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대학총장 140명 한자리에…"AX시대 대학 교육·연구·운영 전면 재설계"

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  • 대교협이 30일 하계 대학총장세미나를 성료했다
  • 전국 140개 대학 총장이 AX시대 고등교육을 논의했다
  • 대교협은 AI 전환 과제 구체화와 협력을 확대하기로 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

대교협 하계 대학총장세미나 개최…AI 전환 대응·대학 간 협력 논의
최교진 장관과 고등교육 현안 공유…정부·국회 정책 협의도 추진

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 한국대학교육협의회(대교협)는 전국 대학 총장들과 인공지능 전환(AX) 시대 고등교육의 변화와 혁신 방향을 논의하는 '2026년 하계 대학총장세미나'를 성료했다고 30일 밝혔다.

지난 28~29일 이틀에 걸쳐 제주 롯데호텔에서 열린 이번 세미나에는 전국 197개 회원대학 가운데 140개 대학 총장이 참석했다.

이기정 한국대학교육협의회(대교협) 회장이 28일 롯데호텔 제주에서 열린 하계대학총장세미나에서 개회사를 하고 있다. [사진=대교협]

이번 세미나의 주제는 'AX시대의 고등교육'이다. 인공지능(AI)이 대학 교육과 연구뿐 아니라 운영 전반을 빠르게 바꾸는 상황에서 대학이 준비해야 할 과제와 대학 간 협력 방향을 모색하기 위해 마련됐다. SK하이닉스가 후원사로 참여했다.

주제발표에서는 산업계와 학계가 각각 AI 시대 대학의 역할과 변화 방향을 제시했다. 김성훈 업스테이지 대표는 'AI agent 시대의 교육'을 주제로 AI 산업 변화에 따른 대학 교육의 대응 방향을 설명했다. 조남준 싱가포르 난양공과대학교(NTU) 총장석좌교수는 '위기의 시대 대학은 어떻게 다시 설계되어야 하는가'를 주제로 대학의 혁신 방향을 제안했다.

이번 세미나에는 최은옥 교육부 차관과 이해숙 교육부 고등평생정책실장도 세미나에 참석했다. 최 차관이 대참한 '교육부 장관과의 대화'에서는 대학 총장들과 고등교육 정책 전반에 대한 현장 의견을 공유하고 주요 현안을 논의했다. 대교협 고등교육연구소는 대학 간 AI 공유·협력 등 주요 정책 현안을 소개하고 대학 사회 차원의 공동 대응 방안도 논의했다.

대학들은 AI 도입 자체보다 교육과 연구 방식은 물론 대학 운영체계와 역할까지 다시 설계해야 한다는 데 초점을 맞췄다. 대교협은 AI 활용이 학생의 학습과 성장을 돕고 연구자의 창의성과 연구 가능성을 확대하는 동시에 대학의 책무성과 사회적 신뢰를 높이는 방향으로 이뤄져야 한다고 강조했다. 기술 변화가 빨라질수록 교육의 본질과 사람의 가치에 대한 고민도 중요하다는 설명이다.

이기정 대교협 회장은 "대학의 AI 전환은 새로운 기술을 도입하는 데 그치지 않고 대학의 교육·연구·운영 체계를 새롭게 설계하는 과제"라며 "개별 대학의 AI 혁신 경험이 대학사회의 공동 자산으로 축적될 수 있도록 대학 간 소통과 협력을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

대교협은 이번 세미나에서 나온 대학 현장의 의견을 토대로 고등교육 분야의 AI 전환 과제를 구체화할 계획이다. 정부와 국회 등 관계기관과 정책 협의를 추진하고 대학별 AI 혁신 사례를 공유하는 협력도 확대한다. 대학들의 경험과 성과가 개별 대학에 머무르지 않고 대학 사회 전체의 공동 자산이 될 수 있도록 연결과 조정 역할도 강화할 방침이다.

jane94@newspim.com

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'헌법재판관 미임명' 한덕수 5년 구형 [서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 내란특검이 윤석열 전 대통령의 탄핵을 저지할 목적으로 헌법재판관을 임명하지 않았다는 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리에게 징역 5년을 구형했다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 28일 직무유기 등 혐의를 받는 한 전 총리와 정진석 전 대통령 비서실장·김주현 전 대통령실 민정수석·이원모 전 공직기강비서관의 결심 공판을 열었다. 한덕수 전 국무총리 [사진=뉴스핌 DB] 한 전 총리는 윤 전 대통령의 직무가 정지됐던 지난 2024년 12월 대통령 권한대행을 역임하며 국회가 추천한 헌법재판관 후보자 3인(마은혁·정계선·조한창)을 의도적으로 임명하지 않았다는 혐의로 재판에 넘겨졌다. 당시 마은혁 재판관이 헌법재판관 후보자로 채택되자 그가 진보 성향 판사 모임인 우리법연구회 회원인 점, 판사 임관 전 운동권 조직과 진보 정당에서 활동했던 점 등이 대두되며 보수 진영의 비판이 이어졌다. 특검은 한 전 총리가 이런 상황을 참작해 윤 전 대통령의 탄핵 인용 결정을 저지하려는 목적으로 마 재판관의 임명을 104일간 미루고, 마용주 대법관 임명도 3개월 넘게 미뤘다고 본다. 또 지난해 4월 적법한 인사 검증을 거치지 않고 윤 전 대통령의 측근으로 알려진 함상훈·이완규 후보자를 헌법재판관 후보로 지명했다는 직권남용 권리행사 방해 혐의도 있다.  특검 측은 최종 구형을 통해 "피고인들은 국회가 선출한 헌법재판관을 임명하지 않아 헌법재판소의 정상적인 구성을 방해하고 국회 동의까지 모두 마친 대법관마저 임명하지 않아 사법부의 정상적인 구성까지 지연시켰다"며 "그 결과는 국정과 헌법기관의 마비였다"고 밝혔다. 이어 "공무원이 행사하는 권한은 본래 공무원 자신의 것이 아니라 국민의 것이다. 그런데 이 사건 피고인들은 권한을 위임한 국민을 배신했다"고 비판했다. 아울러 "(이들의 행위로) 국민이 국가기관의 공식적인 절차를 믿을 수 있다는 신뢰, 그리고 최고위 공직자가 국민 앞에서 하는 말을 믿을 수 있다는 최소한의 신뢰까지 훼손됐다"고 짚었다. 특검 측은 "불의한 권력 앞에서 자신의 자리를 지키는 것보다 헌법과 양심을 지키는 것이 공직자의 의무라는 것을, 국민이 맡긴 권한을 자신의 이익을 위하여 사용했을 때는 반드시 그에 상응하는 책임이 따른다는 것을, 이 판결을 통해 분명하게 남겨 주시기 바란다"고 재판부에 요청했다. 이날 특검은 함께 재판에 넘겨진 정 전 비서실장과 김 전 민정수석은 모두 징역 4년을, 이 전 비서관에게는 징역 3년을 구형했다. 100wins@newspim.com 2026-08-28 13:52

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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