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대교협 "등록금 자율에 맡기고 대학 믿어달라"…고등교육 재정 확충도 촉구

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AI 핵심 요약

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  • 대학 총장들이 28일 등록금 자율결정을 촉구했다.
  • 지역균형장학금은 국립대 넘어 사립대 학생도 포함하자고 했다.
  • AI 전환과 노후시설 개선 위해 고등교육 재정확충이 필요하다고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"지역균형장학금 국·사립 구분 말아야"…학생·지역 중심 지원 요구
AI 전환·노후시설 개선에 재정 지원 주문…"예측 가능한 예산 필요"
입시 개편엔 공교육 강화 강조…"중장기 고등교육 청사진 먼저 제시해야"

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 대학 총장들이 등록금 인상 여부를 대학 자율에 맡겨야 한다고 촉구했다. 학생과 외부 인사가 참여하는 등록금심의위원회를 통해 인상 여부와 수준을 결정하는 만큼 일률적인 규제보다 대학의 판단을 존중해야 한다는 주장이다.

정부가 추진 중인 지역균형장학금도 국립대 지원에 그치지 않고 사립대 학생까지 포괄해야 하며 인공지능(AI) 전환과 노후 시설 개선을 위한 고등교육 재정 확충이 필요하다는 목소리도 나왔다.

이기정 한국대학교육협의회(대교협) 회장은 지난 28일 롯데호텔 제주에서 열린 하계대학총장세미나에서 기자들과 만나 이같이 밝혔다.

왼쪽부터 한국대학교육협의회(대교협) 정태주 부회장(국립경국대학교 총장), 최재원 부회장(부산대학교 총장), 이기정 회장(한양대학교 총장), 전민현 부회장(인제대학교 총장). [사진=대교협]

◆ "등록금 대학 자율에"…지역균형장학금도 학생 중심 지원 요구

이 회장은 등록금 문제에 대해 "이것이 인상을 하느냐 안 하느냐의 문제로 가서는 안 된다. 정말 자율에 맡겨야 한다는 것이 제가 중요하게 생각하고 늘 강조하는 부분"이라며 "모든 대학에는 등록금심의위원회가 있고 학생과 외부 인사, 동문 등이 참여해 결정한다. 대학에서 마음대로 등록금을 올릴 수 있는 상황이 절대로 아니다"고 설명했다.

그러면서 "예산과 결산도 투명하게 공개되고 논의를 거쳐 결정된다"며 "매년 상황이 다른 만큼 대학을 믿어주면 등록금 문제를 투명하게 해결할 수 있다"고 강조했다.

지역균형장학금에 대해서는 국립대 지원 자체를 반대하는 것이 아니라 지원 범위를 넓혀야 한다는 입장을 밝혔다.

이 회장은 "국공립대학교 등록금 무상화 문제에 대해 사립대학교 총장들이 반대하는 것은 절대로 아니다"며 "국공립대학에 재정이 가는 것도 당연히 맞지만 사립대학에도 지원했으면 좋겠다는 의견"이라고 선을 그었다.

전민현 한국사립대학총장협의회 회장(인제대 총장)은 지원 기준을 대학 설립 유형이 아닌 학생과 지역에 둬야 한다고 주장했다. 그는 "사립대학을 지원해 달라는 것이 아니라 지역균형장학금인 만큼 지역을 어떻게 균형 있게 발전시킬 것인지를 봐야 한다"며 "지역소멸 지역에 상당수 사립대학이 위치해 있다. 국립대든 사립대든 학생들이 그 지역 대학으로 갈 수 있도록 해야 한다"고 촉구했다.

고등교육 재정에 대해서는 예측 가능성을 높여야 한다는 주문이 나왔다. 이 회장은 "예산에서 가장 중요한 것은 예측 가능성"이라며 "액수도 중요하지만 국공립대학과 사립대학이 앞으로 어느 정도 예산이 들어올지 예측할 수 있어야 사업을 계획하고 설계할 수 있다"고 강조했다.

이기정 한국대학교육협의회(대교협) 회장이 28일 롯데호텔 제주에서 열린 하계대학총장세미나에서 개회사를 하고 있다. [사진=대교협]

◆ "AI·노후시설 투자 시급"…입시 개편도 공교육 강화와 연결해야

AI 전환을 위한 정부 지원 요구도 이어졌다. 최재원 전국국·공립대학교총장협의회장(부산대 총장)은 "AI 교육은 교육과 연구, 행정에 인프라까지 포함한 네 가지가 함께 가야 한다"며 "교육과 연구 방식이 바뀌는 만큼 이를 뒷받침할 인프라를 갖춰가는 것이 대학 혁신의 방향"이라고 진단했다.

그러면서 "창의성과 다양성, 고유성이 중요한 시대가 되고 있다"며 "각자의 역량을 발굴하고 평가할 수 있는 제도를 만들려면 사회적 신뢰도 필요하다"고 내다봤다.

전 회장은 대학이 AI 시스템을 자체 도입하기에는 비용 부담이 크다고 지적했다. 그는 "사립대학은 장기간 등록금이 동결돼 시설 투자와 우수 교원 유치가 어려운 상태"라며 "AI 도입과 전기료 등을 가능한 한 빨리 지원한다면 우리나라 고등교육도 빠르게 AI로 전환할 수 있다"고 전망했다.

대학 시설 노후화도 재정 확충이 필요한 이유로 제시됐다. 최 회장은 "산업은 빠르게 발전하는데 대학 실험·실습 장비는 노후화돼 격차가 계속 벌어지고 있다"며 "40~50년 된 대학 건물들이 늘어나 집중적으로 돈이 필요한 시기로 접어들고 있다"고 진단했다.

전 회장도 "고등학교 시설은 크게 좋아졌는데 대학에 온 학생들이 가장 먼저 화장실을 바꿔달라고 할 정도로 기본 시설이 낡아 있다"며 "미래대응기금 등을 활용해 대학이 양질의 교육을 제공할 수 있도록 해야 한다"고 주문했다.

입시 개편과 관련해서는 공교육 강화가 우선돼야 한다는 의견이 나왔다. 이 회장은 "입시 문제에는 정답이 없지만 기본적으로 공교육이 강화돼야 한다"며 "공교육을 어떻게 강화할 것인지에 대한 고민과 입시제도가 서로 연결돼야 한다"고 주장했다.

정태주 국가중심국·공립대학교총장협의회 회장(경국대 총장)은 "AI 교육이든 입시든 대학 지원이든 청사진이 먼저 나오고 그에 따라 지원해야 한다"며 "국공립대와 사립대가 어느 정도 예상할 수 있게 정책 방향을 보여주면 지역균형발전과 대학 발전에 대한 이해도 높아질 것"이라고 제언했다.

jane94@newspim.com

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달러값 떨어지자 '사자' 몰렸다 [서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 달러/원 환율이 큰 폭으로 하락하면서 달러화 선취매가 늘어난 영향으로 지난달 거주자외화예금이 역대 최대를 기록했다. 달러화예금도 처음으로 1000억달러를 넘어섰다. 한국은행이 28일 발표한 '2026년 7월중 거주자외화예금 동향'에 따르면 7월 말 기준 외국환은행의 거주자외화예금 잔액은 1283억4000만달러로 전월 말보다 150억1000만달러 증가했다. 잔액 기준 역대 최대치로 지난해 12월 기록한 종전 최고치인 1194억3000만달러를 7개월 만에 넘어섰다. 월간 증가폭도 지난해 12월 158억8000만달러에 이어 역대 두 번째로 컸다. [자료=한국은행] 거주자외화예금은 내국인과 국내 기업, 국내에 6개월 이상 거주한 외국인, 국내에 진출한 외국기업 등이 국내 은행에 예치한 외화예금을 말한다. 가장 큰 비중을 차지하는 달러화예금은 1089억2000만달러로 전월보다 111억2000만달러 증가해 역대 최대를 기록했다. 달러화예금 잔액이 1000억달러를 넘어선 것은 관련 통계 작성 이후 처음이다. 전체 거주자외화예금의 84.9%를 차지했다. 달러/원 환율이 지난 6월 말 1549.4원에서 7월 말 1424.0원으로 한 달 새 125.4원 떨어지면서 달러화 선취매가 늘어난 영향이다. 대기업의 경상대금 수취와 증권사의 외화채권 발행자금, 고객예탁금 유입도 달러화예금 증가에 영향을 미쳤다. 유로화와 엔화예금도 증가했다. 유로화예금은 일부 기업의 경상대금 수취 등으로 전월보다 22억2000만달러 늘어난 80억6000만달러를 기록했다. 엔화예금은 일부 기업의 배당금 지급 목적 예치와 증권사의 외화채권 발행자금 유입 등으로 15억달러 증가한 86억1000만달러로 집계됐다. 위안화예금은 전월보다 2000만달러 증가한 12억9000만달러를 기록했다. 영국 파운드화와 호주 달러화 등이 포함된 기타통화 예금은 14억6000만달러로 전월보다 1억6000만달러 증가했다. 예금 주체별로는 기업예금과 개인예금이 모두 늘었다. 기업예금 잔액은 전월보다 135억7000만달러 증가한 1125억6000만달러로 전체 외화예금의 87.7%를 차지했다. 이 가운데 기업의 달러화예금은 전월보다 101억1000만달러 늘어난 956억9000만달러로 집계됐다. 개인예금은 157억7000만달러로 한 달 새 14억4000만달러 증가했다. 개인이 보유한 달러화예금도 10억1000만달러 늘어난 132억3000만달러를 기록했다. 은행별로는 국내은행의 외화예금 잔액이 1023억9000만달러로 전월보다 96억1000만달러 증가했다. 외국은행 국내지점은 259억5000만달러로 54억달러 증가한 것으로 집계됐다. eoyn2@newspim.com 2026-08-28 12:00
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'헌법재판관 미임명' 한덕수 5년 구형 [서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 내란특검이 윤석열 전 대통령의 탄핵을 저지할 목적으로 헌법재판관을 임명하지 않았다는 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리에게 징역 5년을 구형했다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 28일 직무유기 등 혐의를 받는 한 전 총리와 정진석 전 대통령 비서실장·김주현 전 대통령실 민정수석·이원모 전 공직기강비서관의 결심 공판을 열었다. 한덕수 전 국무총리 [사진=뉴스핌 DB] 한 전 총리는 윤 전 대통령의 직무가 정지됐던 지난 2024년 12월 대통령 권한대행을 역임하며 국회가 추천한 헌법재판관 후보자 3인(마은혁·정계선·조한창)을 의도적으로 임명하지 않았다는 혐의로 재판에 넘겨졌다. 당시 마은혁 재판관이 헌법재판관 후보자로 채택되자 그가 진보 성향 판사 모임인 우리법연구회 회원인 점, 판사 임관 전 운동권 조직과 진보 정당에서 활동했던 점 등이 대두되며 보수 진영의 비판이 이어졌다. 특검은 한 전 총리가 이런 상황을 참작해 윤 전 대통령의 탄핵 인용 결정을 저지하려는 목적으로 마 재판관의 임명을 104일간 미루고, 마용주 대법관 임명도 3개월 넘게 미뤘다고 본다. 또 지난해 4월 적법한 인사 검증을 거치지 않고 윤 전 대통령의 측근으로 알려진 함상훈·이완규 후보자를 헌법재판관 후보로 지명했다는 직권남용 권리행사 방해 혐의도 있다.  특검 측은 최종 구형을 통해 "피고인들은 국회가 선출한 헌법재판관을 임명하지 않아 헌법재판소의 정상적인 구성을 방해하고 국회 동의까지 모두 마친 대법관마저 임명하지 않아 사법부의 정상적인 구성까지 지연시켰다"며 "그 결과는 국정과 헌법기관의 마비였다"고 밝혔다. 이어 "공무원이 행사하는 권한은 본래 공무원 자신의 것이 아니라 국민의 것이다. 그런데 이 사건 피고인들은 권한을 위임한 국민을 배신했다"고 비판했다. 아울러 "(이들의 행위로) 국민이 국가기관의 공식적인 절차를 믿을 수 있다는 신뢰, 그리고 최고위 공직자가 국민 앞에서 하는 말을 믿을 수 있다는 최소한의 신뢰까지 훼손됐다"고 짚었다. 특검 측은 "불의한 권력 앞에서 자신의 자리를 지키는 것보다 헌법과 양심을 지키는 것이 공직자의 의무라는 것을, 국민이 맡긴 권한을 자신의 이익을 위하여 사용했을 때는 반드시 그에 상응하는 책임이 따른다는 것을, 이 판결을 통해 분명하게 남겨 주시기 바란다"고 재판부에 요청했다. 이날 특검은 함께 재판에 넘겨진 정 전 비서실장과 김 전 민정수석은 모두 징역 4년을, 이 전 비서관에게는 징역 3년을 구형했다. 100wins@newspim.com 2026-08-28 13:52

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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