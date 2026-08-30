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경제부총리 이형일·법무 김승원·국방 강신철·국토 홍지선...李, 6개 부처 개각

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  • 이재명 대통령이 30일 이형일·김승원을 장관 후보자로 발탁했다.
  • 강신철·홍지선·용혜인·이소영도 각 부처 후보자로 지명했다.
  • 이해민·하정우·김경수·이원주도 비서진에 임명했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

성평등가족 용혜인·중기 이소영
AI미래기획수석 이해민·정무특보 김경수
국가인공지능전략위원회 부위원장 하정우

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 이재명 대통령이 30일 신임 경제부총리 겸 재정경제부 장관 후보자에 이형일 현 재경부 1차관을, 법무부 장관 후보자에는 김승원 더불어민주당 의원을 각각 발탁했다.

국방부 장관 후보자에는 강신철 전 연합사 부사령관, 국토부 장관 후보자에는 홍지선 현 2차관을 지명했다. 

강훈식 비서실장은 이날 청와대 춘추관에서 브리핑을 열고 개각 인사 명단을 발표했다.

(왼쪽부터)이형일 재정경제부 장관 후보자, 김승원 법무부 장관 후보자, 강신철 국방부 장관 후보자. [사진=청와대]

◆경제부총리에 이형일 1차관...법무장관 후보자에 김승원 의원

경제부총리 겸 재정경제부 장관에는 이형일 현 재정경제부 제1차관이 지명됐다. 이 후보자는 1971년 대구 출생으로 경상고와 서울대 경제학과를 졸업하고 미국 텍사스 A&M대에서 경제학 박사 학위를 받았다. 행정고시 36회로 공직에 입문해 기획재정부 경제정책국장과 대통령비서실 경제정책비서관, 기획재정부 차관보 등을 지냈다.

법무부 장관에는 김승원 더불어민주당 의원이 지명됐다. 김 후보자는 1969년 경기 수원 출생으로 수성고와 서울대 공법학과를 졸업했다. 사법연수원 28기로 수원지방법원 판사와 대통령비서실 정무수석실 행정관을 거쳤으며, 제21·22대 국회의원을 지냈다. 현재 국회 법제사법위원회 간사를 맡고 있다.

국방부 장관에는 강신철 주사우디아라비아왕국 대한민국대사관 특명전권대사가 지명됐다. 강 후보자는 1968년 서울 출생으로 경성고와 육군사관학교 46기를 졸업했다. 합동참모본부 전략기획부장과 국가안보실 안보국방전략비서관, 합참 작전본부장, 한미연합사 부사령관 등을 역임했다.

(왼쪽부터)용혜인 성평등가족부 장관 후보자, 홍지선 국토부 장관 후보자, 이소영 중소벤처기업부 장관 후보자. [사진=청와대 제공]

◆국토 홍지선 2차관, 성평등 용혜인, 중기 이소영 각각 지명 

성평등가족부 장관에는 용혜인 기본소득당 원내대표가 지명됐다. 용 후보자는 1990년 경기 부천 출생으로 경안고와 경희대 정치외교학과를 졸업했다. 기본소득당 대표를 지냈으며 제21·22대 국회의원으로 활동하고 있다. 현재 국민생명안전포럼 대표의원과 기본소득당 원내대표를 맡고 있다.

국토교통부 장관에는 홍지선 현 국토교통부 제2차관이 지명됐다. 홍 후보자는 1970년 강원 동해 출생으로 서울 성남고와 한양대 토목공학과를 졸업하고 영국 버밍엄대에서 도시 및 지역계획학 석사 학위를 받았다. 지방고시 2회로 공직에 입문해 경기도 철도항만물류국장과 도시주택실장, 남양주시 부시장 등을 지냈다.

중소벤처기업부 장관에는 이소영 더불어민주당 의원이 지명됐다. 이 후보자는 1985년 부산 출생으로 백영고와 성균관대 법학과를 졸업했다. 사법연수원 41기로 제21·22대 국회의원을 지냈으며 민주당 대변인, 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 위원, 국회 예산결산특별위원회 간사 등을 맡았다.

(왼쪽 상단부터 시계방향)이해민 청와대 AI미래기획수석비서관, 하정우 국가인공지능전략위원회 부위원장, 김경수 대통령 정무특별보좌관, 이원주 청와대 메가프로젝트 보좌관. [사진=청와대]

◆청와대 AI수석 이해민, 국가AI전략위 부위원장 하정우

대통령비서실 AI미래기획수석비서관에는 이해민 조국혁신당 의원이 발탁됐다. 이 수석은 1973년 전북 군산 출생으로 진선여고와 서강대 전자계산학과를 졸업하고 서강대에서 컴퓨터공학 석사 학위를 받았다. 구글 시니어 프로덕트 매니저와 오픈서베이 최고제품책임자(CPO)를 거쳐 제22대 국회의원으로 활동하고 있다. 현재 조국혁신당 AI특별위원회 위원장을 맡고 있다.

국가인공지능전략위원회 부위원장에는 하정우 대통령비서실 AI미래기획수석비서관이 임명됐다. 하 부위원장은 1977년 부산 출생으로 구덕고와 서울대 컴퓨터공학과를 졸업하고 같은 대학에서 컴퓨터공학 박사 학위를 받았다. 네이버 CLOVA AI랩 연구소장과 네이버클라우드 AI이노베이션 센터장, AI미래포럼 공동의장, 네이버 퓨처AI센터장 등을 지냈다.

대통령 정무특별보좌관에는 김경수 더불어민주당 정당개혁추진단장이 임명됐다. 김 특보는 1967년 경남 고성 출생으로 진주동명고와 서울대 인류학과를 졸업했다. 노무현 대통령 연설기획비서관과 제20대 국회의원, 경상남도지사, 지방시대위원회 위원장 등을 지냈다.

대통령비서실 메가프로젝트 보좌관에는 이원주 기후에너지환경부 에너지전환정책실장이 임명됐다. 이 보좌관은 1971년 대구 출생으로 성광고와 서울대 경제학과를 졸업하고 미국 콜로라도대에서 경제학 석사 학위를 받았다. 행정고시 40회로 공직에 입문해 산업통상자원부 에너지정책관과 기획조정실장, 대변인 등을 역임했다.

chogiza@newspim.com

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달러값 떨어지자 '사자' 몰렸다 [서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 달러/원 환율이 큰 폭으로 하락하면서 달러화 선취매가 늘어난 영향으로 지난달 거주자외화예금이 역대 최대를 기록했다. 달러화예금도 처음으로 1000억달러를 넘어섰다. 한국은행이 28일 발표한 '2026년 7월중 거주자외화예금 동향'에 따르면 7월 말 기준 외국환은행의 거주자외화예금 잔액은 1283억4000만달러로 전월 말보다 150억1000만달러 증가했다. 잔액 기준 역대 최대치로 지난해 12월 기록한 종전 최고치인 1194억3000만달러를 7개월 만에 넘어섰다. 월간 증가폭도 지난해 12월 158억8000만달러에 이어 역대 두 번째로 컸다. [자료=한국은행] 거주자외화예금은 내국인과 국내 기업, 국내에 6개월 이상 거주한 외국인, 국내에 진출한 외국기업 등이 국내 은행에 예치한 외화예금을 말한다. 가장 큰 비중을 차지하는 달러화예금은 1089억2000만달러로 전월보다 111억2000만달러 증가해 역대 최대를 기록했다. 달러화예금 잔액이 1000억달러를 넘어선 것은 관련 통계 작성 이후 처음이다. 전체 거주자외화예금의 84.9%를 차지했다. 달러/원 환율이 지난 6월 말 1549.4원에서 7월 말 1424.0원으로 한 달 새 125.4원 떨어지면서 달러화 선취매가 늘어난 영향이다. 대기업의 경상대금 수취와 증권사의 외화채권 발행자금, 고객예탁금 유입도 달러화예금 증가에 영향을 미쳤다. 유로화와 엔화예금도 증가했다. 유로화예금은 일부 기업의 경상대금 수취 등으로 전월보다 22억2000만달러 늘어난 80억6000만달러를 기록했다. 엔화예금은 일부 기업의 배당금 지급 목적 예치와 증권사의 외화채권 발행자금 유입 등으로 15억달러 증가한 86억1000만달러로 집계됐다. 위안화예금은 전월보다 2000만달러 증가한 12억9000만달러를 기록했다. 영국 파운드화와 호주 달러화 등이 포함된 기타통화 예금은 14억6000만달러로 전월보다 1억6000만달러 증가했다. 예금 주체별로는 기업예금과 개인예금이 모두 늘었다. 기업예금 잔액은 전월보다 135억7000만달러 증가한 1125억6000만달러로 전체 외화예금의 87.7%를 차지했다. 이 가운데 기업의 달러화예금은 전월보다 101억1000만달러 늘어난 956억9000만달러로 집계됐다. 개인예금은 157억7000만달러로 한 달 새 14억4000만달러 증가했다. 개인이 보유한 달러화예금도 10억1000만달러 늘어난 132억3000만달러를 기록했다. 은행별로는 국내은행의 외화예금 잔액이 1023억9000만달러로 전월보다 96억1000만달러 증가했다. 외국은행 국내지점은 259억5000만달러로 54억달러 증가한 것으로 집계됐다. eoyn2@newspim.com 2026-08-28 12:00
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'헌법재판관 미임명' 한덕수 5년 구형 [서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 내란특검이 윤석열 전 대통령의 탄핵을 저지할 목적으로 헌법재판관을 임명하지 않았다는 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리에게 징역 5년을 구형했다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 28일 직무유기 등 혐의를 받는 한 전 총리와 정진석 전 대통령 비서실장·김주현 전 대통령실 민정수석·이원모 전 공직기강비서관의 결심 공판을 열었다. 한덕수 전 국무총리 [사진=뉴스핌 DB] 한 전 총리는 윤 전 대통령의 직무가 정지됐던 지난 2024년 12월 대통령 권한대행을 역임하며 국회가 추천한 헌법재판관 후보자 3인(마은혁·정계선·조한창)을 의도적으로 임명하지 않았다는 혐의로 재판에 넘겨졌다. 당시 마은혁 재판관이 헌법재판관 후보자로 채택되자 그가 진보 성향 판사 모임인 우리법연구회 회원인 점, 판사 임관 전 운동권 조직과 진보 정당에서 활동했던 점 등이 대두되며 보수 진영의 비판이 이어졌다. 특검은 한 전 총리가 이런 상황을 참작해 윤 전 대통령의 탄핵 인용 결정을 저지하려는 목적으로 마 재판관의 임명을 104일간 미루고, 마용주 대법관 임명도 3개월 넘게 미뤘다고 본다. 또 지난해 4월 적법한 인사 검증을 거치지 않고 윤 전 대통령의 측근으로 알려진 함상훈·이완규 후보자를 헌법재판관 후보로 지명했다는 직권남용 권리행사 방해 혐의도 있다.  특검 측은 최종 구형을 통해 "피고인들은 국회가 선출한 헌법재판관을 임명하지 않아 헌법재판소의 정상적인 구성을 방해하고 국회 동의까지 모두 마친 대법관마저 임명하지 않아 사법부의 정상적인 구성까지 지연시켰다"며 "그 결과는 국정과 헌법기관의 마비였다"고 밝혔다. 이어 "공무원이 행사하는 권한은 본래 공무원 자신의 것이 아니라 국민의 것이다. 그런데 이 사건 피고인들은 권한을 위임한 국민을 배신했다"고 비판했다. 아울러 "(이들의 행위로) 국민이 국가기관의 공식적인 절차를 믿을 수 있다는 신뢰, 그리고 최고위 공직자가 국민 앞에서 하는 말을 믿을 수 있다는 최소한의 신뢰까지 훼손됐다"고 짚었다. 특검 측은 "불의한 권력 앞에서 자신의 자리를 지키는 것보다 헌법과 양심을 지키는 것이 공직자의 의무라는 것을, 국민이 맡긴 권한을 자신의 이익을 위하여 사용했을 때는 반드시 그에 상응하는 책임이 따른다는 것을, 이 판결을 통해 분명하게 남겨 주시기 바란다"고 재판부에 요청했다. 이날 특검은 함께 재판에 넘겨진 정 전 비서실장과 김 전 민정수석은 모두 징역 4년을, 이 전 비서관에게는 징역 3년을 구형했다. 100wins@newspim.com 2026-08-28 13:52

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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