거창군, 가조 상점가 유망골목상권 추진 준비 본격화…예산 4억천만 원 투입

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관광·특산물 연계 상권 고도화

공동브랜드·먹거리 개발 추진

[거창=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 거창군 가조면 상점가가 딸기 먹거리와 관광을 앞세운 유망골목상권으로 변신한다.

거창군은 28일 가조면 행정복지센터에서 지역상권 육성사업 추진을 위한 사업협의회를 열고 가조 상점가 유망골목상권 조성 방향을 논의했다고 밝혔다.

경남 거창군이 28일 가조면 행정복지센터에서 사업협의회 위원 등 관계자 10여 명이 참석한 가운데 '지역상권 육성사업(유망골목상권)' 사업협의회를 개최하고 있다.[사진=거창군] 2026.08.28

이날 회의에는 사업협의회 위원과 관계자 등 10여 명이 참석했다.

지역상권 육성사업 가운데 유망골목상권 사업은 중소벤처기업부가 올해 새로 도입한 제도다. 마케팅과 브랜딩, 상권 인프라 구축 등을 통해 골목상권 경쟁력을 높이고 지속 가능한 상권으로 키우는 것을 목표로 한다.

이날 협의회에서는 사업 추진 방향과 세부 계획을 심의·의결했고 거창군과 중소벤처기업부, 소상공인시장진흥공단, 가조상인회, 상권 기획자가 함께 참여했다.

가조 상점가는 가조공설시장과 주변 상가 등 103개 점포가 밀집한 가조면 대표 상권이다. 이 거리는 2023년 경남도 제1호 골목형 상점가로 지정된 데 이어 올해 유망골목상권 사업에도 경남에서 처음 선정됐다.

이에 따라 지역 특색과 주변 관광자원을 연계한 상권 활성화에 추가 동력을 확보하게 됐다.

유망골목상권 공모 선정으로 투입되는 사업비는 총 4억6000만 원이다. 국비와 지방비가 각각 50%씩 매칭돼 지원되며 가조 상점가 상인회와 상권 기획자가 함께 오는 9월부터 12월까지 사업을 추진한다.

주요 추진 과제로는 가조 상점가 공동브랜드 개발, Y자 출렁다리 등 인근 관광자원과의 연계 시스템 구축, 가조 딸기 등 지역 특산물을 활용한 특화 먹거리 개발, 상인 역량 강화 등이 제시됐다.

군은 이를 통해 가조 상점가만의 상권 정체성을 확립하고 방문객을 꾸준히 끌어들일 수 있는 기반을 마련한다는 계획이다.

yun0114@newspim.com