코웨이, 침대·안마의자 1만원에 렌탈 행사

AI 핵심 요약beta
- 코웨이가 31일 비렉스 전 제품 렌탈 프로모션을 시작했다.
- 10월 27일까지 신규 렌탈 시 최대 15개월간 월 1만원이다.
- 가을 이사·혼수철 맞춰 슬립·힐링 솔루션을 내세웠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 코웨이는 오는 10월 27일까지 두 달간 슬립·힐링케어 브랜드 비렉스(BEREX) 전 제품을 최대 15개월 동안 월 1만원에 이용할 수 있는 '비렉스 페스타'를 진행한다고 31일 밝혔다.
이번 '비렉스 페스타'는 가을철 이사와 혼수 시즌을 맞아 코웨이 비렉스만의 차별화된 수면 및 힐링 솔루션을 부담 없이 경험해볼 수 있도록 기획했다.
일반 침대와 안마의자는 물론 신제품 △R시리즈 스트레칭 모션베드 △M시리즈 안마 매트리스 침대 △스마트 매트리스 등 프리미엄 슬립테크 제품까지 특별 혜택가로 만나볼 수 있다.
프로모션 대상 제품은 매트리스와 프레임을 비롯해 안마의자, 의료기기 등 비렉스 브랜드 전체 품목이 해당된다. 행사 기간 비렉스 제품을 신규 렌탈하면 약정 기간에 따라 최대 15개월 동안 렌탈료가 월 1만원만 청구된다.
코웨이 관계자는 "질 높은 수면과 휴식을 위해 프리미엄 침대와 힐링 가전을 찾는 수요가 늘어남에 따라, 더 많은 고객이 비렉스의 혁신 슬립테크 기술력을 직접 경험해보고 브랜드에 대한 접점을 넓힐 수 있도록 특별 프로모션을 마련했다"고 설명했다.
tack@newspim.com