조달의 중요성을 강조했다.

실적 호조도 투자심리를 되돌리지 못했다.

세계 최대 반도체 위탁생산업체인 대만 TSMC는 6개 분기 연속 사상 최대 분기 순이익을 발표했지만 거시경제 불확실성을 이유로 2027년 전망에 신중한 태도를 보였다.

AI 기업 앤트로픽의 3분기 매출이 전 분기보다 45% 급증했다는 소식도 기술주 매도세를 막지 못했다.

제프리스의 이코노미스트 모히트 쿠마르는 "AI 인프라 구축 속도가 둔화한다면 미국의 경제성장 기대치도 급격히 낮아질 것"이라고 말했다.

다만 그는 이번 실적 발표 시즌을 통해 기업들의 실적과 수요가 여전히 견조하다는 점이 확인될 것으로 예상했다. 그러면서도 11월 중간선거를 앞두고 일부 투자 비중을 줄일 계획이라고 밝혔다.

대만 가오슝시 난쯔구에 있는 TSMC 공장 [사진=블룸버그]

한국·일본·유럽 반도체주도 급락…중국 메모리 추격 우려

AI 관련주 매도세는 아시아와 유럽 증시로 확산했다.

한국 코스피지수는 7.84% 넘게 급락했다. SK하이닉스가 10% 이상 떨어졌고 삼성전자도 8.73% 하락했다. LG이노텍은 8.95%, 서울반도체는 9.28%, 삼성SDI는 6.26% 내렸다.

일본에서는 반도체 검사 장비업체 어드반테스트가 약 14% 폭락했다. 소프트뱅크그룹은 7.9%, 도쿄일렉트론은 6.45%, 르네사스일렉트로닉스는 8% 하락했다.

대만 TSMC도 1.81% 떨어졌다.

유럽에서는 네덜란드 반도체 장비업체 ASML이 6.6% 하락했다.

금리 부담과 함께 메모리 반도체 시장의 경쟁 심화도 악재로 작용했다.

중국 창신메모리테크놀로지(CXMT)는 최근 더 작은 공간에 더 많은 데이터를 저장할 수 있는 새로운 메모리 아키텍처 개발에 진전을 이뤘다고 발표했다.

AI 수요 증가에 대응해 주요 제조업체들이 생산능력을 공격적으로 확대하는 가운데 이르면 2029년 메모리 반도체 시장에서 공급 과잉이 발생할 수 있다는 우려도 제기되고 있다.

일론 머스크 테슬라 CEO는 소셜미디어 엑스(X)를 통해 중국이 2028년 "엄청난 양의 램(RAM)을 생산할 것"이라고 전망했다.

美 국채 금리 10bp 안팎 급락…유가도 하락

기술주 매도세가 확산하는 가운데 미 국채시장에서는 금리가 큰 폭으로 하락했다.

미 국채 10년물 수익률은 전 거래일보다 9.9bp(1bp=0.01%포인트) 내린 5.091%를 기록했다. 30년물 수익률은 8.9bp 하락한 5.435%, 통화정책에 민감한 2년물 수익률은 5.7bp 내린 4.745%를 나타냈다.

전날 예상보다 높은 소비자물가 발표로 급등했던 금리가 하루 만에 반락한 것이다. AI 투자 둔화와 신용 여건 악화가 미국 경제성장에 부담을 줄 수 있다는 우려가 채권 매수세를 자극한 것으로 풀이된다.

국제유가도 다소 하락했다.

12월 인도분 브렌트유 선물은 1.40% 하락한 배럴당 104.58달러에 거래되고 있으며, 11월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 0.09% 오른 배럴당 95.18달러를 기록했다.

호르무즈 해협에서 싱가포르 등록 선박이 침몰하는 등 중동의 지정학적 긴장이 이어지고 있지만, 국제에너지기구(IEA) 회원국들의 비축유 방출과 사우디아라비아의 대체 수송로를 통한 원유 공급이 유가 상승 압력을 일부 완화하고 있다.

트럼프 행정부가 러시아 등의 원유를 운송하는 이른바 '그림자 선단'에 대한 제재 완화를 검토하고 있다는 로이터통신 보도도 공급 확대 기대를 뒷받침했다.

다만 IEA는 최근 발표한 10월 석유시장 보고서에서 디젤 공급 부족이 내년까지 이어질 수 있다고 경고했다.

LA 타겟 매장에서 식료품을 고르는 소비자 [사진=로이터 뉴스핌]

시장 시선은 PPI·기업 실적으로…월가 "AI 수요는 여전히 견조"

투자자들의 관심은 이날 발표되는 추가 경제지표와 기업 실적으로 옮겨가고 있다.

미 동부시간 오전 8시 30분에는 9월 생산자물가지수(PPI)와 소매판매, 주간 신규 실업수당 청구 건수가 발표될 예정이다.

기업 실적 발표도 이어진다. US뱅코프와 PNC, 찰스슈왑 등이 실적을 공개한다.

LSEG에 따르면 월가 애널리스트들은 S&P500 기업들의 3분기 순이익이 전년 동기 대비 30.6% 증가할 것으로 예상하고 있다. 기술과 에너지 기업들이 실적 성장을 주도할 전망이다.

월가에서는 최근 기술주 급락이 AI 산업의 구조적 성장세가 꺾였다는 의미는 아니라는 분석도 나온다.

요크빌 아이브스의 기술주 애널리스트 댄 아이브스는 "금리 상승은 AI 인프라 구축에 필요한 자금 조달 비용을 높인다"며 "투자자들이 기업의 재무상태표와 계약 구조에 주목하는 것은 타당하지만, 금리는 자금 조달의 문제이지 수요의 문제가 아니다"라고 말했다.

그는 AI 컴퓨팅 수요가 여전히 견조하다며 최근 주가 조정을 매수 기회로 평가했다.

아이브스는 "우리의 견해를 바꿀 수 있는 것은 금리 신호가 아니라 수요 신호"라며 하이퍼스케일러들의 자본 지출 계획 축소와 계약 취소, 그래픽처리장치(GPU) 임대 가격 하락 등을 실제 수요 둔화의 경고 신호로 제시했다.

한편 우주기업 ▲로켓랩(RKLB)은 차세대 대형 로켓 '뉴트론(Neutron)'의 첫 발사가 내년으로 연기됐다는 소식에 개장 전 거래에서 10% 급락했다.

koinwon@newspim.com

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靑 "임광현 발탁, 李대통령 국정 의지 담겨" [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 15일 임광현 신임 대통령비서실장 발탁 배경에 '일하는 비서실'과 '일하는 행정부'를 지향하는 대통령의 국정 의지가 담겨 있다고 밝혔다. 성기홍 청와대 홍보소통수석은 이날 오전 CBS 라디오 '박성태의 뉴스쇼'에서 "이재명 대통령께서 깊이 숙고한 결과물로서 임광현 국세청장을 신임 2기 비서실장으로 발탁했다고 생각한다"며 이같이 전했다. 성 수석은 강 전 실장과 임 실장의 차이도 짚었다. 그는 "강 전 실장의 경우에는 여의도에서 잔뼈가 굵은 중진 정치인 출신"이라며 "초대 비서실장으로서 그 시기에는 내란을 극복하고 인수위원회도 없이 출범했던 이재명 정부의 새로운 국정 로드맵을 짜 나가고 설계하는 게 우리 초대 비서실장의 중요한 임무였다"고 설명했다. 이재명 대통령(당시 더불어민주당 대표, 오른쪽)과 임광현 비서실장(당시 전 국세청 차장)이 국회에서 열린 인재환영식에서 기념촬영을 하고 있다. [사진=뉴스핌 DB] ◆ "정통 관료 출신…국회의원 경험도" 이어 2기 비서실장인 임 실장에 대해 성 수석은 "이제 이 대통령은 초기에 만들었던 국정의 로드맵이 현실 속에서 국민에게 체화될 수 있도록 성과물을 내는지가 굉장히 중요하다고 생각한다"며 "그러니 이것을 시행해 나갈 그런 바퀴를 교체할 필요가 있는 것"이라고 강조했다. 성 수석은 "그런 바퀴로서 정통 경제 관료 출신으로서 실제로 국세청장으로 재임하며 성과로 실력을 입증한 관료 출신, 그러면서 국회의원 경험도 있는 임 실장을 선택한 것"이라며 "그래서 저는 일하는 비서실, 일하는 정부를 향한 인선이라고 평가하고 싶다"고 밝혔다. 임 실장이 관료출신이라 정무 부분에서 취약할 것 같다는 지적에 성 수석은 "임 실장은 거의 20~30년 동안을 행정부에서 근무한 분"이라며 "현대의 행정 업무는 여의도의 정치적 환경이라든지 정부적인 상황을 고려하지 않은 상태에서 그 성과를 내는 것은 힘들다"고 반박했다. 성 수석은 "국세청장을 하면서 고액 체납 징수, 역외 세금을 환수하는 작업에 매끄럽게 성과를 이끌어내는 과정 자체가 단지 정책 역량만이 아니라 정무적인 판단도 있다고 생각한다"며 "또 임 실장은 국회의원으로서 역할을 한 바도 있다"고 설명했다. 일각에서 제기된 강 전 실장과 김현지 부속실장 사이에 알력 다툼이 있었다는 소리에 성 수석은 "팩트에 근거하지 않은 루머들이 오히려 정통 담론을 뒤흔드는 양상의 소문들이 많이 퍼져 나가고 있는데 그런 것 중 하나"라며 "실제로 청와대 내부에서는 강 전 실장을 중심으로 모든 비서실 시스템이 굴러가는 식으로 쭉 진행돼 왔다"고 선을 그었다. 임광현 국세청장이 5일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 민생물가 특별관리 관계장관 TF 회의에서 발언하고 있다. [사진=뉴스핌DB] ◆ '보은 인사' 지적에 "근거 없다" 야권에서 제기된 '보은 인사' 지적도 성 수석은 반박했다. 야권은 임 실장의 처남인 이승엽 변호사가 이 대통령의 대장동 사건을 변호한 데 따른 보은 인사라 주장 중이다. 또 복지부 공무원으로 오래 재직한 임 실장의 배우자가 휴스턴 총영사로 재임 중인 점도 문제 삼았다.  성 수석은 "임 실장이나 이경은 휴스턴 총영사의 경우에는 기본적으로 개인적인 업무 역량과 커리어 자체가 굉장히 탁월하신 분들"이라며 "처남을 비서실장의 발탁과 연결시키는 것은 근거가 없다"고 말했다. 이경은 총영사에 대해서는 "복지부 공무원을 한 것은 전체 경력 쪽에 한 10년 정도"라며 "원래 출발은 공보처에서 출발해서 노무현 정부 청와대 시절에 해외 언론 비서관실에 해외 공보를 담당했다"고 짚었다. 이어 "복지부 공무원을 그만두고 난 이후에 국제 엠네스티에 한국 사무처장을 하면서 국제 관계 분야에 활동을 많이 하신 분"이라고 덧붙였다. pcjay@newspim.com 2026-10-15 09:21
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'청년버스킹 축제' 17일 오후 1시 한강공원서 개최 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 선선한 가을바람이 부는 한강에서 청년 음악가들의 다채로운 공연과 시민 참여형 프로그램이 펼쳐진다. 감엔터테인먼트가 주최하고 서울특별시가 후원하는 '2026 한강 청년 버스킹 축제 : DAY OFF SEOUL'이 오는 17일 여의도한강공원 녹음수광장에서 열린다. 행사는 오후 1시부터 5시까지 진행되며 모든 공연과 체험 프로그램은 무료로 운영된다. [사진=감엔터테인먼트] 올해 축제는 '한강 위에서 하루를 통째로 쉬어가는 청년 문화 축제'를 주제로 마련된다. 음악과 피크닉, 한강, 가을을 결합해 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 열린 문화 공간을 조성하고 시민 참여와 청년 예술가 발굴을 함께 꾀한다. 청년 예술가에게는 시민과 만나는 무대를, 시민에게는 일상에서 잠시 벗어나 문화와 휴식을 함께 즐길 수 있는 공간을 제공한다는 취지다. 축제의 중심은 청년 음악가들의 버스킹 무대다. 싱어송라이터 오디션 '히든스테이지' 출신의 김은찬밴드,신직선,윤태경,윤준,채수빈,심각한 개구리, 채비(Che!vee), 혼즈(Hon'z) 등 10팀이 참여해 각기 다른 장르와 개성을 담은 음악을 선보인다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = '히든스테이지' 대상 심각한 개구리(위 왼쪽부터 시계방향으로), 최우수상 윤태경, 우수상 김은찬밴드. [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 특히 지난 7일 열린 '히든스테이지' 결선에서 대상을 받은 심각한 개구리를 비롯해 최우수상 윤태경, 우수상 김은찬밴드 등 수상자들도 이번 축제를 통해 다시 관객들과 만난다. 경연 무대에서 실력을 겨룬 청년 음악가들이 이번에는 한강 야외 무대로 자리를 옮겨 시민들과 가까이에서 호흡할 예정이다. 청년 아티스트들의 공연에 더해 특별 초청 무대도 마련된다. 뉴올리언스 사운드를 기반으로 활동하는 컨템포러리 재즈밴드 '김루꾸밴드'와 국악·비보이·아크로바틱 등을 결합한 퍼포먼스팀 '라스트릿크루', 비트박서 잭브라이언(Jackbryan)이 무대에 올라 축제의 볼거리를 더한다. 싱어송라이터들의 음악부터 재즈와 퍼포먼스, 비트박스까지 서로 다른 장르의 무대를 한자리에서 만나볼 수 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 사진 위쪽부터 라스트릿크루, 김루꾸밴드, 비트박서 잭브라이언(Jackbryan). [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 시민도 직접 무대의 주인공이 될 수 있다. '시민과 함께하는 버스킹' 참가 희망자는 축제 공식 홈페이지를 통해 사전 신청할 수 있으며 개인 또는 팀 단위로 지원 가능하다. 신청자의 자기소개와 활동 경력, 희망 공연곡과 장르, 공연 영상 등을 종합적으로 검토해 참가자를 선정한다. 선정된 참가자는 '시민과 함께하는 버스킹' 무대에 참여하게 된다. 청년 뮤지션의 공연과 함께 시민에게도 직접 무대에 참여할 기회를 제공한다. 무대 밖에서는 공연과 함께 즐길 수 있는 체험 프로그램이 이어진다. '서울의 향을 찾아서'에서는 서울을 대표하는 핫플레이스 이미지를 향으로 구현해 시향한 뒤 원하는 향료를 더해 자신만의 맞춤 향수를 만들 수 있다. 여러 향을 직접 맡아보고 취향에 맞게 조합해 결과물을 만드는 방식이다. '한강 포토 스테이션'에서는 축제 현장의 즐거운 순간을 간직할 수 있도록 즉석 사진 인화 부스 '한강로 사진관'을 운영한다. 현장에서 촬영한 사진을 인화해 축제의 순간을 기록할 수 있도록 마련했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 한강 포토 스테이션 [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 음악과 한강의 풍경, 청춘에게 전하고 싶은 문장을 엽서에 적어 남기는 참여형 아카이브 프로그램 '한강 사운드 엽서'도 준비된다. 공연 관람에 더해 향수 제작과 사진, 엽서 등 다양한 방식으로 축제를 즐길 수 있도록 구성했다. 주최 측은 "청년 음악가들이 시민과 가까이에서 소통하고, 시민들도 공연과 체험에 직접 참여할 수 있는 축제를 준비하고 있다"며 "가을 한강에서 음악과 휴식을 함께 즐기는 특별한 하루가 되길 바란다"고 말했다. taeyi427@newspim.com 2026-10-13 06:33

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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