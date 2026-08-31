류재철 CEO "LG전자, 기술 인재가 미래 핵심 리더로 성장하는 회사"

AI 핵심 요약beta
- LG전자 류재철 CEO가 29일 미국서 R&D 인재확보에 나섰다.
- LG전자는 샌프란시스코서 북미 테크 콘퍼런스를 열었다.
- 류 CEO는 로보틱스·AI데이터센터 냉각 등 성장전략을 소개했다.
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류재철 "미래 바꾸는 것은 인재"…피지컬 AI 성장전략 소개
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LG전자가 로보틱스와 AI데이터센터 냉각솔루션, 모빌리티 등 미래 성장사업을 이끌 글로벌 연구개발(R&D) 인재 확보에 나섰다. 류재철 LG전자 최고경영자(CEO)는 미국 현지 채용 행사에 직접 참석해 피지컬 AI를 중심으로 한 회사의 성장 전략을 소개했다.
LG전자는 현지시간 29일 미국 샌프란시스코에서 채용 연계형 행사인 '북미 테크 콘퍼런스'를 열었다고 31일 밝혔다. 스탠퍼드대와 하버드대, MIT, UC버클리 등 주요 대학·연구기관의 박사 및 연구원과 현지 빅테크·스타트업 R&D 경력자 등 100여명이 참석했다. LG전자에서도 류 CEO를 비롯해 CTO·CHO와 AI, 로보틱스, 전장, 냉난방공조(HVAC) 분야 주요 경영진이 참석했다.
류 CEO는 LG전자가 현재의 생활가전·올레드TV·텔레매틱스 경쟁력에 머물지 않고 HVAC와 모빌리티, 피지컬 AI를 중심으로 미래 성장을 확대하겠다는 전략을 제시했다. 특히 로봇 플랫폼과 로봇 지능을 결합한 로보틱스, AI데이터센터 냉각솔루션, AIDV·SDV 기반 차량용 지능 플랫폼을 핵심 성장축으로 꼽았다.
LG전자는 수십 년간 축적한 제조·생산 데이터와 전 세계 수억대 제품에서 확보한 고객·공간 데이터를 피지컬 AI 사업의 경쟁력으로 보고 있다. 냉난방공조와 전장 분야 기술력, 누적 10억대 이상의 핵심부품 제조 역량도 강점으로 내세웠다.
류 CEO는 "결국 미래를 바꾸는 것은 인재"라며 "더 큰 도전을 두려워하지 않는 인재들과 함께 세상에 의미 있는 변화를 만들어 나갈 것"이라고 말했다. LG전자는 북미 주요 대학을 순회하는 채용설명회와 국내 하반기 신입사원 채용도 병행하고 있다.