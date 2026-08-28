인천 자월도 인근 해상서 7000t급 석유 운반선 화재…선원 2명 사망

AI 핵심 요약beta
- 인천 앞바다 선박 화재로 한국인 2명이 숨졌다.
- 28일 자월도 인근서 18명 탄 운반선에 불이 났다.
- 해경은 16명 구조 뒤 화재 원인 조사에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천 앞바다에서 7000t급 석유제품 운반선에 불이 나 한국인 선원 2명이 숨졌다. 배에는 모두 18명이 타고 있었으며 나머지 16명은 해경에 구조됐다.
28일 중부지방해양경찰청에 따르면 전날 오후 10시38분쯤 인천 옹진군 자월도 북쪽 약 7.4㎞ 해상에서 7300t급 석유제품 운반선에 불이 났다.
불이 난 선박에서는 승선원 60대 남성과 20대 남성이 기관실에서 심정지 상태로 발견돼 영흥도 진두항으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.
불은 선박 기관실에서 시작된 것으로 추정된다. 당시 선박에는 한국인 11명과 외국인 7명 등 모두 18명이 타고 있었다.
나머지 승선원 16명은 해경에 의해 구조됐으며 건강에는 큰 이상이 없는 것으로 파악됐다.
신고를 받은 해경은 경비함정과 항공기 등을 현장에 투입해 구조와 진화 작업을 했다.
해경은 경비함정 24척과 항공기 1대, 관계기관 선박 3척을 투입해 밤샘 진화 작업을 벌였다. 불은 화재 발생 약 5시간22분 만인 28일 오전 4시쯤 완전히 꺼졌다.
운반선에는 벙커C유 1만2400kL가 적재돼 있었지만 다행히 불길이 석유 저장 공간까지 번지지는 않았다.
화재 선박의 기름 유출로 인한 해양 오염은 없는 것으로 파악됐다.
해경은 경비함정 3척을 현장에 배치해 사고 선박 주변을 중심으로 안전관리를 진행하고 있다.
선사 측은 관계기관과 함께 운반선의 상태를 점검한 뒤 예인선을 활용해 사고 선박을 이동할 예정이다.
해경은 "기관실 내 보일러 쪽에서 폭발음이 들리고 불길을 봤다"는 일부 승선원의 진술에 따라 기관실에서 불이 시작한 것으로 보고 구체적인 화재 원인과 피해 규모 조사에 나설 예정이다.
해경은 사고 선박이 안전한 곳으로 이동하면 소방 당국의 화재 감식과 함께 승선원들의 진술 등을 토대로 정확한 화재 원인에 대한 조사가 이뤄질 것이라고 밝혔다.
hjk01@newspim.com