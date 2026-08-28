세종교육청, 다자녀 교육비 지원...초중고 2학년 셋째부터 혜택

AI 핵심 요약beta
- 세종시교육청이 28일 다자녀 가정 학생 교육비 지원 신청을 받았다.
- 초·중·고 2학년 셋째 이후 자녀에 1인당 연간 10만원을 지원한다.
- 포인트는 의류·도서·문구류 구매에 쓸 수 있다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시교육청이 다자녀 가정의 교육비 부담을 덜기 위해 하반기 교육비를 지원한다.
시교육청은 28일부터 다음 달 8일까지 '2026년 하반기 다자녀 가정 학생 교육비 지원' 신청을 받는다고 밝혔다.
지원 대상은 지역 초·중·고등학교에 재학 중인 2학년 학생 중 다자녀 가정의 셋째 자녀 이후 학생이다. 지원 규모는 학생 1명당 연간 10만원이다.
신청은 학생이 재학 중인 학교에 부모 또는 보호자가 주민등록등본이나 가족관계증명서 등 다자녀 가정임을 확인할 수 있는 증빙서류를 제출하면 된다.
교육비는 '제로페이 모바일 포인트' 형태로 지급되며, 온라인·오프라인 가맹점에서 학습 준비에 필요한 의류와 도서·문구류 등을 구입하는 데 사용할 수 있다.
이미자 행정국장은 "다자녀 가정이 느끼는 교육비 부담을 조금이나마 덜어드리고 학생들이 학업에 전념할 수 있도록 지원 제도를 세심하게 운영하겠다"며 "지원 대상 가정에서는 신청 기간을 확인해 빠짐없이 신청해 달라"고 말했다.
vincent977@newspim.com