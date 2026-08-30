[종합] 재경·법무·국방·국토 등 6개 부처 중폭 개각...靑 "실질 변화 이끌 실력 중심 발탁"

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경제부총리 이형일·법무 김승원·국방 강신철 인선

국토 홍지선·성평등 용혜인·중기 이소영 후보 지명

청와대 AI수석 이해민, 국가AI전략위 부위원장 하정우

대통령 정무특보 김경수·靑 메가프로젝트 보좌관 이원주

[서울=뉴스핌] 김승현 김미경 조승진 기자 = 이재명 대통령이 30일 이형일(55) 경제부총리 겸 재정경제부 장관, 김승원(57) 법무부 장관, 강신철(58) 국방부 장관, 용혜인(36) 성평등가족부 장관, 홍지선(56) 국토교통부 장관, 이소영(41) 중소벤처기업부 장관 후보자를 발탁하는 6개 부처에 대한 중폭 개각을 전격 단행했다.

청와대는 이번 인선의 배경에 대해 "국민들이 체감할 수 있는 실질적 변화를 더 빠르게 이끌어내고 더 넓게 확산하기 위해서 오직 실력 중심의 인사를 기준으로 기준을 삼았다"고 설명했다.

경제부총리와 국토부 장관을 동시에 교체한 것은 집권 2년 차를 맞아 이재명 정부의 부동산 정책과 함께 세제 개편에 대한 민심을 반영하고 정책의 속도감을 높이기 위한 개각으로 보인다. 정책형·실무형 차관을 내부 부처에서 전격 발탁한 것은 정책의 안정성과 함께 연속성, 추진력을 강화하겠다는 인사로 풀이된다.

야당인 용혜인 기본소득당 재선 의원을 성평등가족부 장관 후보자, 이해민 조국혁신당 의원을 청와대 인공지능(AI)미래기획수석비서관으로 파격 발탁한 것은 차기 총선을 앞두고 범여권 통합에 속도를 붙이겠다는 의미로 읽힌다.

◆경제부총리 이형일·법무 김승원·국토 홍지선 발탁

강훈식 대통령비서실장은 개각 발표 브리핑에서 "대한민국이 나아가야 할 전(全) 사회적 대전환을 선도하기 위한 인사"라며 "역동성과 전문성을 갖춘 새로운 리더십으로 국민이 체감할 수 있는 실질적 변화를 만들고 대체불가 대한민국으로의 도약을 이끌 것"이라고 이번 인사의 배경을 설명했다.

경제부총리 겸 재경부 장관 후보자로는 '50대 젊은 경제 사령탑'으로 평가받는 이형일 현 재경부 1차관이 지명됐다.

강 실장은 "경제 정책 요직을 두루 거친 손꼽히는 정책통"이라며 "중동발 고유가에 맞서 석유 최고가격제 도입을 주도하는 등 실행 역량을 입증한 바 있다"고 말했다. 그러면서 "젊은 경제 사령탑으로서 역대 최대 경제 지표를 국민 삶의 질적 변화로 연결하고 양극화를 극복해 경제를 안정적으로 성장시킬 것으로 기대한다"고 인사 이유를 밝혔다.

국토부 장관 후보자에는 '속도감 있는 주택공급'에 방점이 찍힌 홍지선 현 2차관이 지명됐다.

강 실장은 "경기도에서 주택 분야 요직을 두루 거치고 국토부 2차관을 역임한 현장형 관료"라며 "경기도 도시주택실장 당시 주택 공급 정책 설계부터 현장 집행까지 전 과정을 총괄하며 주거 안정을 실제 성과로 연결한 바 있다"고 소개했다. 이어 "국민이 원하는 곳에 충분한 주택을 신속하게 공급할 것으로 기대한다"고 강조했다.

왼쪽부터 이형일 경제부총리 겸 재정경제부 장관 후보자, 김승원 법무부 장관 후보자, 강신철 국방부 장관 후보자. [사진=청와대]

◆국방 강신철·성평등 용혜인·중기 이소영 후보자 지명

중기부 장관 후보자로는 이소영 민주당 현역 재선 여성 국회의원이 지명됐다.

강 실장은 "소신 있는 재선 국회의원으로서 스타트업 지원과 소상공인 보호 입법에 적극 나서며 혁신 성장부터 민생 경제까지 폭넓은 정책 경험을 쌓아왔다"며 "그동안 축적해 온 역량과 남다른 추진력을 바탕으로 국가 창업 시대 전환과 소상공인 육성 지원을 성공적으로 이끌 것으로 기대한다"고 인사 이유를 설명했다.

국방부 장관 후보자에는 예비역 육군 대장인 육군사관학교 출신의 강신철 전 한미연합사령부 부사령관이 지명됐다.

강 실장은 "현재 주사우디아라비아 대사이며 합동참모본부 작전본부장 요직을 역임한 4성 장군 출신"이라며 "굳건한 한미동맹을 바탕으로 미래전을 대비한 자주국방 역량을 강화하고 사관학교 통합 등 국방 혁신의 새로운 길을 과감하고 속도감 있게 열어갈 것으로 기대한다"고 인사 배경을 밝혔다.

친명 좌장 정성호 법무부 장관 후임으로는 판사 출신의 국회 법제사법위원회 여당 간사인 김승원 민주당 재선 의원이 지명됐다.

강 실장은 "형사 사법 체계 개편 취지를 누구보다도 깊이 이해하고 있는 만큼 피해자의 권리를 최우선으로 보호하며 새로운 형사 사법 체계를 빠르게 안착시킬 것으로 기대한다"고 인사 이유를 설명했다.

성평등가족부 장관 후보자에는 청년 여성 현역 재선 국회의원인 용혜인 기본소득당 원내대표가 지명됐다.

강 실장은 "디지털 성범죄 방지와 일·가정 양립 여건 조성 등 사회적 약자 편에서 선명한 목소리를 내온 청년 재선 국회의원"이라며 "현장감 있는 참신한 시각과 강한 추진력을 바탕으로 세대 간, 성별 간 갈등을 넘어 청년 세대와 함께 모두의 성평등으로 나아갈 적임자"라고 인사 배경을 설명했다.

사진 왼쪽부터 용혜인 성평등가족부 장관 후보자, 홍지선 국토교통부 장관 후보자, 이소영 중소벤처기업부 장관 후보자. [사진=청와대]

◆청와대 AI수석 이해민, 국가AI전략위 부위원장 하정우

이번 인사에서는 AI 관련 주요 인선도 함께 이뤄졌다. 청와대 AI미래기획수석으로는 구글 엔지니어 전문가 출신인 이해민 조국혁신당 여성 초선 의원이 임명됐다.

강 실장은 "구글 엔지니어 출신의 차세대 정치인으로 AI기본법을 대표 발의하는 등 대한민국 AI가 나아갈 방향을 선도해 왔다"며 "국가 AI 전략을 산업 혁신과 국민이 체감하는 서비스 변화로 연결하고 범부처 역량을 하나로 결집할 컨트롤타워 역할을 해낼 적임자"라고 밝혔다.

신설된 청와대 3대 메가 프로젝트 보좌관으로는 이원주 현 기후에너지환경부 에너지전환정책실장이 임명됐다.

강 실장은 "에너지와 산업 분야 요직을 두루 갖춘 정통 관료로 2019년 반도체 소재․부품 수출 규제 등 국가적 위기가 있을 때마다 해결사 역할을 해왔다"며 "축적된 전문성과 검증된 문제 해결 역량을 바탕으로 대한민국 메가 프로젝트를 성공으로 이끌 적임자"라고 인사 이유를 설명했다.

국가인공지능전략위원회 부위원장에는 하정우 전 청와대 AI미래기획수석이 임명됐다.

강 실장은 "초대 AI수석으로 전문성과 정책 역량이 검증됐다"며 "국가 AI 전략위원회 출범을 함께했던 만큼 AI 3대 강국으로의 도약을 위한 방향타를 잡고 산학연 역량이 밀도 있게 결집된 국가 AI 전략을 제시할 것"이라고 말했다.

왼쪽 상단부터 시계방향으로 이해민 청와대 AI미래기획수석비서관, 하정우 국가인공지능전략위원회 부위원장, 김경수 대통령 정무특별보좌관, 이원주 청와대 메가프로젝트 보좌관. [사진=청와대]

◆대통령 정무특보 김경수·靑 메가프로젝트 보좌관 이원주

대통령 정무특별보좌관으로는 김경수 전 지방시대위원회 위원장이 위촉됐다.

강 실장은 "풍부한 정치 경험을 바탕으로 국회와 지역의 다양한 목소리를 국정에 연결하고 현안별 이해와 공감대를 넓힘으로써 국민 통합과 안정적인 국정 운영의 든든한 가교가 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

강 실장은 "이재명 대통령은 민생과 성장에는 새로운 활력을 더하고 국민의 일상은 더욱 안전하게 지키며 AI를 비롯한 미래 산업 혁신은 더욱 빠르게 앞당길 것을 당부했다"고 이번 개각과 인사 배경을 설명했다.

강 실장은 "이를 통해 대체불가 대한민국으로서의 도약을 국민께서 피부로 체감할 수 있는 성과로 보여드리겠다"고 강조했다.

이번 인사 기준과 관련해 강 실장은 "국민이 체감할 수 있는 실질적 변화를 더 빠르게 이끌어내고 더 넓게 확산하기 위해 오직 실력 중심의 내각 인사를 기준으로 삼았다"며 "야당도 함께 할 수 있는 분 중에 실력 있는 분들이라면 저희가 최대한 모시려고 했고 오로지 기준은 실력이었다"고 설명했다.

kimsh@newspim.com