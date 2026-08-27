CJ제일제당, 협력사 중대재해법 인증 비용 전액 지원

AI 핵심 요약beta
- CJ제일제당이 27일 진천공장 협력사 인증비용을 지원했다.
- 협력사의 중대재해처벌법 준수 인증 획득을 돕기 위해서다.
- 우수 안전사례를 공유하고 지원 대상을 확대하기로 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
지원 대상 순차 확대
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = CJ제일제당은 진천공장 협력사의 '중대재해처벌법 준수 인증' 획득에 필요한 컨설팅 비용 전액을 지원했다고 27일 밝혔다.
'중대재해처벌법 준수 인증제(SCC)'는 외부 전문기관인 법무법인 대륙아주가 중대재해 대응 역량과 안전보건관리체계 수준을 종합 평가해 인증을 부여하는 제도다.
CJ제일제당은 협력사가 안전보건관리체계를 구축하고 점검받는 데 필요한 컨설팅 비용을 부담했다. 협력사의 안전보건관리체계가 현장에서 작동하는지를 객관적으로 점검하고 개선하는 데 초점을 맞췄다.
회사는 협력사의 안전관리가 사업 전반의 지속가능성과 연결된다고 보고 관련 지원을 강화하고 있다. 이번 지원을 통해 자사 임직원 중심이던 안전경영 범위를 협력사 임직원까지 넓혔다.
CJ제일제당은 인증 과정에서 발굴한 우수사례와 안전관리 노하우를 다른 협력사에도 공유할 계획이다.
향후 인증 지원 프로그램 적용 대상도 다른 협력회사로 순차적으로 확대해 공급망 전반의 안전관리 역량을 높일 방침이다.
kji01@newspim.com