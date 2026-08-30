경제부총리 이형일·법무 김승원·국방 강신철·국토 홍지선...李, 6개 부처 개각

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성평등가족 용혜인·중기 이소영

AI미래기획수석 이해민·정무특보 김경수

국가인공지능전략위원회 부위원장 하정우

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 이재명 대통령이 30일 신임 경제부총리 겸 재정경제부 장관 후보자에 이형일 현 재경부 1차관을, 법무부 장관 후보자에는 김승원 더불어민주당 의원을 각각 발탁했다.

국방부 장관 후보자에는 강신철 전 연합사 부사령관, 국토부 장관 후보자에는 홍지선 현 2차관을 지명했다.

강훈식 비서실장은 이날 청와대 춘추관에서 브리핑을 열고 개각 인사 명단을 발표했다.

(왼쪽부터)이형일 재정경제부 장관 후보자, 김승원 법무부 장관 후보자, 강신철 국방부 장관 후보자. [사진=청와대]

◆경제부총리에 이형일 1차관...법무장관 후보자에 김승원 의원

경제부총리 겸 재정경제부 장관에는 이형일 현 재정경제부 제1차관이 지명됐다. 이 후보자는 1971년 대구 출생으로 경상고와 서울대 경제학과를 졸업하고 미국 텍사스 A&M대에서 경제학 박사 학위를 받았다. 행정고시 36회로 공직에 입문해 기획재정부 경제정책국장과 대통령비서실 경제정책비서관, 기획재정부 차관보 등을 지냈다.

법무부 장관에는 김승원 더불어민주당 의원이 지명됐다. 김 후보자는 1969년 경기 수원 출생으로 수성고와 서울대 공법학과를 졸업했다. 사법연수원 28기로 수원지방법원 판사와 대통령비서실 정무수석실 행정관을 거쳤으며, 제21·22대 국회의원을 지냈다. 현재 국회 법제사법위원회 간사를 맡고 있다.

국방부 장관에는 강신철 주사우디아라비아왕국 대한민국대사관 특명전권대사가 지명됐다. 강 후보자는 1968년 서울 출생으로 경성고와 육군사관학교 46기를 졸업했다. 합동참모본부 전략기획부장과 국가안보실 안보국방전략비서관, 합참 작전본부장, 한미연합사 부사령관 등을 역임했다.

(왼쪽부터)용혜인 성평등가족부 장관 후보자, 홍지선 국토부 장관 후보자, 이소영 중소벤처기업부 장관 후보자. [사진=청와대 제공]

◆국토 홍지선 2차관, 성평등 용혜인, 중기 이소영 각각 지명

성평등가족부 장관에는 용혜인 기본소득당 원내대표가 지명됐다. 용 후보자는 1990년 경기 부천 출생으로 경안고와 경희대 정치외교학과를 졸업했다. 기본소득당 대표를 지냈으며 제21·22대 국회의원으로 활동하고 있다. 현재 국민생명안전포럼 대표의원과 기본소득당 원내대표를 맡고 있다.

국토교통부 장관에는 홍지선 현 국토교통부 제2차관이 지명됐다. 홍 후보자는 1970년 강원 동해 출생으로 서울 성남고와 한양대 토목공학과를 졸업하고 영국 버밍엄대에서 도시 및 지역계획학 석사 학위를 받았다. 지방고시 2회로 공직에 입문해 경기도 철도항만물류국장과 도시주택실장, 남양주시 부시장 등을 지냈다.

중소벤처기업부 장관에는 이소영 더불어민주당 의원이 지명됐다. 이 후보자는 1985년 부산 출생으로 백영고와 성균관대 법학과를 졸업했다. 사법연수원 41기로 제21·22대 국회의원을 지냈으며 민주당 대변인, 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 위원, 국회 예산결산특별위원회 간사 등을 맡았다.

(왼쪽 상단부터 시계방향)이해민 청와대 AI미래기획수석비서관, 하정우 국가인공지능전략위원회 부위원장, 김경수 대통령 정무특별보좌관, 이원주 청와대 메가프로젝트 보좌관. [사진=청와대]

◆청와대 AI수석 이해민, 국가AI전략위 부위원장 하정우

대통령비서실 AI미래기획수석비서관에는 이해민 조국혁신당 의원이 발탁됐다. 이 수석은 1973년 전북 군산 출생으로 진선여고와 서강대 전자계산학과를 졸업하고 서강대에서 컴퓨터공학 석사 학위를 받았다. 구글 시니어 프로덕트 매니저와 오픈서베이 최고제품책임자(CPO)를 거쳐 제22대 국회의원으로 활동하고 있다. 현재 조국혁신당 AI특별위원회 위원장을 맡고 있다.

국가인공지능전략위원회 부위원장에는 하정우 대통령비서실 AI미래기획수석비서관이 임명됐다. 하 부위원장은 1977년 부산 출생으로 구덕고와 서울대 컴퓨터공학과를 졸업하고 같은 대학에서 컴퓨터공학 박사 학위를 받았다. 네이버 CLOVA AI랩 연구소장과 네이버클라우드 AI이노베이션 센터장, AI미래포럼 공동의장, 네이버 퓨처AI센터장 등을 지냈다.

대통령 정무특별보좌관에는 김경수 더불어민주당 정당개혁추진단장이 임명됐다. 김 특보는 1967년 경남 고성 출생으로 진주동명고와 서울대 인류학과를 졸업했다. 노무현 대통령 연설기획비서관과 제20대 국회의원, 경상남도지사, 지방시대위원회 위원장 등을 지냈다.

대통령비서실 메가프로젝트 보좌관에는 이원주 기후에너지환경부 에너지전환정책실장이 임명됐다. 이 보좌관은 1971년 대구 출생으로 성광고와 서울대 경제학과를 졸업하고 미국 콜로라도대에서 경제학 석사 학위를 받았다. 행정고시 40회로 공직에 입문해 산업통상자원부 에너지정책관과 기획조정실장, 대변인 등을 역임했다.

chogiza@newspim.com