CU, 복분자주 매출 31.4%↑…'복소사주' 출시

AI 핵심 요약beta
- CU가 31일 복소사주를 출시했다.
- 복분자주·주정·탄산을 섞은 7% 과실주다.
- 한강 일대서 복분자주·소주·사이다 수요가 늘었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
도수 7%·가격 6900원
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = BGF리테일이 운영하는 편의점 CU는 복분자주와 소주, 사이다를 섞는 이른바 '한강 복소사'에서 착안한 즉석음용주류(RTD) '복소사주'를 출시한다고 31일 밝혔다.
복소사주는 복분자주와 주정, 탄산을 1대 1대 1 비율로 배합한 325ml 과실주다. 알코올 도수는 7%이고 가격은 6900원이다.
CU에 따르면 지난 5월부터 7월까지 복분자주 매출은 전년 동기 대비 31.4% 증가했다. 같은 기간 여의도와 용산, 반포, 잠실 등 한강 일대 40여개 점포에서는 복분자주 매출이 7.4배(641.3%) 늘었다.
한강 일대 점포의 소주 매출은 같은 기간 33.4%, 사이다는 93.4%, 얼음은 55.8% 증가했다. 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 복분자주와 소주, 사이다를 함께 섞어 마시는 방식이 확산된 데 따른 것으로 회사는 설명했다.
복소사주는 복분자의 과실향에 탄산감을 더한 제품으로, 세 가지 재료를 각각 구매해 섞는 과정을 줄였다.
CU는 앞서 과일 슬라이스 2종을 넣은 '생더블 하이볼', 고량주와 막걸리를 조합한 '고량탁', 복숭아와 우롱차를 섞은 '선양 피치우롱' 등을 출시하며 혼합 주류 제품군을 확대해왔다.
kji01@newspim.com