부산교육청, 퇴직 교원 262명 정부포상…교육 발전 기여 인정

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하반기 모범교육공무원 15명 교육감 포상

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 퇴임을 앞둔 교원과 교육공무원들이 교육 현장에서의 긴 세월을 기념하는 포상을 받았다.

김석준 부산시교육감(오른쪽 네 번째)이 지난 27일 오후 교육청 대강당에서 관내 초·중등 교원 정년퇴직자 119명, 명예퇴직 140명, 기타퇴직 3명 등 262명에게 정부포상을, 2026년 하반기 교육감 모범교육공무원 15명에게 포상을 전수한 뒤 기념사진을 찍고 있다.[사진=부산시교육청] 2026.08.28

부산시교육청은 지난 27일 교육청 대강당에서 초·중등 교원 정년퇴직자와 명예퇴직자, 기타퇴직자 등 262명에게 정부포상을 전수했다고 28일 밝혔다. 같은 자리에서 2026년 하반기 교육감 모범교육공무원 15명에게 교육감 포상도 함께 전달했다.

이번에 포상을 받은 퇴직 교원들은 재직 기간 동안 학교 현장에서 교육활동에 성실하게 임하며 국민교육 발전에 기여한 공적을 인정받았다.

정부포상은 훈장과 포장, 표창으로 나눠 수여됐다. 황조근정훈장 22명, 홍조근정훈장 74명, 녹조근정훈장 58명, 옥조근정훈장 61명, 근정포장 25명, 대통령표창 6명, 국무총리표창 16명 등이다.

교육공무원 포상은 각 부서와 학교 현장에서 맡은 직무를 충실히 수행한 이들로 구성됐다. 행정과 지원, 교육정책과 현장업무 등 다양한 분야에서 성실한 자세로 업무를 수행한 15명이 2026년 하반기 모범교육공무원으로 선정돼 교육감 표창을 받았다.

김석준 교육감은 "평생에 걸쳐 아이들에게 사랑을 전하고 꿈과 희망을 심어주신 선생님들의 노력 덕분에 부산교육이 발전할 수 있었다"면서 "아름다운 발자취는 제자들에게 든든한 버팀목이 될 것"이라고 말했다.

ndh4000@newspim.com