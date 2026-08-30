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[KLPGA] 신다인 KG 레이디스 오픈 최초 2연패 달성...서교림은 공동 5위

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  • 신다인이 30일 KG 레이디스 오픈서 2연패를 달성했다.
  • 최종합계 17언더파 271타로 박혜준을 3타 차로 제쳤다.
  • 대회 첫 타이틀 방어와 72홀 첫 챔피언이 됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=신다인이 자신에게 생애 첫 우승을 안겼던 써닝포인트 컨트리클럽에서 다시 한번 정상에 섰다. 압도적인 버디 행진으로 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 KG 레이디스 오픈(총상금 10억 원) 역사상 처음으로 2년 연속 우승에 성공했다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=신다인이 30일 열린 KG 레이디스 오픈 최종일 우승을 차지하고 트로피를 들어 보이고 있다. [사진=KLPGA] 2026.08.30 iaspire@newspim.com

신다인은 30일 경기도 용인시 써닝포인트 컨트리클럽(파72)에서 열린 제15회 KG 레이디스 오픈 최종 4라운드에서 보기 1개를 기록했지만, 버디 9개를 몰아치며 8언더파 64타를 써냈다.

최종 합계 17언더파 271타를 기록한 신다인은 14언더파 274타의 박혜준을 3타 차로 제치고 우승컵을 들어 올렸다. 지난해 이 대회에서 정규투어 첫 승을 신고한 데 이어 같은 무대에서 개인 통산 두 번째 우승을 완성했다. 우승 상금은 1억8000만원이다.

2011년 시작해 올해 15회째를 맞은 KG 레이디스 오픈에서 타이틀을 지킨 선수는 신다인이 처음이다. 올해 대회가 처음 72홀 경기로 치러진 만큼 54홀 방식 마지막 챔피언이자 72홀 방식 첫 챔피언이라는 이색 기록도 동시에 갖게 됐다.

공동 선두로 마지막 날을 맞은 신다인은 초반부터 기세를 올렸다. 1, 2번 홀을 파로 지나간 뒤 3번 홀(파5)에서 시동을 걸었다. 세 번째 샷을 핀 가까이 붙여 첫 버디를 잡은 것이 시작이었다. 4번 홀(파4)에서도 한 타를 줄였고 5번 홀(파3), 6번 홀(파4), 7번 홀(파4)까지 거침없이 버디를 이어갔다.

불과 5개 홀에서 5타를 줄인 신다인은 치열했던 공동 선두 경쟁에서 단숨에 빠져나왔다. 샷뿐 아니라 중거리 퍼트까지 연달아 홀을 찾아가면서 경쟁자들이 따라붙기 어려운 속도로 스코어를 낮췄다.

완벽하게 흘러가던 전반에 한 차례 위기도 있었다. 9번 홀(파5)에서 티샷이 왼쪽으로 크게 휘어 수풀에 들어갔다. 벌타를 받은 뒤 친 세 번째 샷마저 러프로 향했고 네 번째 샷에서야 볼을 그린에 올렸다. 긴 파 퍼트가 홀을 벗어나면서 이날 유일한 보기를 적어냈다. 한때 여유가 생겼던 선두 격차도 다시 1타까지 좁혀졌다.

그러나 신다인은 흔들리지 않았다. 오히려 후반 첫 두 홀에서 곧바로 반격했다. 10번 홀(파4)에서 약 4ｍ 버디 퍼트를 성공시킨 데 이어 11번 홀(파4)에서도 다시 버디를 낚아 9번 홀의 실수를 빠르게 지워냈다. 승부처에서 연속 버디를 기록, 추격자들에게 넘어갈 뻔했던 분위기도 되찾았다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=신다인이 30일 열린 KG 레이디스 오픈 최종일 힘차게 티샷을 날리고 있다. [사진=KLPGA] 2026.08.30 iaspire@newspim.com

신다인의 퍼터는 막판에도 식지 않았다. 15번 홀(파4)에서 다시 한 타를 줄인 그는 17번 홀(파4)에서 약 7ｍ 거리의 버디 퍼트를 홀에 떨어뜨리며 사실상 우승에 쐐기를 박았다. 마지막 18번 홀을 침착하게 파로 마무리하며 2년 연속 정상 등극이 확정됐다.

지난해 우승이 극적인 승부였다면 올해는 완승을 거뒀다. 신다인은 지난해 이 대회 연장에서 티샷이 카트 도로에 떨어진 뒤 무려 407.9ｍ까지 굴러가는 보기 드문 장면 속에 첫 우승을 차지했다. 1년 뒤에는 최종일에만 8타를 줄이는 공격적인 플레이로 또다시 정상에 올랐다. 

우승 경쟁을 벌인 박혜준은 최종 합계 14언더파 274타로 준우승을 차지했다. 장은수와 최예림이 나란히 13언더파 275타로 공동 3위에 자리했다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=서교림이 29일 용인 써닝포인트CC에서 열린 KG 레이디스 오픈 3라운드에서 샷을 하고 있다. [사진=KLPGA] 2026.08.29 iaspire@newspim.com

최근 2개 대회를 연달아 제패하며 시즌 5승과 3주 연속 우승이라는 대기록에 도전했던 서교림의 질주도 멈췄다. 서교림은 이날 버디 5개와 더블보기 1개로 4라운드에서 3타를 줄였지만 최종 합계 12언더파 276타, 공동 5위로 대회를 마쳤다.

아마추어 양윤서는 최종 합계 8언더파 280타로 공동 20위에 올라 오는 2026 아이치·나고야 아시안게임을 앞두고 실전 경쟁력을 점검했다.

iaspire@newspim.com

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달러값 떨어지자 '사자' 몰렸다 [서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 달러/원 환율이 큰 폭으로 하락하면서 달러화 선취매가 늘어난 영향으로 지난달 거주자외화예금이 역대 최대를 기록했다. 달러화예금도 처음으로 1000억달러를 넘어섰다. 한국은행이 28일 발표한 '2026년 7월중 거주자외화예금 동향'에 따르면 7월 말 기준 외국환은행의 거주자외화예금 잔액은 1283억4000만달러로 전월 말보다 150억1000만달러 증가했다. 잔액 기준 역대 최대치로 지난해 12월 기록한 종전 최고치인 1194억3000만달러를 7개월 만에 넘어섰다. 월간 증가폭도 지난해 12월 158억8000만달러에 이어 역대 두 번째로 컸다. [자료=한국은행] 거주자외화예금은 내국인과 국내 기업, 국내에 6개월 이상 거주한 외국인, 국내에 진출한 외국기업 등이 국내 은행에 예치한 외화예금을 말한다. 가장 큰 비중을 차지하는 달러화예금은 1089억2000만달러로 전월보다 111억2000만달러 증가해 역대 최대를 기록했다. 달러화예금 잔액이 1000억달러를 넘어선 것은 관련 통계 작성 이후 처음이다. 전체 거주자외화예금의 84.9%를 차지했다. 달러/원 환율이 지난 6월 말 1549.4원에서 7월 말 1424.0원으로 한 달 새 125.4원 떨어지면서 달러화 선취매가 늘어난 영향이다. 대기업의 경상대금 수취와 증권사의 외화채권 발행자금, 고객예탁금 유입도 달러화예금 증가에 영향을 미쳤다. 유로화와 엔화예금도 증가했다. 유로화예금은 일부 기업의 경상대금 수취 등으로 전월보다 22억2000만달러 늘어난 80억6000만달러를 기록했다. 엔화예금은 일부 기업의 배당금 지급 목적 예치와 증권사의 외화채권 발행자금 유입 등으로 15억달러 증가한 86억1000만달러로 집계됐다. 위안화예금은 전월보다 2000만달러 증가한 12억9000만달러를 기록했다. 영국 파운드화와 호주 달러화 등이 포함된 기타통화 예금은 14억6000만달러로 전월보다 1억6000만달러 증가했다. 예금 주체별로는 기업예금과 개인예금이 모두 늘었다. 기업예금 잔액은 전월보다 135억7000만달러 증가한 1125억6000만달러로 전체 외화예금의 87.7%를 차지했다. 이 가운데 기업의 달러화예금은 전월보다 101억1000만달러 늘어난 956억9000만달러로 집계됐다. 개인예금은 157억7000만달러로 한 달 새 14억4000만달러 증가했다. 개인이 보유한 달러화예금도 10억1000만달러 늘어난 132억3000만달러를 기록했다. 은행별로는 국내은행의 외화예금 잔액이 1023억9000만달러로 전월보다 96억1000만달러 증가했다. 외국은행 국내지점은 259억5000만달러로 54억달러 증가한 것으로 집계됐다. eoyn2@newspim.com 2026-08-28 12:00
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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