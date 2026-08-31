이란 혁수대 "요르단 미군 공군기지 2곳 공격…막대한 피해 입혀" 주장

AI 핵심 요약beta
- 이란 혁명수비대가 31일 요르단 미군기지 2곳을 공격했다.
- 탄도미사일과 드론으로 킹 후세인·무와파크 살티 기지를 겨눴다.
- 이란은 보복이라 했고 미측은 피해가 없었다고 반박했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 요르단 내 미군 공군기지 2곳을 겨냥해 미사일과 드론을 동원한 대규모 복합 공격을 감행했다고 주장했다.
31일(현지시간) 이란 관영 타스님 통신에 따르면 IRGC는 이날 발표한 성명을 통해 "항공우주군이 탄도미사일과 드론을 동원해 요르단에 위치한 미군의 킹 후세인 공군기지와 아즈라크에 위치한 무와파크 살티 공군기지를 정밀 타격했다"고 밝혔다.
IRGC는 이번 공격이 미·이스라엘 군의 라라크섬 공습에 대한 보복 조치라며, "미군 전투기 계류장과 정비·기술 인프라를 집중 공격해 막대한 피해를 입혔다"고 주장했다.
이어 "미국의 도발과 범죄 행위는 호르무즈 해협에 대한 이란의 통제력을 약화시키지 못할 것"이라며 "추가 도발 시 더욱 강력한 응징에 나설 것"이라고 경고했다.
한편 앞서 트레이 잉스트 폭스뉴스 기자는 미국 당국자를 인용, 이란이 발사한 미사일 대부분이 공중에서 요격됐으며 유의미한 피해는 없었다고 밝혀, 공격 성과를 둘러싼 양측의 주장이 팽팽히 대립하고 있다.
wonjc6@newspim.com