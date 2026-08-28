최은옥 차관, 대학총장세미나 참석…고등교육 정책 방향 논의

AI 핵심 요약beta
- 최은옥 교육부 차관이 28일 제주 세미나에 참석했다.
- 고등교육 정책 방향안을 설명하고 의견을 들었다.
- 교육부는 대학과 함께 후속 보완을 이어가겠다.
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"지속 가능한 성장 기반 구축 위해 지원"
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 최은옥 교육부 차관이 28일 제주에서 열리는 '2026년 한국대학교육협의회 하계 대학총장세미나'에 참석해 대학 총장들과 향후 고등교육 정책 방향을 논의한다.
교육부에 따르면 최 차관은 이날 세미나에서 인구구조 변화와 인공지능(AI) 대전환 등 급격한 사회·환경 변화에 대응하기 위해 마련한 '고등교육 정책 방향(안)'을 설명하고 대학 현장의 의견을 수렴할 예정이다.
이번 세미나는 한국대학교육협의회가 주최하며 이기정 한양대 총장이 회장을 맡고 있다. 교육부는 정책연구와 대학 현장 소통 등을 거쳐 정책 방향 초안을 마련했으며 세미나 이후에도 의견수렴을 이어가면서 내용을 보완·발전시킬 방침이다. 향후 관련 후속 과제와 추진 내용도 안내할 계획이다.
최 차관은 "대학이 지역별 여건과 강점 등을 기반으로 혁신하고 성장할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"며 "인구구조 변화와 인공지능(AI) 대전환 속에서 국가와 지역, 대학과 학생이 동반 성장할 수 있도록 대학이 앞장서 주시길 바란다"고 밝힐 계획이다.
최 차관은 또 "정부도 대학의 지속 가능한 성장 기반을 구축하기 위해 대학 현장의 소리를 경청하고 지원하겠다"고 강조할 예정이다.
hyeng0@newspim.com