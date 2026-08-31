LG전자가 만든 5인조 아이돌 '에이아이돌' 정체 공개

AI 핵심 요약beta
- LG전자가 31일 신제품 알리려 에이아이돌 공개했다
- 에이아이돌은 AI 워시콤보 기능서 착안한 5인조다
- 신곡은 SNS서 확산됐고 9월 말까지 활동한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
신곡 '아이워시' 인스타 인기 오디오 1위…SNS 챌린지도 확산
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LG전자가 신제품 세탁건조기를 알리기 위해 직접 만든 5인조 아이돌 그룹 '에이아이돌(AI-DOL)'을 공개했다. 서울 주요 지역 디지털 스크린과 SNS에서 정체를 숨긴 채 티저를 선보여온 그룹으로, 젊은 소비자를 겨냥한 이색 마케팅이다.
LG전자는 에이아이돌을 AI 워시콤보의 특징에서 착안한 네오 Y2K 콘셉트의 그룹으로 기획했다고 31일 밝혔다. 멤버 이연·모아·성현·희재·수아는 각각 올인원 대용량, AI 타임센싱, AI 세탁·건조, 미니멀 플랫 디자인, 미니워시 등 제품의 주요 기능을 상징한다.
반응도 이어지고 있다. 지난달 30일 공식 인스타그램에서 선공개한 신곡 '아이워시(I WASH)'는 인스타그램 인기 상승 오디오 1위에 올랐고, 안무 영상은 릴스 인기 순위 4위를 기록했다. 가수 최예나, 코미디언 이선민, 안무가 효진초이 등이 챌린지에 참여하며 SNS에서 확산되고 있다. 에이아이돌은 9월 말까지 디지털 채널에서 활동한다.
이번 마케팅의 대상인 2026년형 LG AI 워시콤보는 세탁과 건조를 한 제품에서 처리하는 올인원 세탁건조기다. 세탁·건조 용량은 각각 25kg, 21kg이며 세탁량을 파악해 3초 만에 예상 시간을 안내하는 'AI 타임센싱' 등을 탑재했다.
오성택 LG전자 한국마케팅커뮤니케이션담당 상무는 "최신 제품의 차별성을 인지시키기 위해서는 신선한 충격파가 필요했다"며 "고객들에게 낯선 재미를 선사할 수 있도록 새로운 시도를 이어 나갈 것"이라고 말했다.
mkyo@newspim.com