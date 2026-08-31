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부산시 '기후위기 담은 환경영상제' 내달 3일 개막…기후 위기 체감

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  • 부산시가 다음달 3일부터 지구영상제를 열었다.
  • 29개국 58편 상영하며 전시·체험도 마련했다.
  • 기후위기 대응과 지속가능한 미래를 논의한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

지구와 인간을 잇는 영화·콘퍼런스
29개국 58편의 기후 위기 영화 상영

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 기후 위기를 숫자가 아닌 장면으로 체감할 수 있는 환경 영상제가 부산에서 열린다. 나무를 심는 손길, 자원을 반복해 쓰는 생활 습관, AI 화면 속 지구 이미지까지 다양한 형식의 영상과 토론, 체험 프로그램이 한자리에 모인다.

부산시는 다음 달 3일부터 7일까지 영화의전당 일원에서 '다시 지구, Earth and Us'를 주제로 제5회 하나뿐인 지구영상제를 개최한다고 31일 밝혔다. 이번 행사는 사단법인 자연의권리찾기와 영화의전당이 주관하고 부산시와 기후에너지환경부 등이 후원한다.

제5회 하나뿐인 지구영상제 포스터[사진=부산시] 2026.08.31

하나뿐인 지구영상제는 기후 위기의 심각성을 알리고 환경 보호를 위한 일상 속 실천을 넓히기 위해 2022년부터 매년 열리고 있다. 올해 영상제는 환경영화제, 환경영상·포스터 공모전, 학술회의(콘퍼런스), 환경 전시·체험 등으로 구성해 5일간 진행한다.

환경영화제에서는 기후 위기를 주제로 한 29개국 58편의 작품을 상영한다. 개막작으로는 진재운 감독의 '나무의 노래'가 선정됐다. 이 작품은 기후 위기를 추상적인 담론 대신 나무를 심고 돌보는 구체적 실천을 통해 인간과 자연의 연결 가능성을 보여준다.

환경영상 및 포스터 공모전에서는 사전 공모를 통해 선정된 작품을 상영·전시하고 시상식도 함께 진행한다. 환경영상 공모전에는 148개국에서 총 2764편이 접수됐고, 이 가운데 본선 진출작 18편을 영상제 기간 동안 상영한다. 환경포스터 공모전에는 74편이 출품됐으며 최종 선정된 16편이 행사 기간 전시된다.

하나뿐인 지구 콘퍼런스는 다음 달 4일부터 6일까지 사흘간 영화의전당 시네마테크 등에서 열린다. 영상제 5주년을 맞아 총 5개의 콘퍼런스를 기획해 영화가 던진 환경 관련 질문을 정책·생활·기술 등 현실 논의로 확장하고, 사회가 선택할 수 있는 변화 방향을 함께 모색한다.

시민이 직접 참여할 수 있는 환경 전시·체험 프로그램도 준비됐다. 9월 3일부터 7일까지 영화의전당 6층에서 자원순환 키링 만들기, 인공지능을 활용한 지구 이미지 체험, 포스터 공모전 수상작 전시 등 여러 체험 부스를 운영할 예정이다.

영상제 상영작 예매와 세부 일정, 프로그램 안내는 하나뿐인 지구영상제 누리집과 현장에서 제공한다. 온라인 예매와 현장 예매를 병행해 관람객 편의를 높일 계획이다.

심재민 환경물정책실장은 "하나뿐인 지구영상제가 기후 위기 시대에 환경 보전과 지속 가능한 미래를 논의하는 장이 되기를 기대한다"면서 "기후 위기 대응의 필요성과 함께 관련 작품들이 관객에게 지구의 미래를 함께 고민하는 계기를 제공하길 바란다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com

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