전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.30 (일) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
글로벌·중국 특파원

속보

더보기

당·정이 '컨트롤타워' 된 中 로봇 굴기, 나라 전체가 로봇 공장

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 중국 정부가 2026년 8월 로봇대회서 산업 전략을 공개했다
  • 제15차 5개년 계획에 체화지능과 로봇 육성을 담았다
  • 국유기업·민간·자본이 맞물린 로봇 생태계를 구축했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 2026년 8월 베이징 남부 이좡에서 열린 세계로봇대회(WRC)와 상업지역인 차오양구에서 열린 제2회 세계 휴머노이드 로봇 대회. 두 대회가 보여준 것은 단순한 '로봇 전시 쇼'가 아니었다. 중국 로봇산업의 중요한 특징 중 하나는 기업이 아니라 국가가 시장의 형성과 방향까지 함께 설계한다는 점이다.

중국의 로봇 굴기는 철저히 공산당과 정부가 '컨트롤타워'가 돼 주도하는 형태다. 중국공산당과 국무원이 큰 방향을 정하고, 산업정보화부와 국무원 국유자산감독관리위원회(국자위)가 산업 현장에 정책을 내려보낸다.

중앙 국유기업은 자본과 산업 현장을 제공하고, 지방정부는 생산기지와 실증 공간을 만든다. 민간기업은 로봇 본체와 소프트웨어를 개발한다. 대학과 연구기관은 기술과 인재를 공급한다. 중국 로봇산업은 하나의 거대한 국가 시스템이 연합체로 움직이는 방식이다.

올해가 원년인 제15차 5개년 계획(2026~2030년)은 로봇과 인공지능을 전략적 신흥산업으로 명시했다. 특히 '체화지능(具身智能·Embodied AI)'을 미래산업의 핵심 방향으로 정하고, AI와 제조업의 결합을 전면화했다. 단순히 AI 모델을 개발하는 데 그치지 않고 로봇이라는 '몸'을 붙여 실제 산업과 사회에 투입하겠다는 게 중국 정부 구상이다.

 

올해 6월 중국 산업정보화부와 국자위는 '휴머노이드 로봇 및 체화지능 실경 실훈 특별행동'이라는 걸 발표했다. 2026년 말까지 대표적인 실제 현장에서 로봇의 상시 배치를 시작하고, 100개 이상의 고부가가치 활용 시나리오를 발굴해 만 대 단위의 보급 능력을 만들겠다는 것이 핵심이다. 제조·물류뿐 아니라 요식·소매, 의료·요양, 안전·응급구조까지 실제 사람이 일하는 공간을 로봇의 '훈련장'으로 만들겠다는 구상이다.

이것은 중국식 산업정책의 전형적인 방식이기도 하다. '로봇을 만들어 놓고 시장이 생기기를 기다리는 것'이 아니라 정부가 먼저 시장을 만들어주는 방식이다. 중앙기업 하나가 최소 10개의 핵심 활용 현장을 선정하고, 각 지방정부는 20개 이상의 주요 시나리오를 발굴하도록 했다. 로봇기업 입장에서는 테스트할 공장과 물류센터, 전력시설 등을 미리 갖추고 제품 개발에 나서는 셈이다. 말 그대로 땅 짚고 헤엄치는 격이다.

특히 국가 역할을 강조하면서 올해 WRC에서는 중앙 국유기업들이 집단으로 참여했다. 에너지·전력·통신·제조 등 국가 기간산업을 책임지는 국유기업들이 로봇을 직접 도입하고 기술 개발과 투자에도 나섰다. 중국이 로봇을 단순한 민간 스타트업 산업으로 보지 않는다는 인식이 드러나는 대목이다.

중국의 로봇 전략은 전기차와 태양광에서 이미 검증된 방식과 닮았다. 초기에는 수많은 기업을 시장에 진입시키고, 정부가 자금과 인프라, 구매 수요를 제공한다. 기업 간 경쟁을 극단적으로 높여 가격을 낮추고 생산능력을 키운다. 그 과정에서 상당수 기업은 사라지지만 살아남은 기업은 거대한 내수시장과 공급망을 갖게 된다.

실제로 중국의 휴머노이드 로봇 생산 규모는 이미 세계 시장을 압도하고 있다. 올해 상반기 중국 기업의 휴머노이드 로봇 출하량은 4만 대를 넘어 세계 출하량의 97%에 달했다는 업계 보고서가 WRC에서 공개됐다. 또 다른 조사에서는 중국 기업이 상반기 세계 출하량의 97% 이상을 차지했고, 아지봇과 유니트리 등이 테슬라·피겨AI 등 해외 경쟁사를 크게 앞선 것으로 나타났다.

여기에 최근 중국의 로봇산업에는 또 하나의 변화가 나타나고 있다. 자본시장이 본격적으로 움직이기 시작했다는 점이다. 8월에는 위수커지(유니트리)가 중국 휴머노이드 로봇 기업 가운데 최초로 A주 시장에 상장했고, 샤오펑의 로봇 사업은 9억 달러가 넘는 대규모 투자를 유치하면서 기업가치가 63억 달러를 넘어섰다. 텐센트와 알리바바 등 대형 빅테크까지 전략적 투자자로 참여했다.

결국 중국이 만드는 것은 로봇 한 대가 아니다. 로봇을 만드는 기업, 로봇을 구매하는 국유기업, 로봇을 훈련시키는 공장, 로봇에 데이터를 공급하는 산업 현장, 로봇에 투자하는 자본시장까지 하나의 거대한 생태계를 동시에 구축하고 있다. 그중에 공산당과 중국 정부(국무원)가 자리하고 있다.

이 때문에 중국 로봇산업을 단순히 '휴머노이드 붐'이라고 보는 것은 정확하지 않다. 중국이 노리는 것은 AI를 현실 세계에서 움직이는 '피지컬 AI'의 산업 패권이다. 제15차 5개년 계획에서도 멀티모달 AI와 AI 에이전트, 체화지능, 군집지능을 주요 기술로 명시한 이유도 여기에 있다.

한편에서는 중국 당과 정부가 주도하는 로봇 총력전에 기업들이 너무 많이 가세하면서 과잉생산과 가격경쟁에 대한 우려가 제기된다. 그러나 중국의 계산법은 다르다. 당장 완벽한 로봇을 만들기보다 먼저 숱한 시행착오를 거치고 방대한 데이터를 축적해 완성도를 끌어올린다는 것이다. 중국은 앞서 전기차와 배터리 산업도 이런 방식을 통해 기술 수준을 고도화해왔다.

2026년 여름 중국 수도 베이징에서 펼쳐진 대형 로봇 전시행사는 중국의 미래 로봇 전략을 내다보는 창과 같았다. 중국의 로봇 굴기는 누가 가장 많은 데이터를 탑재하고, 가장 효율적으로 일하고, 가장 빨리 산업 현장에 투입하느냐의 경쟁으로 바뀌고 있다. 로봇 선수가 넘어지는 장면보다 더 중요한 것은 경기장 밖에서 중국 정부와 국유자본, 민간기업이 거대한 원팀으로 함께 움직이고 있다는 사실이다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
달러값 떨어지자 '사자' 몰렸다 [서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 달러/원 환율이 큰 폭으로 하락하면서 달러화 선취매가 늘어난 영향으로 지난달 거주자외화예금이 역대 최대를 기록했다. 달러화예금도 처음으로 1000억달러를 넘어섰다. 한국은행이 28일 발표한 '2026년 7월중 거주자외화예금 동향'에 따르면 7월 말 기준 외국환은행의 거주자외화예금 잔액은 1283억4000만달러로 전월 말보다 150억1000만달러 증가했다. 잔액 기준 역대 최대치로 지난해 12월 기록한 종전 최고치인 1194억3000만달러를 7개월 만에 넘어섰다. 월간 증가폭도 지난해 12월 158억8000만달러에 이어 역대 두 번째로 컸다. [자료=한국은행] 거주자외화예금은 내국인과 국내 기업, 국내에 6개월 이상 거주한 외국인, 국내에 진출한 외국기업 등이 국내 은행에 예치한 외화예금을 말한다. 가장 큰 비중을 차지하는 달러화예금은 1089억2000만달러로 전월보다 111억2000만달러 증가해 역대 최대를 기록했다. 달러화예금 잔액이 1000억달러를 넘어선 것은 관련 통계 작성 이후 처음이다. 전체 거주자외화예금의 84.9%를 차지했다. 달러/원 환율이 지난 6월 말 1549.4원에서 7월 말 1424.0원으로 한 달 새 125.4원 떨어지면서 달러화 선취매가 늘어난 영향이다. 대기업의 경상대금 수취와 증권사의 외화채권 발행자금, 고객예탁금 유입도 달러화예금 증가에 영향을 미쳤다. 유로화와 엔화예금도 증가했다. 유로화예금은 일부 기업의 경상대금 수취 등으로 전월보다 22억2000만달러 늘어난 80억6000만달러를 기록했다. 엔화예금은 일부 기업의 배당금 지급 목적 예치와 증권사의 외화채권 발행자금 유입 등으로 15억달러 증가한 86억1000만달러로 집계됐다. 위안화예금은 전월보다 2000만달러 증가한 12억9000만달러를 기록했다. 영국 파운드화와 호주 달러화 등이 포함된 기타통화 예금은 14억6000만달러로 전월보다 1억6000만달러 증가했다. 예금 주체별로는 기업예금과 개인예금이 모두 늘었다. 기업예금 잔액은 전월보다 135억7000만달러 증가한 1125억6000만달러로 전체 외화예금의 87.7%를 차지했다. 이 가운데 기업의 달러화예금은 전월보다 101억1000만달러 늘어난 956억9000만달러로 집계됐다. 개인예금은 157억7000만달러로 한 달 새 14억4000만달러 증가했다. 개인이 보유한 달러화예금도 10억1000만달러 늘어난 132억3000만달러를 기록했다. 은행별로는 국내은행의 외화예금 잔액이 1023억9000만달러로 전월보다 96억1000만달러 증가했다. 외국은행 국내지점은 259억5000만달러로 54억달러 증가한 것으로 집계됐다. eoyn2@newspim.com 2026-08-28 12:00
사진
'헌법재판관 미임명' 한덕수 5년 구형 [서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 내란특검이 윤석열 전 대통령의 탄핵을 저지할 목적으로 헌법재판관을 임명하지 않았다는 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리에게 징역 5년을 구형했다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 28일 직무유기 등 혐의를 받는 한 전 총리와 정진석 전 대통령 비서실장·김주현 전 대통령실 민정수석·이원모 전 공직기강비서관의 결심 공판을 열었다. 한덕수 전 국무총리 [사진=뉴스핌 DB] 한 전 총리는 윤 전 대통령의 직무가 정지됐던 지난 2024년 12월 대통령 권한대행을 역임하며 국회가 추천한 헌법재판관 후보자 3인(마은혁·정계선·조한창)을 의도적으로 임명하지 않았다는 혐의로 재판에 넘겨졌다. 당시 마은혁 재판관이 헌법재판관 후보자로 채택되자 그가 진보 성향 판사 모임인 우리법연구회 회원인 점, 판사 임관 전 운동권 조직과 진보 정당에서 활동했던 점 등이 대두되며 보수 진영의 비판이 이어졌다. 특검은 한 전 총리가 이런 상황을 참작해 윤 전 대통령의 탄핵 인용 결정을 저지하려는 목적으로 마 재판관의 임명을 104일간 미루고, 마용주 대법관 임명도 3개월 넘게 미뤘다고 본다. 또 지난해 4월 적법한 인사 검증을 거치지 않고 윤 전 대통령의 측근으로 알려진 함상훈·이완규 후보자를 헌법재판관 후보로 지명했다는 직권남용 권리행사 방해 혐의도 있다.  특검 측은 최종 구형을 통해 "피고인들은 국회가 선출한 헌법재판관을 임명하지 않아 헌법재판소의 정상적인 구성을 방해하고 국회 동의까지 모두 마친 대법관마저 임명하지 않아 사법부의 정상적인 구성까지 지연시켰다"며 "그 결과는 국정과 헌법기관의 마비였다"고 밝혔다. 이어 "공무원이 행사하는 권한은 본래 공무원 자신의 것이 아니라 국민의 것이다. 그런데 이 사건 피고인들은 권한을 위임한 국민을 배신했다"고 비판했다. 아울러 "(이들의 행위로) 국민이 국가기관의 공식적인 절차를 믿을 수 있다는 신뢰, 그리고 최고위 공직자가 국민 앞에서 하는 말을 믿을 수 있다는 최소한의 신뢰까지 훼손됐다"고 짚었다. 특검 측은 "불의한 권력 앞에서 자신의 자리를 지키는 것보다 헌법과 양심을 지키는 것이 공직자의 의무라는 것을, 국민이 맡긴 권한을 자신의 이익을 위하여 사용했을 때는 반드시 그에 상응하는 책임이 따른다는 것을, 이 판결을 통해 분명하게 남겨 주시기 바란다"고 재판부에 요청했다. 이날 특검은 함께 재판에 넘겨진 정 전 비서실장과 김 전 민정수석은 모두 징역 4년을, 이 전 비서관에게는 징역 3년을 구형했다. 100wins@newspim.com 2026-08-28 13:52

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동