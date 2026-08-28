세종교육청, 검정고시 합격자 발표…352명 졸업학력 취득

AI 핵심 요약beta
- 세종시교육청이 28일 제2회 검정고시 합격자를 발표했다.
- 이번 시험엔 369명 응시해 352명이 합격했다.
- 합격률은 95.39%였고 성적은 다음 달 10일까지 확인 가능하다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시교육청이 올해 제2회 초졸·중졸·고졸 검정고시 합격자를 발표했다.
28일 시교육청에 따르면 교육청은 '2026년도 제2회 초졸·중졸·고졸 검정고시' 합격자를 홈페이지를 통해 공개했다.
지난 11일 치러진 이번 검정고시에는 모두 415명이 지원했으며 이 가운데 369명이 응시했다. 합격자는 초졸 24명, 중졸 58명, 고졸 270명 등 총 352명이다.
전체 합격률은 95.39%로 지난 1회 시험의 합격률 95.92%보다 0.53%포인트 낮아졌다.
최고령 합격자는 초졸 58세, 중졸 57세, 고졸 71세였으며 최연소 합격자는 초졸 11세, 중졸 12세, 고졸 12세로 나타났다.
합격증서는 사전 교부 신청을 한 뒤 시교육청을 방문해 받을 수 있다.
합격증명서와 성적증명서, 과목합격증명서 등 기관 제출용 서류는 나이스 대국민서비스에서 온라인으로 발급받거나 시교육청 민원실 및 각급 학교 행정실에서 발급받을 수 있다.
개인별 성적은 다음 달 10일 오후 6시까지 시교육청 홈페이지에서 확인할 수 있다. 자세한 사항은 홈페이지에 게시된 공고문에서 확인하면 된다.
vincent977@newspim.com