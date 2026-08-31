콘진원, 국내 패션업계와 산업 현안 논의…K패션 경쟁력 강화 모색

AI 핵심 요약beta
- 한국콘텐츠진흥원이 31일 간담회를 열고 K패션 지원 논의했다.
- 디자이너 브랜드 9곳이 현안과 해외진출 지원 필요를 제기했다.
- 콘진원은 113억 투입과 운영위로 지원 강화하겠다 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 한국콘텐츠진흥원은 국내 디자이너 패션 산업의 현안을 살피고 지원 방향을 논의하기 위한 '디자이너 패션 산업 소통 간담회'를 성료했다고 31일 밝혔다.
최근 국내 디자이너 패션 산업은 창의적인 디자인과 브랜드 고유의 정체성을 바탕으로 K패션만의 차별화된 경쟁력을 만들어가며, 해외 시장은 물론 지식재산(IP) 협업과 디지털 유통 등으로 사업 영역을 넓혀가고 있다.
콘진원은 K패션의 성장 가능성에 주목해 현장의 목소리를 직접 듣고, K패션이 세계 시장에서 경쟁력을 높일 수 있는 지원 방향을 함께 모색하고자 이번 간담회를 마련했다.
이날 간담회에는데일리미러(김주한 대표), 므넴(임현지 대표), 아코크(이수빈 대표), 앤더슨벨(최정희 대표), 야세(문지우 대표), 잉크(이민지 이사), 준태킴(김준태 대표), 타에글로벌(김태훈 대표), 포스트아카이브팩션(제갈준 이사), 총 9개 디자이너 브랜드와 한국패션디자이너연합회가 참여했다.
참석자들은 디자이너 브랜드 업계 현안과 정책 수요를 공유하고, K패션의 성장을 위한 지원 방안과 제도 개선 방향에 대해 의견을 나눴다.
제갈준 포스트아카이브팩션 이사는 "해외 시장마다 특성과 역할이 다르고, 브랜드의 성장 단계와 특성에 따라 필요한 진출 전략도 달라질 수 있다"라며 "브랜드 인지도 제고뿐만 아니라 실질적인 매출과 성장으로 이어질 수 있도록 시장별 특성을 고려한 해외 진출 지원이 필요하다"라고 말했다.
브랜드 야세의 문지우 대표는 "콘텐츠 IP와 작가·예술 분야를 디자이너 브랜드와 연계하는 지원이 확대된다면 브랜드의 새로운 경쟁력을 만드는 데 도움이 될 것이다"라며 "이러한 협업이 해외에서도 확산돼 K콘텐츠와 패션 창작자를 함께 알리는 기회로 이어지길 기대한다"라고 제안했다.
콘진원은 올해 약 113억 원 예산을 투입해 디자이너 패션 산업 지원을 강화하고 있다. 특히 세계 주요 패션위크에서 국내 디자이너 브랜드의 단독 패션쇼 개최를 지원하고, 현대백화점과 협업해 해외 팝업스토어를 운영하는 등 국내 브랜드의 해외 시장 진출 기회를 확대하고 있다.
아울러 콘진원은 이번 간담회에서 '디자이너 패션 산업 발전 운영위원회'를 발족해 업계와의 공식적인 소통 체계를 구축했다.
향후 운영위원회를 정기적으로 열어 현장의 의견을 수렴하고, 이를 기존 지원사업 개선과 신규 과제 발굴에 반영함으로써 산업계와 지원사업 간 환류 체계를 강화할 계획이다.
김윤지 콘진원장은 "디자이너의 창의성과 독창성이 브랜드의 성장으로 이어지고, 개별 브랜드의 성과가 우리나라 패션 산업 전반의 경쟁력으로 축적될 수 있는 환경을 만드는 것이 중요하다"라며, "패션업계와 긴밀히 소통하며 디자이너 브랜드의 새로운 시장 발굴과 진출 기회를 만들어갈 수 있도록 현장 수요에 맞는 지원을 이어가겠다"라고 밝혔다.